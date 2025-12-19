A Maersk két év után visszatért a Vörös-tengerre, de egy fecske még nem csinál nyarat

A dán Moller-Maersk hajózási társaság pénteken bejelentette, hogy az egyik hajója közel két év után először sikeresen átkelt a Vörös-tengeren és a Bab el-Mandeb-szoroson. A többi hajózási társaság is fontolgatja, hogy hosszú kihagyás után visszatér a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalra ahelyett, hogy megkerülné Afrikát.

A Maersk egy hajót átküldött a Vörös-tengeren, a többire még várni kell / Fotó: NurPhoto via AFP

A Maersk november végén jelezte, hogy ismét a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül szállít majd, amint a feltételek ezt megengedik. A cég azonban

egyelőre nem tervezi az útvonal teljes újranyitását,

a Reuters tudósítása szerint a „fokozatos megközelítés” módszerét fontolgatják.

A hajózási társaságok nagyrészt változatlanul elkerülik a térséget, bár a jemeni húszik ígéretet tettek, hogy nem támadják meg a hajókat, amíg kitart a gázai tűzszünet, csak az izraeli hajókat tekintik változatlanul célpontnak.

Az állandó veszély miatt a Maersk és más globális hajózási társaságok – köztük a Hapag Lloyd – 2023 decemberétől irányították át a hajóikat. Afrika megkerülése azonban hosszabbá és drágábbá teszi a szállítást, mivel a Szuezi-csatorna a leggyorsabb útvonal Ázsia és Európa között.

A Maersk utat nyithat a többiek előtt

A TradeWinds News szakportál tudósítása szerint a 2007-ben épült, 6500 konténer szállítására alkalmas Maersk Sebarok volt az első hajó, amely ismét megtette ezt az utat. A dán cég visszatérése a Szuezi-csatornához megnyithatja az utat a többiek előtt is.

A Maerks közleménye szerint bár ez jelentős előrelépés volt, „nem jelenti, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor fontolgatnánk a transzszuezi folyosóra való visszatérést a kelet–nyugati irányú hálózatunkon”.

A Maersk visszatérése mások előtt is megnyitná az utat / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Niels Rasmussen, a hajótulajdonosok szövetségének (BIMCO) vezető hajózási elemzője szerint a rendszeres tranzitforgalom visszatérése erre az útvonalra a hajók iránti kereslet 10 százalékos csökkenését eredményezheti, és „nagyban befolyásolja a piaci kilátásokat”.

Egyiptom jelentős bevételtől esett el

A francia CMA CGM konténerszállító társaság is használja már korlátozottan a Szuezi-csatornát, amikor a biztonsági körülmények engedik. Januártól az internetes oldalán közzétett ütemterv szerint ezen az útvonalon szállít majd India és az amerikai kontinens között.