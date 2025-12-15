Az éjjel megtámadták Moszkvát, Ukrajna kiterjedt támadást indított: teljes erőből dolgozik az orosz légvédelem – leálltak a repülőterek

A források megjegyezték, hogy a robbanások Moszkva Isztrinszkij kerületében hallatszottak — közölte Moszkva polgármestere a közösségi médiában.

Moszkva bizonyos kerületeiben dróntámadások riasztották fel a lakosokat. / Fotó: Oleg Elkov / shutterstock

Ezenkívül a drónok támadása miatt ideiglenesen leállították a Domjudedovo és Zsukovszkij repülőterek működését. Később ezeket a korlátozásokat feloldották.

A mentőszolgálatok szakemberei a roncsok becsapódási helyén dolgoznak

– írja Szergej Szobanyin, Moszkva polgármestere. Hozzátette, hogy a város elleni támadás december 14-én este órákon át tartott. Ezt megelőzően a robbanásokról és a légvédelem működéséről a Moszkva melletti Kásira város lakói számoltak be.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon bejelentette, hogy 14 drón semlegesítettek, amelyek az Orosz Föderáció fővárosához közeledtek. Elmondása szerint a mentőszolgálat szakemberei a roncsok helyszínén dolgoznak. Károkról és az áldozatokról még nem érkeztek adatok. A Supernova+ Telegram-csatorna robbanások hangjait rögzítette a moszkvai régióban a SHOT csatorna szerint az Isztrinszkij kerület lakói több mint egy tucat hangos robbanást hallottak Korábban hasonló tanúvallomások érkeztek Kashirából és Kolomnából.

Több száz kézfogás Moszkvában – Szijjártó Péter elárulta, volt olyan magyar résztvevő is, akire biztos nem gondolnánk

Légiforgalmi zavarok Moszkvában

Korábban éjszaka a Domodedovo és Zsukovszkij repülőtereken ideiglenes légiforgalmi korlátozásokat vezettek be és fokozódtak a biztonsági intézkedések. Belgorod régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov kijelentette, hogy rakétatámadás érte a várost. Az előzetes adatok szerint súlyos károkat szenvedett az infrastruktúra, de áldozatokról nem érkezett jelentés — közölte az Interfax.

A belgorodi Popil című lap számos képet tett közzé a támadásról és annak következményeiről. Az ASTRA Telegram-csatorna elemezte az anyagokat, és megerősítette, hogy

a Luch TPP – egy gázturbinás hőerőmű Belgorod városában – találatot kapott.

A Luch TPP áramot és hőt szolgáltat a Harkov-domb mikrorajon egyes részeinek és a város más területeinek. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint december 14-én az egész éjszaka során körülbelül 130 ukrán drón semmisült meg.