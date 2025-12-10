Deviza
Januártól sok minden megváltozik a McDonald'snál, globálisan új intézkedéseket vezetnek be

A McDonald’s jövőre világszerte megváltoztatja franchise-partnerei értékelési rendszerét, hogy olyan kiszolgálást nyújthassanak, amivel növelik vendégeik számát, köztük az alacsonyabb jövedelmű rétegekhez tartozó fogyasztókét.
Világgazdaság
2025.12.10, 10:49
Frissítve: 2025.12.10, 11:05

„2026. január 1-jétől fejlesztjük globális franchise-szabványainkat” – írta Andrew Gregory, a McDonald’s globális franchise-fejlesztésért felelős alelnöke a CNBC által megszerzett feljegyzésében. A továbbfejlesztett szabványokkal céljuk, hogy biztosítsák: minden étterem megbízható értéket nyújt a teljes vendégélmény során – teszi hozzá az Origo.

McDonald's fast food restaurant
A McDonald’s megváltoztatja globális franchise-szabványait / Fotó: DPA / AFP

A franchise-szabványok azok a szabályzatok, amelyek meghatározzák, hogyan kell a McDonald’s üzemeltetőinek működtetniük éttermeiket. Folyamatos be nem tartásuk büntetéseket vonhat maga után, például azt, hogy nem engedélyezik számukra újabb étterem nyitását, vagy akár a franchise-jog visszavonásával is járhat.

A franchise-átvevők üzemeltetik a McDonald’s éttermeinek mintegy 95 százalékát világszerte, és árképzési tanácsadók közreműködésével határozzák meg az árakat.

Az új szabvány értelmében a vállalat „holisztikusan értékeli” az árazási döntéseket, aszerint, hogy mennyire kínálnak értéket – írta Gregory a feljegyzésben.

A változás azután következik be, hogy Joe Erlinger, a McDonald’s amerikai elnöke a múlt hónapban azt közölte, továbbra is az étteremlánc értékmenüinek népszerűsítésén kell dolgozniuk, miután az alacsony jövedelmű fogyasztók kevesebbet költenek és ritkábban látogatják az éttermeket. 

A vendégek visszacsábítása érdekében értékmenüket vezettek be az Egyesült Államokban és más kulcsfontosságú piacokon, mint Franciaország és Németország. A globális szinten bevezetésre kerülő változásokról itt olvashat bővebben.

Sorra nyílnak az új McDonald’sok Magyarországon

Ahogy az Origo beszámolt róla, Magyarországon eközben a gyorsétterem-hálózat több új éttermet is nyitott az utóbbi időszakban. A napokban adták át az első ceglédi McDonald’sot, a Tesco áruházhoz tartozó területen, amely később éjszakai autós kiszolgálással is bővül. 

Az elmúlt hetekben megnyílt egy újabb egység Győrben, az ETO Park területén, amely már az ötödik a városban. 

Százhalombattán is fogadja már a vendégeket a nemrég felavatott Drive étterem, és Kiskunfélegyházán szintén épül egy McDonald’s.

