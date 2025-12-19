Egy nap alatt lelepleződött, miért vetett szemet az orosz vagyonra Merz és Macron, és mekkora a vereségük

Németország az 1990-es újraegyesítése óta a legnagyobb költségvetési hiány felé tart a kormány jelenlegi kiadási tervei alapján – figyelmeztetett pénteken a Bundesbank, egyben intézkedéseket sürget az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében. Még egy nap sem telt el azóta, hogy az európai uniós csúcs hatalmas hitelfelvételről döntött Ukrajna javára, mert az orosz vagyon elvételének elképzelése megbukott. Hogy a hitelfelvétel helyett miért támogatta a végül kisiklott tervet Berlin és Párizs, az mindkét fővárosban már az uniós döntést követő napon kibukott. Sokkal jobb lett volna más pénzét megcsapolni, mint a saját léket kapott költségvetésüket, a szavazók szeme láttára.

Figyelmeztet a Bundesbank: elszállhat a német költségvetési hiány Merz tervei miatt / Fotó: Kay Nietfed / DPA / AFP

Friedrich Merz kormánya a következő években több száz milliárd eurót készül infrastruktúrára és védelemre fordítani, szakítva a hosszú ideje követett költségvetési fegyelemmel. Sőt, a kabinet jelentős szerepet vállalt Ukrajna megsegítésében, az Oroszországgal háborúban álló országnak nagy összeget nyújt, amihez még a csütörtökön elfogadott uniós hitelből is nagy részt vállal.

Merz célja, hogy újraélessze a versenyképességét elvesztő gazdaságot és elrettentse Oroszországot a további birodalmi terjeszkedéstől.

A német jegybank becslése szerint a németországi beruházások – az adócsökkentésekkel és transzferekkel együtt – 2028-ra a GDP 4,8 százalékára emelhetik az államháztartási hiányt.

A kormány gazdaságpolitikai tanácsadójaként működő Bundesbank szerint ez sértené az alkotmányban rögzített fiskális szabályokat, ezért határozott beavatkozásra van szükség.

A magasabb hiány ellenére Németország államadósság-rátája továbbra is viszonylag alacsony marad: 2028-ban a GDP 68 százaléka lehet, szemben az idei 63 százalékkal. Olaszország és Franciaország esetében ez az arány már jóval 100 százalék felett van.

Németország úgynevezett adósságféke a hitelfelvételt a GDP 0,35 százalékában maximálja. A kereszténydemokratákból és szociáldemokratákból álló kormánykoalíció mentességet szerzett a védelmi kiadásokra, valamint egy 500 milliárd eurós infrastrukturális alapra.