Váratlan: sorban távoznak a kulcsvezetők a Mercedestől, a kecskeméti gyár első emberét is érinti, megnevezték az utódjaikat - magyarázatot adott a vezérigazgató

Távozik a Mercedes-Benz elektromos hajtásláncokért felelős vezetője, Torsten Eder a vállalattól, a pozíciót így már csak május 1-ig tölti be – közölte a német autógyártó. Eder 2023 közepe óta irányította a Mercedes elektromos hajtásrendszereinek fejlesztését, így távozása az elektromobilitási irányvonal szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A Mercedes kecskeméti gyárában egy műszakos termelésre állnak át a következő negyedévben/Fotó: Reuters

Teljesen átalakul a Mercedes menedzsmentje

A Mercedes azt is elárulta, hogy a szakember helyét Jörg Bartels veszi át, aki jelenleg a Beijing Benz Automotive (BBAC) elnök-vezérigazgatója. A Mercedes-Benz és a BeijingAutomotive kínai vegyesvállalatától érkező Bartels tehát jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik az új pozícióba. Az ő helyét Jens Bühler tölti be, aki eddig a kecskeméti gyár, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary vezetőjeként dolgozott, így a magyarországi jelenlét is közvetetten érintett a változásban.

A változások a menedzsmentben azonban itt nem állnak meg, így az e-cars információi szerint a vállalati kutatásért, fenntarthatóságért és K+F funkciókért felelős Rosa Maria Conde Diez 2026. január 1-jétől a karosszéria- és biztonságtechnikai fejlesztések irányítását veszi át, felváltva Thomas Hellmuthot, aki december végén saját kérésére távozik a cégtől. Conde Diez eddigi pozícióját Ida Wolf örökli meg 2026. február 1-jétől, aki jelenleg a vezérigazgatói kabinet és a vállalati iroda vezetője.

2026. január 1-én Yanni von Ron-Jiang váltja Gunnar Güthenkét a beszerzésért és a beszállítói minőségért felelős terület irányításában, ám februárig közösen biztosítják a zökkenőmentes átmenetet.

Január végén távozik a német autógyártó vezető dizájnere, Gorden Wagener is, akit Bastian Baudy, az AMG dizájnrészlegének jelenlegi vezetője vált majd.

„Örömmel dolgozom együtt azokkal a felsővezetőkkel, akik most új, kulcsfontosságú feladatokat vesznek át a Mercedes-Benztől. Ez tovább erősíti közös fókuszunkat az ügyfélérték, a technológiai kiválóság és a működési hatékonyság terén” – fogalmazott Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója. Hozzátette: „Ugyanakkor a Mercedes-Benz több erős személyisége új utakat választ – olyan vezetők, akik hosszú éveken át formálták a vállalatot és termékeit.”