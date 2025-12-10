Brüsszel megkerülné Magyarországot: rendkívüli döntéshozással segítené Ukrajnát

Az uniós országok felgyorsítják annak eldöntését, hogy határozatlan időre befagyasszák-e a legfeljebb 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont, még az Európai Tanács jövő heti csúcstalálkozója előtt – tudta meg a Financial Times bennfentesektől.

Orbán Viktor vétója elől menekülve gyorsított pályán fagyasztanák be örökre az orosz állami vagyont Brüsszelben. Az EU megkerülheti Magyarország akaratát / Fotó: AFP

Az uniós tisztviselők olyan jogszabályt hoznának létre, amely

rendkívüli jogköröket adnának arra, hogy megkerülhessék a szankciók meghosszabbítására vonatkozó tagállami vétókat.

A céljuk, hogy Brüsszel megőrizze mozgásterét az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai béketárgyalásokon.

Az ügyet kezelő diplomaták szerint előnyös lenne a következő napokban különválasztani az orosz eszközök határozatlan időre történő befagyasztásának vitatott kérdését attól a másik kérdéstől, hogy az EU hogyan venne fel hitelt Kijev számára a zárolt orosz vagyon fedezetével. A finanszírozási kérdésről jövő héten az uniós vezetők döntenének.

Az üzleti lap rávilágít, hogy a szankciók meghosszabbításánál az általános egyhangúság megkerülése felbőszíthetnek egyes tagállamokat, köztük Magyarországot. A Financial Times emlékeztetett arra, hogy évekre megmérgezte az uniós döntéshozatalokat, hogy leszavazták Lengyelországot és Magyarországot a migrációs politika ügyében.

Az Európai Bizottság múlt héten javasolta, hogy az EU használja fel a szankciók miatt befagyasztott 210 milliárd eurónyi orosz nemzetközi vagyont Ukrajna finanszírozására, első körben egy 90 milliárd eurós hitel formájában, amelyet a következő két évben folyósítanának.

A hitelprogram működéséhez azonban a fedezetül szolgáló eszközöket nem lehet félévente megújított szankciókkal fenntartani, hanem határozatlan időre kell befagyasztani őket. Ugyanis a jelenlegi szabályozással minden tagállamnak támogatnia kell a szankciók meghosszabbítását és jelentős a kockázata annak, hogy erre nem mindig lesz meg az egységes akarat.

Brüsszelben rendkívüli jogszabályok alkalmazásával kerülnék meg Magyarországot

Az uniós vezetők körében főként az ad aggodalomra okot, hogy Magyarország, az EU leginkább oroszbarát kormánya, ellenzi Ukrajna további támogatását, és rendszeresen fenyeget a szankciók meghosszabbításának megvétózásával.

Az uniós tisztviselők attól tartanak, hogy Orbán Viktor valóban élne a vétóval, ha Donald Trump adminisztrációja úgy döntene, hogy egyoldalúan feloldja az oroszok elleni amerikai szankciókat.

Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő a héten például úgy fogalmazott, hogy a bizottság hitelre vonatkozó javaslata „minden vörös vonalat átlép”.