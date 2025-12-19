Deviza
EUR/HUF387,15 -0,12% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF441,5 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF91,99 -0,27% RON/HUF76,08 -0,09% CZK/HUF15,92 +0,04% EUR/HUF387,15 -0,12% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF441,5 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF91,99 -0,27% RON/HUF76,08 -0,09% CZK/HUF15,92 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 091,81 +0,5% MTELEKOM1 826 +1,31% MOL2 846 +0,56% OTP35 000 +0,4% RICHTER9 725 +0,46% OPUS548 +0,36% ANY7 020 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX10 005,41 +0,13% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 449,17 +1,07% BUX110 091,81 +0,5% MTELEKOM1 826 +1,31% MOL2 846 +0,56% OTP35 000 +0,4% RICHTER9 725 +0,46% OPUS548 +0,36% ANY7 020 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 220 +0,38% BUMIX10 005,41 +0,13% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 449,17 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konténerszállító hajó
húszik
Moller-Maersk

A Maersk két év után visszatért a Vörös-tengerre, de egy fecske még nem csinál nyarat

A további tervek egyelőre nyitottak. A Maersk első hajója két év után kelt át a veszélyes útvonalon.
VG
2025.12.19, 16:44
Frissítve: 2025.12.19, 16:46

A dán Moller-Maersk hajózási társaság pénteken bejelentette, hogy az egyik hajója közel két év után először sikeresen átkelt a Vörös-tengeren és a Bab el-Mandeb-szoroson. A többi hajózási társaság is fontolgatja, hogy hosszú kihagyás után visszatér a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalra ahelyett, hogy megkerülné Afrikát.

Maersk
A Maersk egy hajót átküldött a Vörös-tengeren, a többire még várni kell / Fotó: NurPhoto via AFP

A Maersk november végén jelezte, hogy ismét a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül szállít majd, amint a feltételek ezt megengedik. A cég azonban 

egyelőre nem tervezi az útvonal teljes újranyitását,

a Reuters tudósítása szerint a „fokozatos megközelítés” módszerét fontolgatják.

A hajózási társaságok nagyrészt változatlanul elkerülik a térséget, bár a jemeni húszik ígéretet tettek, hogy nem támadják meg a hajókat, amíg kitart a gázai tűzszünet, csak az izraeli hajókat tekintik változatlanul célpontnak.

Az állandó veszély miatt a Maersk és más globális hajózási társaságok – köztük a Hapag Lloyd – 2023 decemberétől irányították át a hajóikat. Afrika megkerülése azonban hosszabbá és drágábbá teszi a szállítást, mivel a Szuezi-csatorna a leggyorsabb útvonal Ázsia és Európa között.

A Maersk utat nyithat a többiek előtt

A TradeWinds News szakportál tudósítása szerint a 2007-ben épült, 6500 konténer szállítására alkalmas Maersk Sebarok volt az első hajó, amely ismét megtette ezt az utat. A dán cég visszatérése a Szuezi-csatornához megnyithatja az utat a többiek előtt is.

A Maerks közleménye szerint bár ez jelentős előrelépés volt, „nem jelenti, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor fontolgatnánk a transzszuezi folyosóra való visszatérést a kelet–nyugati irányú hálózatunkon”.

Warning strike in the Port of Hamburg ends
A Maersk visszatérése mások előtt is megnyitná az utat / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Niels Rasmussen, a hajótulajdonosok szövetségének (BIMCO) vezető hajózási elemzője szerint a rendszeres tranzitforgalom visszatérése erre az útvonalra a hajók iránti kereslet 10 százalékos csökkenését eredményezheti, és „nagyban befolyásolja a piaci kilátásokat”.

Egyiptom jelentős bevételtől esett el

A francia CMA CGM konténerszállító társaság is használja már korlátozottan a Szuezi-csatornát, amikor a biztonsági körülmények engedik. Januártól az internetes oldalán közzétett ütemterv szerint ezen az útvonalon szállít majd India és az amerikai kontinens között.

Mivel a korábbinál viszonylag nyugodtabb a helyzet, 

a Szuezi-csatorna üzemeltetőjének bevételei július és október között az előző évhez képest 14,2 százalékkal emelkedtek.

2023-ban és 2024-ben az Irán által támogatott jemeni lázadók több mint száz támadást hajtottak végre hajók ellen a Vörös-tengeren, az Ádeni-öbölben és a Bab el-Mandeb-szorosban.

A hajók átirányítása tavaly mintegy hétmilliárd dolláros bevételkiesést okozott Egyiptomnak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu