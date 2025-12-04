Máris itt a fordulat: Amerika megkegyelmezett Oroszországnak – engedmények sorát kapta a Lukoil, de ez nem véletlen

Az Egyesült Államok újabb haladékot ad a Lukoilnak, valószínűleg az amerikai benzinkutakon tapasztalt problémák miatt. Az Interfax jelentése szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumához tartozó Külföldi Vagyonkezelési Hivatala (OFAC) engedélyezte az orosz energiaóriás Lukoil összes, Oroszországon kívül található benzinkútjának működését 2026. április 29-ig.

A Lukoil újabb haladékot kapott az OFAC-tól / Fotó: Ioana Moldovan

Kapott felkészülési időt a Lukoil

Az engedély felhatalmazza a Lukoil International GmbH-t, a Lukoil leányvállalatát – amely az orosz cég külföldi eszközeit kezeli –, az amerikai szankciók által tiltott összes tevékenységre. Az engedély a Lukoil International 50 százalékosnál nagyobb részesedésű leányvállalataira is vonatkozik, konkrétan a Lukoil North America LLC-re és a Lukoil Americas Corporationre.

Az Egyesült Államok korábban december 13-ig meghosszabbította a Lukoil International GmbH működési engedélyét – ennyi időre volt szüksége az OFAC szerint a Lukoil külföldi eszközeinek értékesítéséhez. Az Interfax, bár „minden intézkedést” említ, a benzinkutakra összpontosít. A Kommerszant a Lukoil eszközeit érintő tranzakciókról számol be, hivatkozva egy olyan dokumentumra, amely ennek ellenére kimondja, hogy „Bizonyos, Oroszországon kívüli Lukoil kiskereskedelmi benzinkutakat érintő tranzakciók engedélyezéséről van szó”.

A Rosznyeftyet és a Lukoilt október 22-én sújtották az amerikai korlátozások. Eredetileg minden velük folytatott tranzakciót november 21-ig kellett volna lebonyolítani, de a határidőt később meghosszabbították.

Már korábban lehetett hallani, hogy a szankciók nehézségeket okoztak az egyesült államokbeli Lukoil-benzinkutakon. Az orosz vállalat franchise-hálózattal rendelkezik ott, amely

New Jersey-ben,

Pennsylvaniában,

Delaware-ben,

New Yorkban

és Észak-Karolinában

működik. A hálózat a készpénzmentes fizetéssel is problémákba ütközött, így a sofőrök kénytelenek voltak készpénzzel fizetni az üzemanyagért.

Volt más vevőjelölt is

Ezenkívül arról is beszámoltak, hogy az amerikai Ramoco Fuels cég meg akarja vásárolni a Lukoil kúthálózatát az országban, de maga a Lukoil tagadta a tárgyalásokról szóló információkat. Az Egyesült Államok mellett a Lukoil kiterjedt benzinkúthálózattal rendelkezik Európában is: a Teboil hálózattal Finnországban, valamint Moldovában és Bulgáriában (ahol a kiskereskedelmi üzemanyagpiac egyik kulcsszereplője), illetve Törökországban és Romániában is. Épp most reppent fel annak a híre, hogy akár a Mol is lehet az orosz társaság külföldi eszközeinek az új tulajdonosa. Már előzőleg is tudni lehet, hogy Moszkva és Budapest egyeztetett orosz olajpiaci eszközökről.