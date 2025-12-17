A téli fagyok előtt tiltották ki Európából az orosz kőolajat és földgázt — Magyarország perel

December 17-én, szerdán tartottak végszavazást az Európai Parlamentben az orosz gáz kivezetését célzó javaslatról, az úgynevezett RePower EU-ról. A tervezetről végül 652 EP-képviselő szavazott, 500 igen, 120 nem, 32 tartózkodás mellett elfogadták az orosz gázimport kivezetését . Magyarország perel — közölte az Index.

Ursula von der Leyen megszavaztatta Magyarország rémálmát: nincs több orosz kőolaj és földgáz Európában. / Fotó: Frederick Florin / AFP

A végeredmény egyáltalán nem meglepő: a parlament és a tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsa (röviden: Tanács) tárgyalóinak még december elején sikerült megállapodni egy kompromisszumban, ami után valójában már csak formalitásnak számított a szavazás. Az pedig az erről szóló vitán is látszott, hogy a javaslat mögött megvan a parlamenti többség: mindössze két képviselőcsoport,

a részint Orbán Viktor által alapított Patrióták Európáért (PfE),

valamint a Mi Hazánk egyetlen EP-képviselőjének is helyet adó Szuverén Nemzetek Európája (ESN) képviselői

szólaltak fel a javaslat ellen a szlovák kormánypárt, a SMER független képviselői mellett.

Pár napunk maradt és betiltják az LNG-k importját

Az elfogadott szöveg szerint

betiltják az orosz cseppfolyósításos gáz, az LNG importját már 2026 elejétől, míg a csővezetéken érkező gázt 2027. szeptember 30-tól nem lehetne importálni.

A rendelet hatálybalépése után hat héttel már nem lehet orosz gázt importálni, azonban a korábban megkötött szerződésekre lesz egy átmeneti időszak. A meglévő szerződéseket csak konkrét működési célokra lehet módosítani, ami nem vezethet a gázimport mennyiségének a növekedéséhez.

Amennyiben pedig ezt egy gazdasági szereplő megszegné, akkor a tagállamok komoly bírságokat szabhatnának ki büntetésként.

Továbbá a jogi kiskapuk bezárása és a szabályok megkerülésének kockázatának csökkentése érdekében a piaci szereplőknek szigorúbb és részletesebb bizonyítékokat kell szolgáltatniuk a vámhatóságoknak a gázuk termelési országáról a behozatal vagy tárolás előtt.

Ursula von der Leyen új korszakot szeretne nyitni az energiaellátásban

A tagállamoknak előírják, hogy dolgozzanak ki és nyújtsanak be nemzeti diverzifikációs terveket,

amelyekben felvázolják a gázellátásuk diverzifikálására irányuló intézkedéseket és lehetséges kihívásokat, hogy a határidőre leállíthassák az Oroszországból származó gázimportot. Az Európai Bizottság fogja felügyelni, hogy a tagállamok Oroszországtól nem importálnak a jövőben, ezenkívül a hatálybalépéstől számított egy hónapon belül értesíteni kell Brüsszelt arról, hogy vannak-e orosz gázszállítási szerződéseik.

A magyar EP-képviselők közül a Demokrata Koalíció két képviselője, Dobrev Klára és Molnár Csaba támogatta a javaslatot, míg a Mi Hazánk és a Fidesz–KDNP képviselői ellene szavaztak. A Tisza Párt 7 EP-képviselője ezúttal sem szavazott. A magyar EP-képviselők közül még a fideszes Gál Kinga maradt távol a szavazástól.

Ursula von der Leyen: a lehetetlent is megtettük – mások pont ettől félnek, összecsapás készül

Von der Leyen szerint nincs visszaút

A szavazások előtt az EP-képviselők a december 18-án kezdődő EU-csúcsról rendeztek vitát, amin Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kitért a RePower EU-ra is. Von der Leyen szerint Európa új korszak felé közeledik, méghozzá az energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg, örökre ki fogják vezetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát. Von der Leyen hozzátette, a megváltozott valósághoz igazodva, az EU a lehetetlent is megtette a védelemtől az energiáig, nemcsak egy biztonságosabb világ előmozdítása, hanem szavatolása érdekében is. Kiemelte:

nincs fontosabb európai védelmi intézkedés, mint Ukrajna védelmének támogatása.

Szavai szerint a következő napok döntő lépést jelentenek majd ennek biztosításában, ugyanis – mint kiemelte – az EU-n múlik, hogy miként finanszírozza Ukrajna harcát.