Lépett a Mercedes, a kecskeméti döntés csak a kezdet – hamarabb kell beavatkoznia a német autógyártónak

A Mercedes-Benz közölte, hogy 2027 végére 5 milliárd euróval (5,9 milliárd dollárral) csökkenti a költségeit. Ezzel a német autógyár tagadta a médiában megjelent értesüléseket, miszerint a hatékonysági programjuk célját egy évvel előrehozták volna.

Megtakarítás: az eredeti tervek szerint halad vele a Mercedes / Fotó: Matthias Balk

A program a tervek szerint halad

– mondta egy szóvivő a Reutersnek.

A Manager Magazin csütörtökön korábbi forrásokra hivatkozva azonban arról számolt be, hogy a német autógyártó már 2026 végére tervezi elérni a megcélzott megtakarításokat.

Kecskeméten már léptek: egy műszakra állt át a gyártás

Az új modell sorozatgyártása változtatásokat kíván. A kecskeméti Mercedes-gyár egy műszakos munkavégzésre áll át 2026 első negyedévében, átmenetileg. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára – közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Hírek helyi hírportállal. A lap szerint a tájékoztatás nem tért ki arra, hogy a kölcsönzött munkavállalókat hogyan érinti majd a három hónapos csökkentett termelésű időszak.

Az átmeneti változtatás az autógyártó szerint az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt vált szükségessé.

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. 2026 januárjában megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – állt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Híreknek küldött válaszában.

Az egész autóipar szenved: a Volkswagen bezárta egyik gyárát

Drezdának vége, Zwickau még marad – így lehet összefoglalni a helyzetet. A menedzsment váratlan bejelentést tett: a Cupra Born hosszú távon is Zwickauban marad, és a Volkswagen ID.3 gyártása is folytatódik, legalábbis egyelőre. Így tehát még nem zárják be az üzemet.

A döntés jelentősen javítja a VW Sachsen helyzetét, hiszen az üzem így jóval több modellt gyárthat, mint ahogyan azt legutóbb tervezték

– írja az e-cars. Ennek különösen nagy súlya van annak fényében, hogy a 2024 végén megkötött kollektív szerződés több kedvezőtlen elemet tartalmazott. Eszerint az ID.3 és a Cupra Born 2026-ban a modellfrissítésekkel együtt Wolfsburgba költözött volna, miközben az ID.4 gyártását Emdenbe koncentrálták volna, az ID.5-öt pedig teljesen kivezették volna.