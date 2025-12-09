Több mint egymilliárd új páciens, ritkán dobnak akkorát, mint most az Eli Lilly fogyasztó gyógyszere
Az Eli Lilly népszerű gyógyszere, a Mounjaro 2026-tól bekerül Kína állami egészségbiztosítási rendszerébe a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek számára – közölte vasárnap a Nemzeti Egészségbiztosítási Hivatal (NHSA), amit a Reuters vett észre. Ez azt jelenti, hogy a máshol súlycsökkentésre is használt készítmény előtt egy több mint egymilliárd fős potenciális piac nyílik meg.
A Mounjaro Kínában az elhízás és az alvási apnoé kezelésére is elérhető. Az injekciós készítmény 2024 januárjában jelent meg Kínában, a dán Novo Nordisk Ozempic gyógyszere után, amelyet 2021-ben vezettek be. Utóbbi 2022-ben felkerült Kína gyógyszerár-támogatási listájára. A Novo Nordisk éves jelentése szerint az Ozempic értékesítése 2024-ben 900 millió dollár forgalmat ért el Kínában.
Az Eli Lilly egyelőre nem ismertette, hogy a Magyarországon is kapható Mounjaro milyen áron kerül fel a kínai támogatotti listára, mivel az árról még tárgyal a kormánnyal.
Árverseny indulhat a súlycsökkentő gyógyszerek és a cukorbetegség kezelésére szánt készítmények piacán
A Macquarie Capital elemzői szerint
az amerikai vállalat piaci részesedést szerezhet a dán Novo Nordisktól és a kínai Innovent Biologicstól is.
Utóbbi szintén elhízás és cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszereket gyárt.
„Még ha hivatalosan csak a cukorbetegség kezelésére hagyják is jóvá és támogatják, a kínai betegek nagyon tudatosak. A tirzepatid hatóanyagot a gyakorlatban elhízásra is használni fogják” – mondta Tony Ren, a Macquarie Capital egészségügyi kutatási vezetője a hírügynökségnek.
Cui Cui, a Jefferies ázsiai egészségügyi részlegének vezetője úgy látja, hogy
habár az elhízás elleni terápiák jellemzően drágábbak, mint a cukorbetegség elleni gyógyszerek, a Mounjaro árcsökkentése átrendezheti a teljes GLP-1 gyógyszerosztály árstruktúráját.
Az Innovent Biologics részvényei hétfőn 8 százalékkal estek, miután a Mounjaro támogatotti listára került.
A Mounjaro 94 százalékkal csökkenti a cukorbetegség kialakulását
A Világgazdaág nyáron számolt be arról, hogy a fogyasztószer hatóanyagával végzett hároméves vizsgálat kimutatta: ha prediabéteszes, elhízott vagy túlsúlyos felnőttek hetente szedték, 94 százalékkal csökkentette a diabétesz kialakulásának kockázatát a placebóval összehasonlítva.
|A prediabétesz olyan állapot, amikor a vércukor- vagy glükózszint magasabb a normálisnál, de nem éri el a cukorbetegség diagnózisának kritériumait. Az Egyesült Államokban három felnőttből egyet érint – 84 millió embert –, és körülbelül 70 százalékuknál diagnosztizálják a cukorbetegséget a későbbiekben. Az életmódváltást – különösen a testsúly csökkentését – a legfontosabb kezelési eszköznek tartják.
A tirzepatid az inzulin felszabadulását serkentő hormonok utánzásával fejti ki hatását, növeli a teltségérzetet és csökkenti az étvágyat. A GIP-et és a GLP-1 hormonreceptorokat célozza meg, ahogy az összes, a piacon levő, korszerű és hatékony fogyasztószer. A tirzepatiddal végzett korábbi vizsgálatok során már kiderült, hogy nagyobb átlagos súlycsökkenést eredményez, mint más jóváhagyott gyógyszerek.
Ehhez az új gyógyszercsoporthoz tartozik a szemaglutid is, az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga. A Novo Nordisk közlése szerint azoknak, akik 15 milligrammos adagot kaptak a gyógyszerből, átlagosan közel 23 százalékkal csökkent a testtömegük, míg a placebót kapó alanyoknak csak 2,1 százalékkal. Négy hónapig tartott a kezelés, ám akik menet közben abbahagyták a tirzepatid használatát, elkezdtek visszahízni, és a cukorbetegségük ismét romlani kezdett.