Lehet irigykedni: kenterbe veri a magyar minimálbér a románt – itt vannak a pontos összegek, mennyivel több a nettó
Romániában jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal megemelik a minimálbért. Erről a kormánykoalícióban részt vevő pártok vezetői döntöttek szerdai tanácskozásukon.
A megállapodás értelmében 2026. július 1-jétől a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint) emelkedik a bruttó minimálbér, ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.
A kormánypártok közös közleménye szerint egyezség született arról is, hogy
az alapbérek érintése nélkül 10 százalékkal csökkentik a központi közigazgatás kiadásait.
Ezzel a döntéssel lezárták a tárgyalásokat a közigazgatási reformról szóló csomagról. A helyi közigazgatás esetében a koalíció korábbi döntése maradt érvényben – tudatta az Agerpres hírügynökség.
A koalíció ülésén döntöttek arról is, hogy
- 10 százalékkal csökken a pártok állami szubvenciója,
- illetve a képviselők és szenátorok költségtérítési átalánya.
A kormánypártok vezetői emellett megállapodtak abban, hogy 2026 januárjától az üzleti forgalom 0,5 százalékára csökkentik, 2027-től pedig teljesen eltörlik az árbevétel utáni (jelenleg 1 százalékos) minimáladót (IMCA). A külföldi befektetők által élesen bírált, a további beruházásokat szerintük elriasztó adót az évi 50 millió eurónál nagyobb forgalmat lebonyolító cégekre vetette ki Románia 2024-től kezdődően.
A magyar minimálbér még mindig magasabb
Eközben Magyarországon 2026. január elsejétől a minimálbér bruttó 290 800 forintról 11 százalékkal 322 800 forintra, míg a szakmunkás-bérminimum az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik. Bár a magyar adórendszer sajátosságai miatt a tisztán hazavihető fizetés kiszámítása sosem könnyű, de azért lehet számolgatni.
- Az egykeresős, gyerek nélküli munkavállaló esetében a nettó minimálbér 214 662 forint, a
- szakmunkás-minimálbér esetében pedig 248 178 forint lesz 2026. január elsejétől.
Ezek az összegek még emelkedhetnek a családi adókedvezmény januári bővítésével, valamint a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével, amelyeket minimálbéresek is igénybe vehetnek.
Január elseje után egy minimálbéren foglalkoztatott 40 alatti kétgyermekes anya tisztán hazavihető fizetése 48 420 forinttal emelkedhet, ugyanis ennyi szja befizetése alól mentesül, tehát az ő esetében a nettó minimálbér 2026-ban 263 082 forintra nőhet. Egy szakmunkás-minimálbéren lévő édesanya pedig 55 980 forinttal több nettóra számíthat, amivel egyből 300 ezer fölé ugrik a nettó keresete.