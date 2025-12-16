Deviza
Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

orosz szankciók
Exxon Mobil
Lukoil

Eggyel kevesebb vevővel verseng a Mol a Lukoil külföldi vagyonáért: már alá volt írva a szerződés, amikor az amerikaiak kilőtték az orosz cég kedvenc jelöltjét

Az amerikai pénzügyminisztérium kilőtt egy jelentkezőt. Tucatnyi cég verseng a Lukoil külföldi eszközeiért.
M. Cs.
2025.12.16., 11:09

Élesedik a verseny a Lukoil 22 milliárd dollárra becsült, olajmezőkből, finomítókból és benzinkutakból álló külföldi vagyonáért, amelyet kénytelen eladni az amerikai szankciók miatt. Egy ajánlatot elutasított az amerikai pénzügyminisztérium, de így is maradtak még nagypályások a jelentkezők között.

Lukoil
Újabb jelöltet zártak ki a Lukoil külföldi vagyonáért folyó versenyből / Fotó: AFP

Az elutasított ajánlat a Xtellus Partners amerikai befektetési bank vezette csoporté, amely pedig azt ígérte, hogy az eladásból származó bevételt felhasználja fel azoknak az amerikai befektetőknek a kártalanítására, akik pénzt vesztettek, amikor a háború kezdete után befagyasztották Lukoil-részvényeiket. 

A nyugati befektetők korábban a Lukoil részvényeinek több mint egynegyedét birtokolták

– emlékeztetett a Mobility Plaza.

Az orosz energetikai óriás az amerikai szankciók miatt kénytelen megválni külföldi eszközeitől, erre eredetileg november 21-ig volt ideje, de a határidőt január 17-ig meghosszabbították. A legértékesebb ilyen eszköz az iraki Nyugat-Kurna-2, amelyre az Exxon vetett szemet. A Russia Pivot Asia című hírportál szerint ez jól példázza, hogy az amerikai szankciók célja inkább orosz külföldi energiaipari eszközök amerikai vállalatok áltai kényszerű felvásárlása, 

Ukrajna pedig csak ürügyként szolgál.

Több mint egy tucat vállalat jelentkezett be a vagyonra, köztük olyan olajipari nagypályások, mint 

  • az amerikai ExxonMobil 
  • és a Chevron, 
  • az abu-dzabi International Holding Company, 
  • valamint a Mol 
  • és a szintén amerikai Carlyle magántőke-társaság, 

amelyek még mind versenyben vannak. Bejelentkezett egy expornócsászár is.

lukoil
A Lukoil a Xtellust részesítette előnyben / Fotó: AFP

A Xtellus Partners ajánlatának elutasításáról a Reuters értesült négy megbízható forrásból, de a hírt az amerikai pénzügyminisztérium nem kommentálta.

A Lukoil újabb kedvenc jelöltje esett ki

A brit hírügynökség forrásai szerint a Lukoil az Xtellus ajánlatát részesítette előnyben, de a végrehajtása bonyolult volt. Az egyik forrás szerint a Lukoil és az Xtellus vezette csoport már aláírta a részvényvásárlási megállapodást; hasonlóképpen esett kútba a megállapodás a tökéletes vevőnek tűnő Guvnorral.

A pénzügyminisztérium közölte a csoporttal, hogy nincs engedélye szankcionált értékpapírok felhasználására egy tranzakcióban, ezért utasították el az ajánlatukat – mondta a forrás.

Az Xtellus azonban nem adja fel,

most az a terv, hogy egy magasabb szintű döntéshozóval megpróbálják visszavonatni az elutasítást. A csoport emellett engedélyt is kér majd ezekhez az értékpapírokhoz való hozzáférésre.

A kazahok még nem döntöttek

Tovább bonyolítják a helyzetet a kazahok is. A Lukoilnak 13,5 százalékos része van a Karachaganak olajmezőben és 5 százalék a tengiziben. Ezek nagy kazahsztáni olaj- és gázprojektek, a társak itt nyugati nagyvállalatok. Emellett 12,5 százalékos orosz tulajdon van a Kaszpi-tengeri Kőolajvezeték Konzorciumban (CPC) – ez Kazahsztánból exportál olajat a Fekete-tengerhez.

Lukoil orosz-ukrán háború
Kazahsztán még nem döntött, hogy él-e az elővásárlási jogával / Fotó: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Jerlan Akkenzsenov kazah energetikai miniszter hétfőn közölte: a talaj és a talajhasználatról szóló törvény alapján az országnak elővételi joga van az ottani eszközökre. „A jövőben döntünk arról, hogy élünk-e ezzel a joggal, vagy sem” – idézte a szavait az Interfax.

Elmondta azt is, hogy

a kormány egyelőre nem folytat tárgyalásokat ezeknek az eszközöknek a megvásárlásáról.

„Tudom, hogy világszerte sok vállalat mutat érdeklődést irántuk” – tette hozzá.

A Lukoil egyébként mindent megtesz azért, hogy minél jobban megússza az egész ügyet: a Politico tudósítása szerint felkérte Donald Trump amerikai elnök 2024-es kampányának vezető tanácsadóját, Bryan Lanzát a bécsi székhelyű nemzetközi részlege tanácsadójának.

Lanza és cége, a Mercury Public Affairs, a tranzakciót illetően kapcsolatban áll az amerikai kormánnyal, és azok között van, akik segítettek elérni a pénzügyminisztériumnál az eladás határidő meghosszabbítását.

 

