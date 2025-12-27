Deviza
Megszorítások Németországban: drasztikus lépésre készülnek a kormánypártok

A német nyugdíjrendszer átfogó reformját sürgette Thorsten Frei, a szövetségi kancellária vezetője, aki szerint elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása. Egyre többször kerülnek elfogadásra megszorítások Németországban.
VG - MTI
2025.12.27, 11:56
Frissítve: 2025.12.27, 12:23

Emelné a nyugdíjkorhatárt és csökkentené az egészségügyi szolgáltatásokat a német kancelláriaminiszter. Thorsten Frei, a Redaktions Netzwerk Deutschlandnek (RND) adott interjúban kifejtette, hogy különböző szakmák esetében eltérő nyugdíjkorhatárokat kellene meghatározni, és a nyugdíjba vonulást a ledolgozott járulékfizetési évekhez is kötni kellene, mivel „nem mindenki képes azonos ideig dolgozni”.

Megszorítások Németországban
Megszorítások Németországban: drasztikus lépésre készülnek a kormánypártok / Fotó: Magyar Levente / Facebook

Megszorítások Németországban: a kancelláriaminiszter szerint emelni kell

Az SPD-hez közel álló közgazdász, Jens Südekum javaslatait követve a CDU-s politikus az interjúban hangsúlyozta, hogy egyes fizikai vagy pszichésen megterhelő foglalkozásokban az emberek korábban elérik a terhelhetőségük határát, míg az úgynevezett tapasztalati szakmákban jellemzően hosszabb ideig lehet dolgozni. Emellett szerinte annak is szerepet kell játszania, hogy valaki milyen életkorban lépett be a munkaerőpiacra.

Frei szerint a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. 

Mivel ugyanis míg az 1960-as években átlagosan tíz évig folyósítottak nyugdíjat, és hat aktív dolgozó jutott egy nyugdíjasra, ma az ellátás időtartama meghaladja a húsz évet, miközben már csak két járulékfizető tart el egy nyugdíjast. Ha az állam nem lép közbe, a szociális hozzájárulások aránya a jelenlegi, nagyjából 42 százalékról 48 százalék fölé emelkedhet a következő években – figyelmeztetett.

Az egészségügyi kiadásokat is visszavágná Frei

A kancelláriaminiszter korábban az egészségügyi kiadások visszafogását is szükségesnek nevezte, mondván, Németországnak a világ egyik legdrágább egészségügyi rendszere van, miközben a lakosság egészségi állapota nem kiemelkedő. Frei szerint egyes szolgáltatásokat csökkenteni kell, és erősíteni kellene a háziorvosok „kapuőri” szerepét a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférésben.

A nyugdíjrendszer átalakításának kérdésével a kormány által létrehozott nyugdíjbizottság is foglalkozik, amelynek tagjai a nyárig tesznek javaslatot a további reformlépésekre. A reformok szükségességét más gazdasági fórumokon is hangsúlyozzák: a Zöldek Gazdasági Egyesületének (Wirtschaftsvereinigung der Grünen) elnöke, Karl Haeusgen például a dpa hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy a jelenlegi változtatások nem elegendők, a magas szociális terhek egyre inkább fékezik a beruházásokat.

A német kormánypártok tervei biztosan nyomot hagynak a hangulatindexekben, amelyek amúgy sem rózsásak. Az IFO index decemberben már a második egymást követő hónapban csökkent, sőt, május óta a legalacsonyabb szintjére zuhant. Szakértők így már csak jövőre várják a gazdasági fellendülését.
 

