Deviza
EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF328.3 +0.16% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF412.37 +0.16% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.87 +0.09% EUR/HUF385.21 +0.12% USD/HUF328.3 +0.16% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF412.37 +0.16% PLN/HUF91.24 +0.16% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.87 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Moszkva
polgármester
Ukrajna

Az éjjel megtámadták Moszkvát, Ukrajna kiterjedt támadást indított: teljes erőből dolgozik az orosz légvédelem – leálltak a repülőterek

Orosz közösségi médiafelvételek szerint drónok támadták meg Moszkvát december 15-én éjjel, robbanások hallatszottak. Oroszország fővárosának polgármestere, Szergej Szobjanyin kijelentette, hogy az orosz légvédelem állítólag összesen 130 drónt lőtt le Moszkva felé közeledve az éjszaka folyamán.
VG
2025.12.15, 06:49
Frissítve: 2025.12.15, 06:55

A források megjegyezték, hogy a robbanások Moszkva Isztrinszkij kerületében hallatszottak — közölte Moszkva polgármestere a közösségi médiában.

moszkva, drón, rakéta,
Moszkva bizonyos kerületeiben dróntámadások riasztották fel a lakosokat. / Fotó: Oleg Elkov / shutterstock

 Ezenkívül a drónok támadása miatt ideiglenesen leállították a Domjudedovo és Zsukovszkij repülőterek működését. Később ezeket a korlátozásokat feloldották.

A mentőszolgálatok szakemberei a roncsok becsapódási helyén dolgoznak

– írja Szergej Szobanyin, Moszkva polgármestere. Hozzátette, hogy a város elleni támadás december 14-én este órákon át tartott. Ezt megelőzően a robbanásokról és a légvédelem működéséről a Moszkva melletti Kásira város lakói számoltak be.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon bejelentette, hogy 14 drón semlegesítettek, amelyek az Orosz Föderáció fővárosához közeledtek. Elmondása szerint a mentőszolgálat szakemberei a roncsok helyszínén dolgoznak. Károkról és az áldozatokról még nem érkeztek adatok. A Supernova+ Telegram-csatorna robbanások hangjait rögzítette a moszkvai régióban a SHOT csatorna szerint az Isztrinszkij kerület lakói több mint egy tucat hangos robbanást hallottak Korábban hasonló tanúvallomások érkeztek Kashirából és Kolomnából.

Több száz kézfogás Moszkvában – Szijjártó Péter elárulta, volt olyan magyar résztvevő is, akire biztos nem gondolnánk

Légiforgalmi zavarok Moszkvában

Korábban éjszaka a Domodedovo és Zsukovszkij  repülőtereken ideiglenes légiforgalmi korlátozásokat vezettek be és fokozódtak a biztonsági intézkedések. Belgorod régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov kijelentette, hogy rakétatámadás érte a várost. Az előzetes adatok szerint súlyos károkat szenvedett az infrastruktúra, de áldozatokról nem érkezett jelentés — közölte az Interfax.

A belgorodi Popil című lap számos képet tett közzé a támadásról és annak következményeiről. Az ASTRA Telegram-csatorna elemezte az anyagokat, és megerősítette, hogy 

a Luch TPP – egy gázturbinás hőerőmű Belgorod városában – találatot kapott. 

A Luch TPP áramot és hőt szolgáltat a Harkov-domb mikrorajon egyes részeinek és a város más területeinek. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos adatai szerint december 14-én az egész éjszaka során körülbelül 130 ukrán drón semmisült meg.

Nem csak Moszkva volt az egyetlen célpont

Az ukrán fegyveres erők rakétatámadást hajtottak végre Belgorodra, megrongálódott a műszaki infrastruktúra, előzetes információk szerint nincsenek sérültek – közölte Vjacseszlav Gladkov, Belgorod régió kormányzója.

A támadás következtében súlyos károkat szenvedett a műszaki infrastruktúra. A mentő- és operatív szolgálatok a következmények felszámolásával foglalkoznak

— írta a régió vezetője hétfőn éjjel a Telegram-csatornáján. Gladkov tájékoztatása szerint hat lakóház és egy magánház üvegezése is megrongálódott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu