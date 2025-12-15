Deviza
olajár
Rosznyefty
Lukoil
Kína
amerikai szankciók
orosz olaj

Lukoil: térdét csapkodja a kínai vevő, olyan olcsón kapott orosz olajat a szankciók miatt – ilyet se láttunk még az idén

Sok keservet és fejtörést okoztak a világ olajvállalatainak és kormányainak, kiemelten Európában, az amerikai büntetőintézkedések. A Lukoil és a Rosznyefty elleni szankciók egy vevőtípusnak azonban jót tettek, legalábbis most ismertté vált egy példa. Teáskanna a kulcsszó – ebben az edényben azonban nem Jin Jun Mei rotyog.
Pető Sándor
2025.12.15, 18:45
Frissítve: 2025.12.15, 18:50

Teapot, azaz teáskanna – nemcsak egy konyhai eszköz neve, hanem, akár hisszük, akár nem, egyfajta olajfinomítóé is. A helyszín, a teából kitalálhattuk: Kína. Nem a nagy állami cégekről van szó, hanem a kis függetlenekről. A globális olajpiac egyik legérdekesebb hírét egy ilyen speciális teáskanna szolgáltatta, miközben az olajfinomítók a világ sok pontján – kiemelten a mi saját régiónkat – komoly problémákkal szembesülnek az orosz cégekre – a Lukoilra és a Rosznyeftyre – kirótt amerikai szankciók miatt, és több kormánynak is velük együtt fő a feje.

Lukoil, Rosznyeft, olaj, oil
Lukoil, Rosznyefty: zsákolják a rekordolcsó orosz olajat a kínaiak / Fotó: Bloomberg

A Bloomberg hétfői híre: idei rekordárengedménnyel vásárolt orosz ESPO nyersolajat egy kínai teapot. 

  • A múlt hét végén az ICE Brent referenciaáránál 7-8 dollárral olcsóbban vettek a hírügynökség forrásai szerint, akik az ESPO-kereskedelemben vesznek részt, és névtelenséget kértek, mivel nem jogosultak a médiának nyilatkozni.
  • Az ICE Brent a februári szállításra 60,34 dollár körül forgott hordónként a hétfő délutáni kereskedésben, péntekhez képest 1,3 százalékkal lejjebb. A 8 dolláros diszkont tehát 10 százaléknál is nagyobb árengedményt jelent.

Lukoil, Rosznyefty: a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán vezetéken keresztül szállítanak

Ami miatt a hír szó szerint érdekfeszítő: a Rosznyefty és a Lukoil azon orosz termelők közé tartozik, amelyek a Kelet-Szibéria–Csendes-óceán (ESPO) vezetéken keresztül szállítanak olajat, amelyet kereskedőkön keresztül értékesítenek a vevőknek. Ezt a két vállalatot, illetve azokat, akik üzletet kötnek velük, amerikai szankciók sújtják az ősz óta.

A szankciók miatt az indiaiak és az ESPO korábbi legnagyobb vásárlói, a nagy kínai finomítók visszafogták magukat a hírek szerint.

Kínának azonban nemcsak óriásai vannak, hanem „teáskannái” is szép számban.

Ne úgy képzeljük el, hogy ezek a kicsik teáskannában finomítják az olajat. Ezek úgy kicsik, hogy 

akkorák vannak köztük, amelyek simán befogják kapacitásban a nálunk óriásnak számító Mol finomítóit.

Az ESPO a kínai finomítók körében azért népszerű, mert magas a dízelkihozatala, és Oroszország keleti partjaitól mérve rövid a szállítási távolság.

Ennyi teáskannába már igen sok „tea” fér

Összességében a „teáskannák” nyersolaj-vásárlásai – beleértve az iráni olajat is – nemrég megélénkültek, miután Peking a múlt hónap végén újabb importkvótákat adott ki a független feldolgozóknak.

A múlt héten vásárolt ESPO valószínűleg az első ilyen ügylet volt egy kínai „teapot” részéről október vége óta, miután a Shandong Yulong Petrochemical Co. (egy különösen nagy méretű teapot) több szállítmányt is megvásárolt. Az az üzlet közvetlenül az amerikai szankciók bevezetése után jött létre. 

A tengeri úton érkező orosz nyersolaj kínai importja a Kpler adatai szerint ebben a hónapban várhatóan napi 1,35 millió hordóra emelkedik, ami több mint 10 százalékkal haladja meg a novemberi szintet. A hivatalos kínai adatok január végén várhatók. Ennyit arról, mennyire érintik súlyosan a szankciók Kínát. 

„Teáskannából” Kínának nem kevés van, a nappalinkba biztosan nem férnének el. A számuk ingadozik, a fénykorukban egy 2017-es jelentés 150 körülre tette. Együttesen nem kevés olajat tudnak kifőzni. 

Történelmi lehetőséghez juthat a Mol a Balkánon azzal, hogy csökken az orosz jelenlét – új esélyek nyílnak
Az orosz energetikai szereplők visszaszorulása a balkáni térségben új erőviszonyokat teremt az olaj- és üzemanyagpiacon. A folyamat nemcsak ellátásbiztonsági, hanem üzleti szempontból is kiemelt jelentőségű: a kialakuló helyzet kivételes terjeszkedési lehetőséget kínálhat a Mol számára.

 

 

