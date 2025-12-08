Kritikus pontra jutott a Lukoil észak-amerikai leányvállalata: két kisbank tarthatja lélegeztetőn az egész hálózatot

A Lukoil North America pénzügyi nehézségekbe került, miután több amerikai bank megszakította vele az együttműködést az anyavállalatot (Lukoil PJSC) érintő október végi szankciók miatt. A cég most két kisebb New Jersey-i bankra támaszkodik annak érdekében, hogy a mindennapi működéséhez szükséges tranzakciókat továbbra is le tudja bonyolítani – ezt az ügyet ismerő források erősítették meg. A BCB Bancorp a friss szankciók után bontotta fel a kapcsolatot, ezért a Lukoil North America új pénzintézetet keresett. A Citibankkal való együttműködés még 2022-ben ért véget, közvetlenül az orosz-ukrán háború kitörése után.

Kritikus pontra jutott a Lukoil North America: két kisbank tarthatja életben a hálózatot / Fotó: NurPhoto via AFP

A Lukoil North America számára létfontosságú a stabil pénzügyi közvetítő, mivel ezen keresztül tudja továbbítani a bevételeket a mintegy 200 amerikai benzinkutat üzemeltető partnerei felé, illetve begyűjteni a vállalatnak járó összegeket. A tranzakciók akadozása miatt egyes franchise-tulajdonosok már csak csekkben kapják meg bevételeiket, mivel az elektronikus kifizetések még nem álltak helyre. A társaság működésének súlypontja New Jersey, ahol közel 110 állomás található – ez nagyjából a hálózat 60 százalékát jelenti.

A helyzet megoldásán jelenleg az OceanFirst Bank és a Parke Bancorp dolgozik, melyek a tranzakciók egy részét már átvették, és előkészítik a rendszer újraindítását. Az OceanFirst a források szerint egyeztetést folytat az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) hivatalával arról, hogy milyen feltételek mellett biztosíthatná a Lukoil és a benzinkutak közötti elektronikus kifizetések működését.

Az OFAC állásfoglalása szerint

az amerikai bankok ideiglenes engedéllyel rendelkeznek arra, hogy a Lukoil amerikai leányvállalatának rutinszerű pénzügyi ügyleteit április 29-ig kezeljék.

A nagyobb bankok azonban továbbra is óvatosak: attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció fokozott figyelmét vonnák magukra. Ezt erősíti, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter nemrég pozitív példaként említette a Banco Santander döntését, mely visszavonta finanszírozását a Gunvor Grouptól, egy olyan kereskedőháztól, mely régóta vizsgálatok kereszttüzében áll az orosz kapcsolatai miatt.