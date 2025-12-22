Váratlan: sorban távoznak a kulcsvezetők a Mercedestől, a kecskeméti gyár első emberét is érinti, megnevezték az utódjaikat - magyarázatot adott a vezérigazgató
Távozik a Mercedes-Benz elektromos hajtásláncokért felelős vezetője, Torsten Eder a vállalattól, a pozíciót így már csak május 1-ig tölti be – közölte a német autógyártó. Eder 2023 közepe óta irányította a Mercedes elektromos hajtásrendszereinek fejlesztését, így távozása az elektromobilitási irányvonal szempontjából is kiemelt jelentőségű.
Teljesen átalakul a Mercedes menedzsmentje
A Mercedes azt is elárulta, hogy a szakember helyét Jörg Bartels veszi át, aki jelenleg a Beijing Benz Automotive (BBAC) elnök-vezérigazgatója. A Mercedes-Benz és a BeijingAutomotive kínai vegyesvállalatától érkező Bartels tehát jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik az új pozícióba. Az ő helyét Jens Bühler tölti be, aki eddig a kecskeméti gyár, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary vezetőjeként dolgozott, így a magyarországi jelenlét is közvetetten érintett a változásban.
A változások a menedzsmentben azonban itt nem állnak meg, így az e-cars információi szerint a vállalati kutatásért, fenntarthatóságért és K+F funkciókért felelős Rosa Maria Conde Diez 2026. január 1-jétől a karosszéria- és biztonságtechnikai fejlesztések irányítását veszi át, felváltva Thomas Hellmuthot, aki december végén saját kérésére távozik a cégtől. Conde Diez eddigi pozícióját Ida Wolf örökli meg 2026. február 1-jétől, aki jelenleg a vezérigazgatói kabinet és a vállalati iroda vezetője.
2026. január 1-én Yanni von Ron-Jiang váltja Gunnar Güthenkét a beszerzésért és a beszállítói minőségért felelős terület irányításában, ám februárig közösen biztosítják a zökkenőmentes átmenetet.
Január végén távozik a német autógyártó vezető dizájnere, Gorden Wagener is, akit Bastian Baudy, az AMG dizájnrészlegének jelenlegi vezetője vált majd.
„Örömmel dolgozom együtt azokkal a felsővezetőkkel, akik most új, kulcsfontosságú feladatokat vesznek át a Mercedes-Benztől. Ez tovább erősíti közös fókuszunkat az ügyfélérték, a technológiai kiválóság és a működési hatékonyság terén” – fogalmazott Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója. Hozzátette: „Ugyanakkor a Mercedes-Benz több erős személyisége új utakat választ – olyan vezetők, akik hosszú éveken át formálták a vállalatot és termékeit.”
Kérdés azonban, hogy a számos problémával küzdő Mercedes sorsát képes lesz-e jobbra fordítani a vezetőváltások sora, miután a kínai verseny és a legnagyobb autópiacon való visszaszorulás, az európai piac csökkenése, az amerikai vámok és a vártnál lassabb elektromos átállás továbbra is nehezíti az autógyártó helyzetét, mely jelenleg költségcsökkentési programon is dolgozik. Ennek keretében a jövő év első negyedévében a kecskeméti gyár is egy műszakos termelésre áll át.