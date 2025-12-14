Panaszkodnak az amerikaiak: hiába úsznak a pénzben, szegényebbnek érzik magukat, mint valaha – és lehet, hogy igazuk van?

Az amerikai középosztály egyre inkább úgy érzi, hogy anyagilag zsugorodik a mozgástere, miközben a statisztikák azt mutatják: a háztartások valójában tehetősebbek, mint korábban. A látszólagos ellentmondás kulcsa azonban nem a csökkenő bevételekben, hanem a magas árakban rejlik. A feszültség oka: azok a dolgok kerülnek többe, amelyek nélkül nem lehet élni – de éppen azért drágák, mert a társadalom gazdagabb lett.

Bár a bérek nőttek, és a fogyasztói cikkek olcsóbbak, az amerikaiak mégis érzik a magas árak szorítását – ennek okát azonban nem a boltok polcain kell keresni / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Egyesült Államokban hetek óta egyetlen kérdés körül forog a gazdasági vita: mennyi pénz kell valójában ahhoz, hogy egy család 2025-ben gond nélkül fenntartsa a középosztálybeli életet? A vitát Michael Green befektetési szakértő indította el, amikor azt állította:

Ma egy amerikai háztartás 140 ezer dollár alatt már nem élhet kényelmesen.

A szám azonnal vihart kavart, hiszen a 140 ezer dollár a mediánjövedelem közel másfélszerese. Green érveléséről azonban gyorsan kiderült, hogy több ponton hibás. A közgazdászok sorra mutatták ki: a számításai túlbecsülték

a gyermekfelügyelet,

a felsőoktatás

és az egészségügy valós költségeit.

Mégis, a vita túlnőtt a szakmai pontatlanságokon, mert sok amerikai úgy érezte: a 140 ezres határ túlzás ugyan, de a jelenség, amire utal, nagyon is valóságos. A középosztály jelentős része ma nagyobb anyagi bizonytalanságot él meg, mint egy évtizeddel ezelőtt.

Nem a boltokban kell keresni a magas árakat

A magyarázat a költési szerkezetben keresendő. Az elmúlt évtizedekben meredeken nőtt az amerikai háztartások jövedelemarányos kiadása az alapvető szolgáltatásokra. Az egészségügy aránya 3, a gyermekfelügyelet 2, a lakhatás 4, az élelmiszer pedig 1 százalékponttal nőtt. Ezek együtt már a középosztály rendelkezésére álló jövedelem felét viszik el – szemben a korábbi egyharmaddal.