Ennek már a fele sem tréfa: Ursula von der Leyen majdnem 1000 milliárd forintot venne el Magyarországtól, hogy odaadja az orosz vagyont Ukrajnának – kiszivárgott a döbbenetes terv

Az Európai Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy mihamarabb egyezzenek bele Ukrajna anyagi megsegítésébe. A terv szerint a tagállamoknak a gazdasági fejlettségükhöz képest több száz millió euró és több milliárd euró közt kellene vállalniuk, hogy Ukrajna sürgősségi hitelként összesen akár 210 milliárd eurót kaphasson – derült ki a Politico beszámolójából.

Magyarországnak is kezességet kellene vállalnia az Ukrajnának szánt gigahitelhez / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Ukrajna számára nyújtott uniós hitelhez Magyarországnak 2,4 milliárd eurós összegre kellene kezességet vállalnia.

A javasolt jóvátételi hitel 115 milliárd eurót biztosítana Ukrajna védelmi iparának öt év alatt, 50 milliárd eurót pedig az ukrán költségvetésnek. A fennmaradó 45 milliárd a tavaly nyújtott G7-es hitel törlesztésére menne.

A fedezet az Európában befagyasztott orosz állami vagyon pénzbeli értéke lenne. Mivel Magyarország pénteken megvétózta az új uniós közös hitelfelvételt, amely az 1,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal küzdő Ukrajnát segítette volna, marad az, hogy a tagállami vezetők meggyőzék Belgiumot, hogy a befagyasztott orosz vagyonból segítsék meg a honvédő háborúját vívó országot.

A tagállamok között arányosan elosztott hitelgaranciák kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a terv megkapja a jóváhagyást Belgiumtól, attól az országtól, ahol az orosz állami vagyon legnagyobb hányadát őrzik. A befagyasztott orosz vagyon mintegy 185 milliárd eurója a brüsszeli Euroclear hitelintézet kezelésében van, további 25 milliárd pedig különböző uniós országok bankjaiban található.

A tagállami hozzájárulások összege még nőhet, ha nem csatlakozik mindegyik a kezdeményezéshez. Elméletileg nem EU-s országok is beszállhatnak a garanciavállalásba, de eddig senki nem jelentkezett.

Friedrich Merz német kancellár szerint

bármilyen megoldás is születik, annak „garantálnia kell, hogy minden európai állam azonos kockázatot vállaljon.”

A bizottsági tervezet szerint az ukránoknak csak akkor kellene visszafizetnie a kapott hitelt, ha Oroszország véget vet a háborúnak és kártérítést fizet, ami a Politico szerint valószínűtlen forgatókönyv.