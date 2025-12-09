Ennek már a fele sem tréfa: Ursula von der Leyen majdnem 1000 milliárd forintot venne el Magyarországtól, hogy odaadja az orosz vagyont Ukrajnának – kiszivárgott a döbbenetes terv
Az Európai Bizottság sürgeti a tagállamokat, hogy mihamarabb egyezzenek bele Ukrajna anyagi megsegítésébe. A terv szerint a tagállamoknak a gazdasági fejlettségükhöz képest több száz millió euró és több milliárd euró közt kellene vállalniuk, hogy Ukrajna sürgősségi hitelként összesen akár 210 milliárd eurót kaphasson – derült ki a Politico beszámolójából.
Az Ukrajna számára nyújtott uniós hitelhez Magyarországnak 2,4 milliárd eurós összegre kellene kezességet vállalnia.
A javasolt jóvátételi hitel 115 milliárd eurót biztosítana Ukrajna védelmi iparának öt év alatt, 50 milliárd eurót pedig az ukrán költségvetésnek. A fennmaradó 45 milliárd a tavaly nyújtott G7-es hitel törlesztésére menne.
A fedezet az Európában befagyasztott orosz állami vagyon pénzbeli értéke lenne. Mivel Magyarország pénteken megvétózta az új uniós közös hitelfelvételt, amely az 1,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal küzdő Ukrajnát segítette volna, marad az, hogy a tagállami vezetők meggyőzék Belgiumot, hogy a befagyasztott orosz vagyonból segítsék meg a honvédő háborúját vívó országot.
A tagállamok között arányosan elosztott hitelgaranciák kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a terv megkapja a jóváhagyást Belgiumtól, attól az országtól, ahol az orosz állami vagyon legnagyobb hányadát őrzik. A befagyasztott orosz vagyon mintegy 185 milliárd eurója a brüsszeli Euroclear hitelintézet kezelésében van, további 25 milliárd pedig különböző uniós országok bankjaiban található.
A tagállami hozzájárulások összege még nőhet, ha nem csatlakozik mindegyik a kezdeményezéshez. Elméletileg nem EU-s országok is beszállhatnak a garanciavállalásba, de eddig senki nem jelentkezett.
Friedrich Merz német kancellár szerint
bármilyen megoldás is születik, annak „garantálnia kell, hogy minden európai állam azonos kockázatot vállaljon.”
A bizottsági tervezet szerint az ukránoknak csak akkor kellene visszafizetnie a kapott hitelt, ha Oroszország véget vet a háborúnak és kártérítést fizet, ami a Politico szerint valószínűtlen forgatókönyv.
Háború, vagy halál: ezt üzeni Ursula von der Leyen mesteri terve – egy életre eldől a sorsa az uniós tagállamoknak
Ha Oroszország nem fogadja el a külföldön rekedt hatalmas vagyona elkobzását, Brüsszel új mesterterve beleverheti az utolsó szöget a Washington szorgalmazta béketerv koporsójába. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök célja végleges megoldást biztosítani a hatalmas támogatásokat felemésztő Ukrajna további segítésér, amely nélkül az Oroszországgal háborúzó ország összeomlana. A legújabb javaslat legyőzné Belgium ellenállását, ugyanakkor pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamokra zúdít olyan kockázatokat, amelyeket csak a Kreml letörésével nem kellene viselniük. Európa sorsa a december 18–19-i EU-csúcson dőlhet el, az óra ketyeg. Ukrajna támogatása háború vagy béke kérdésévé válik, minden eddiginél nyíltabban – írja lapunk elemző cikkében.
Garanciáról, nem direkt fizetési kötelezettségről van szó, Ukrajna az orosz vagyont kapja meg, amelyre Kijev igényt is tart.
Ez azonban orosz vagyon, amelyre természetesen gazdája, Moszkva is igényt tart. A kérdés, hogy hajlandó-e lemondani róla valamely más előnyökért cserébe, akár a békekötésért. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy nem, és az oroszok e békekötést se tartják sürgetőnek, mert úgy vélik, az idő nekik dolgozik.
Ha Kijev pénzt kap, és tovább harcolhat, az oroszok pedig nem sietnek békét kötni, annak az lehet a következménye, hogy az amerikai kísérlet a béke kicsiholására kisiklik.
Amennyiben azonban valamikor a távolabbi jövőben befejeznék a háborút, az orosz vagyon kérdése mindenképpen előkerül. Orosz győzelem esetében Moszkva bizonnyal igényt tart rá, és akkor előkerül, ki vállalta a garanciát – ezek az államok pedig ellenérdekeltek lesznek a békekötésben.