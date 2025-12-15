Deviza
Hollandia
McDonald's
mesterséges intelligencia
kritika

A McDonald's botrányos ünnepi reklámja világszerte kiverte a biztosítékot

A rengeteg kritika hatására a McDonald’s kénytelen volt visszavonni azt az ünnepi reklámját, amelyet mesterséges intelligencia segítségével készített. Sokan egyenesen arra panaszkodtak, hogy a gyorsétteremlánc ezzel tönkretette a karácsonyi hangulatukat.
Világgazdaság
2025.12.15, 14:47

A McDonald’s visszavonta azt a mesterséges intelligencia által generált karácsonyi reklámját Hollandiában, amely kritikák kereszttüzébe került a közösségi médiában – írta meg az Origo.

McDonald's
Botrányossá sikeredett a McDonald’s karácsonyi reklámja / Fotó: Klaudia Radecka

Az „év legszörnyűbb időszaka” című hirdetés karácsonyi káoszt ábrázol: a Mikulás közlekedési dugóba ragadt, egy ajándékboltos pedig a hóban csúszkálva igyekszik a kerékpárjával a munkahelyére. És az üzenet? Januárig keressenek „menedéket” egy McDonald’s étteremben, és töltsék ott az ünnepi szezont.

A The Guardian cikke szerint a reklámszpot rengeteg ellenérzést váltott ki. 

Ez a reklám teljesen tönkretette a karácsonyi hangulatot

– mondta az egyik felhasználó. „Jól megszabadultunk a mesterséges intelligencia csapdájától” – írta egy másik.

Megpróbál védekezni a McDonald’s, de csak újabb kritikák érik

A McDonald’s Hollandia közleményében a következőket nyilatkozta a történtekkel kapcsolatban: „A karácsonyi reklám célja a hollandiai ünnepi szezon stresszes pillanatainak bemutatása volt. Azonban – a közösségimédia-kommentek és a nemzetközi médiavisszhang alapján – azt tapasztaljuk, hogy sok vendég számára ez az év legcsodálatosabb időszaka.”

Melanie Bridge, a reklámot készítő Sweetshop Films vezérigazgatója eközben egy LinkedIn-bejegyzésben vette védelmébe a mesterséges intelligencia használatát. „Sosem az emberi alkotók lecseréléséről van szó, hanem az eszköztár bővítéséről. A vízióról, az ízről... ami mindig emberi lesz” – írta.

Majd hozzátette: 

És itt jön az, amit az emberek nem látnak: ennek a reklámnak az elkészítésébe fektetett munkaórák száma messze meghaladta egy hagyományos forgatás munkaidejét. Tíz ember, öt hét, teljes munkaidőben.

De ez a közlés újabb vitát váltott ki az online térben, erről itt olvashat további részleteket.

 

 

