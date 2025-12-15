Lukoil: térdét csapkodja a kínai vevő, olyan olcsón kapott orosz olajat a szankciók miatt – ilyet se láttunk még az idén
Teapot, azaz teáskanna – nemcsak egy konyhai eszköz neve, hanem, akár hisszük, akár nem, egyfajta olajfinomítóé is. A helyszín, a teából kitalálhattuk: Kína. Nem a nagy állami cégekről van szó, hanem a kis függetlenekről. A globális olajpiac egyik legérdekesebb hírét egy ilyen speciális teáskanna szolgáltatta, miközben az olajfinomítók a világ sok pontján – kiemelten a mi saját régiónkat – komoly problémákkal szembesülnek az orosz cégekre – a Lukoilra és a Rosznyeftyre – kirótt amerikai szankciók miatt, és több kormánynak is velük együtt fő a feje.
A Bloomberg hétfői híre: idei rekordárengedménnyel vásárolt orosz ESPO nyersolajat egy kínai teapot.
- A múlt hét végén az ICE Brent referenciaáránál 7-8 dollárral olcsóbban vettek a hírügynökség forrásai szerint, akik az ESPO-kereskedelemben vesznek részt, és névtelenséget kértek, mivel nem jogosultak a médiának nyilatkozni.
- Az ICE Brent a februári szállításra 60,34 dollár körül forgott hordónként a hétfő délutáni kereskedésben, péntekhez képest 1,3 százalékkal lejjebb. A 8 dolláros diszkont tehát 10 százaléknál is nagyobb árengedményt jelent.
Lukoil, Rosznyefty: a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán vezetéken keresztül szállítanak
Ami miatt a hír szó szerint érdekfeszítő: a Rosznyefty és a Lukoil azon orosz termelők közé tartozik, amelyek a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán (ESPO) vezetéken keresztül szállítanak olajat, amelyet kereskedőkön keresztül értékesítenek a vevőknek. Ezt a két vállalatot, illetve azokat, akik üzletet kötnek velük, amerikai szankciók sújtják az ősz óta.
A szankciók miatt az indiaiak és az ESPO korábbi legnagyobb vásárlói, a nagy kínai finomítók visszafogták magukat a hírek szerint.
Kínának azonban nemcsak óriásai vannak, hanem „teáskannái” is szép számban.
Ne úgy képzeljük el, hogy ezek a kicsik teáskannában finomítják az olajat. Ezek úgy kicsik, hogy
akkorák vannak köztük, amelyek simán befogják kapacitásban a nálunk óriásnak számító Mol finomítóit.
Az ESPO a kínai finomítók körében azért népszerű, mert magas a dízelkihozatala, és Oroszország keleti partjaitól mérve rövid a szállítási távolság.
Ennyi teáskannába már igen sok „tea” fér
Összességében a „teáskannák” nyersolaj-vásárlásai – beleértve az iráni olajat is – nemrég megélénkültek, miután Peking a múlt hónap végén újabb importkvótákat adott ki a független feldolgozóknak.
A múlt héten vásárolt ESPO valószínűleg az első ilyen ügylet volt egy kínai „teapot” részéről október vége óta, miután a Shandong Yulong Petrochemical Co. (egy különösen nagy méretű teapot) több szállítmányt is megvásárolt. Az az üzlet közvetlenül az amerikai szankciók bevezetése után jött létre.
A tengeri úton érkező orosz nyersolaj kínai importja a Kpler adatai szerint ebben a hónapban várhatóan napi 1,35 millió hordóra emelkedik, ami több mint 10 százalékkal haladja meg a novemberi szintet. A hivatalos kínai adatok január végén várhatók. Ennyit arról, mennyire érintik súlyosan a szankciók Kínát.
„Teáskannából” Kínának nem kevés van, a nappalinkba biztosan nem férnének el. A számuk ingadozik, a fénykorukban egy 2017-es jelentés 150 körülre tette. Együttesen nem kevés olajat tudnak kifőzni.
