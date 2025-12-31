Felkészül a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről – Vucsics áttörést érhetett el az amerikaiaknál

Vucsics szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára – erről írt az év utolsó napján a szerb sajtó. Január 1-jén biztosan történni fog valami az ügyben és erre a Mol is készülhet.

Egy rendkívüli üzleti történésről van szó, ezért érdemes felidézni, mi is történt eddig. A legfrissebben az, hogy az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Van viszont egy bökkenő: a NIS nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

Ennek következtében leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben - Szerbia egyetlen kőolajfinomítójában – abbamaradt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,

leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos.

A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,

a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Aleksandar Vucsics szerb elnök múlt kedden kijelentette, hogy

a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.

Most viszont áttörés jöhet.

Figyel a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről

A szerb média szerint ugyanis a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal és hamarosan jó hírek várhatók Szerbia számára. NEm szimpla sajtóértesülésről van szó, mivel Vucsics szerdán, mikor az X-en gratulált minden szerb polgárnak az új év alkalmából, azt is közölte, hogy

a következő 24 órában fenomenális politikai hírekre számíthatunk.

Úgy vélem, a következő 24 órában fenomenális politikai hírekre számíthatunk. Keményen dolgoztunk. Megérdemeltük. Éljen Szerbia – írta a szerb elnök a közösségi médiában.

