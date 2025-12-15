Európai miniautó az Egyesült Államokban: a Stellantis Donald Trump támogatása ellenére is óvatos

A Stellantis csoport bejelentette, hogy a Fiat márka alá tartozó, mindössze 2,53 méter hosszú elektromos miniautó, a Fiat Topolino hamarosan megjelenik az amerikai piacon. A döntést Olivier Francois, a Fiat és az Abarth globális vezérigazgatója erősítette meg.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Topolino Európában már kapható, Olaszországban 9900 eurós indulóáron. A jármű végsebessége 45 kilométer per óra, hatótávolsága körülbelül 75 kilométer, tömege pedig alig haladja meg a 450 kilogrammot. Az EU-ban könnyű négykerekűként van besorolva, több országban 14 éves kortól is vezethető megfelelő engedéllyel.

A bejelentés időzítése egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban pozitívan nyilatkozott a hasonló miniautókról: a japán kei car modelleket nagyon aranyosnak és gyönyörűnek nevezte. Trump jelezte, hogy lazítana a szabályozáson, így az Egyesült Államokban is lehetne gyártani és forgalmazni ilyen járműveket.

A Stellantis szóvivője azonban hangsúlyozta a CNBC-nek: a Topolino amerikai projektje már jóval korábban elindult, és nem Trump nyilatkozataira adott azonnali reakció. Az amerikai piacon a mikroautók mindeddig gyakorlatilag elérhetetlenek voltak a szigorú szövetségi biztonsági előírások, valamint az amerikai fogyasztók döntő többségének nagy pick-upokat és terepjárókat preferáló ízlése miatt.

Ha a Topolino valóban forgalomba kerül, várhatóan a „low-speed vehicle” (LSV) vagy a „neighborhood electric vehicle” (NEV) kategóriába kerül, ami 40–55 kilométer per órás sebességkorlátozást és csak meghatározott úttípusokon való közlekedést tesz lehetővé. Elemzők szerint bár a Topolino alacsony ára és minimális helyigénye vonzó lehet a nagyvárosokban élő fiataloknak vagy második autóként vásárlóknak, de

a kategória tömeges elterjedése egyelőre távol áll a realitástól.

Az amerikai utakon továbbra is a nagy karosszériás modellek dominálnak, sok vásárló pedig a biztonságot a nagyobb mérethez köti. Ugyanakkor New Yorktól Los Angelesig számos nagyváros küzd parkolóhelyhiánnyal és torlódásokkal, így a mikromobilitás iránti igény hosszú távon növekedhet.