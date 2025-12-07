Macron megorrolt Kínára, kereskedelmi korlátozásokat helyezett kilátásba, ha nem javul a helyzet – "Mi lettünk a kiegyenlítő piac és ez a legszörnyűbb forgatókönyv"

A francia elnök ellenintézkedéseket helyezett kilátásba Kínával szemben, ha Peking nem változtat kereskedelmi politikáján. Emmanuel Macron háromnapos kínai látogatásáról visszatérve minderről a Les Echos című francia gazdasági lapnak adott interjújában beszélt.

Macronnak nem tetszett, amit Kínában hallott / Fotó: AFP

Macronnak nem tetszett, amit Kínában hallott

"Megpróbálom a kínaiak értésére adni, hogy fenntarthatatlan a kereskedelmi többletük, mert így azon vannak, hogy tönkretegyék saját ügyfeleiket, mindenekelőtt azzal, hogy már nem importálnak sokat tőlünk” – hangoztatta a francia elnök.

Elmondtam nekik, hogy amennyiben nem reagálnak, úgy mi, európaiak a következő hónapokban arra fogunk kényszerülni, hogy hatékony intézkedéseket tegyünk és az együttműködés szintjét mérsékeljük, hasonlóan ahhoz, ahogy ezt az Egyesült Államok tette, például kínai termékekre kivetett vámokkal

– mutatott rá Macron.

Kína Franciaország legfontosabb ázsiai kereskedelmi partnere. A francia gazdaság ugyanakkor jelentős kereskedelmi hiányt mutat fel Kínával szemben, vagyis a kínai import jóval túlszárnyalja a Kínába irányuló francia exportot. 2024-ben a hiány meghaladta a 46 milliárd eurót.

Az Európai Unió egészét tekintve a hiány több mint 300 milliárd euró.

Az európai cégeknek egyebek között nagy gondot okoz a termékeik iránti gyenge kereslet Kínában, miközben Peking az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi viszálya miatt áruit egyre inkább az EU-ban próbálja értékesíteni.

Macron hangsúlyozta, hogy Kína az európai ipari és fejlesztési modell elevenébe vág ezzel. Az amerikai protekcionizmus csak tovább ront a helyzeten, mert a kínai áruk folyamát az európai piacra irányítják át. Európa így két tűz között áll, az európai ipar túlélése a tét – emelte ki. „Mi lettünk a kiegyenlítő piac és ez a legszörnyűbb forgatókönyv” – tette hozzá.

A francia elnök ezért azt követelte Kínától, hogy emelje fogyasztásának szintjét és nyissa meg belső piacát.

Mindemellett szorgalmazta, hogy kínai cégek jöjjenek Európába, ahogy ezt fordítva például az EDF energetikai konszern, vagy az Airbus repülőgépgyártó vállalat tette, és teremtsenek munkahelyeket az EU-ban. „Elismerjük, hogy egyes ágazatokban nagyon jók, de nem tudunk tartósan importálni” – húzta alá. Macron szerint a kínai befektetések Európában nem okoznának függőségi viszonyt.