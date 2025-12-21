Putyinnak ökölbe szorul a keze: legendás orosz vadászgépeket kaphat Ukrajna, Zelenszkij majd kiugrik a bőréből – az F-16-osokkal csak a baj volt

Lengyelország 6-8 darab MiG-29-est ad át Ukrajnának drónellenes technológiákért cserébe – erről beszélt a lengyel elnök, amikor fogadta az ukrán államfőt.

Karol Nawrocki pénteken Varsóban Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatót. Itt jelentette ki, hogy Lengyelország nem zárja ki, hogy

MiG-29-es vadászgépeket adjon át Ukrajnának drónellenes rendszerekért cserébe.

Persze, másról is szó esett. Így például kijelentette, hogy Kijevnek döntenie kell a második világháborús volhíniai mészárlás áldozatainak exhumálására vonatkozó, korábban benyújtott 26 lengyel beadványról.

A kétoldalú tárgyalásokat követő sajtóértekezleten Nawrocki beszámolt arról, hogy Zelenszkijjel vitás történelmi kérdésekre is kitértek. Ukrajna 2017-ben leállította a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által, 1943 és 1945 között a lengyel polgári lakosság ellen elkövetett etnikai tisztogatás (volhíniai mészárlás) mintegy százezer áldozatát rejtő tömegsírok feltárását.

MiG-29: legendás orosz vadászgépeket kaphat Ukrajna

Visszatérve a MiG-29-es vadászgépekre, a lengyel elnök elmondása szerint egy ilyen csere nem mond ellent a lengyel doktrínáknak. „Tehát a formalitások rendezése után úgy gondolom, hogy ez a kérdés is megoldódik” – jegyezte meg Nawrocki.

Zelenszkij kifejtette, hogy Ukrajna érdeklődik a MiG-29 iránt, mert az ukrán pilóták ennek a kezelésére már ki vannak képezve. Az elnök szerint

egy pilóta kiképzése az F-16-osra 8 hónaptól másfél évig tart, az ukrán pilóták viszont azonnal – további kiképzés nélkül – harcolhatnak a MiG-29-esen.

Az F-16-os és a MiG-29-es közötti különbség számunkra csak az, hogy nem veszítjük el a pilótánkat, hiszen nem kell MiG-29-en képeznünk magunkat, mert az embereink már eleve ki vannak képezve. Ez volt a kérdés. A kérdés nem a repülőgépek hiánya, hanem a pilóták hiánya – mutatott rá Zelenszkij.