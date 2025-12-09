Több mint egymilliárd új páciens, ritkán dobnak akkorát, mint most az Eli Lilly fogyasztó gyógyszere

Az Eli Lilly népszerű gyógyszere, a Mounjaro 2026-tól bekerül Kína állami egészségbiztosítási rendszerébe a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek számára – közölte vasárnap a Nemzeti Egészségbiztosítási Hivatal (NHSA), amit a Reuters vett észre. Ez azt jelenti, hogy a máshol súlycsökkentésre is használt készítmény előtt egy több mint egymilliárd fős potenciális piac nyílik meg.

A világszerte fogyasztószerként is használt Mounjaro bekerül Kína nemzeti egészségbiztosítási rendszerébe / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Mounjaro Kínában az elhízás és az alvási apnoé kezelésére is elérhető. Az injekciós készítmény 2024 januárjában jelent meg Kínában, a dán Novo Nordisk Ozempic gyógyszere után, amelyet 2021-ben vezettek be. Utóbbi 2022-ben felkerült Kína gyógyszerár-támogatási listájára. A Novo Nordisk éves jelentése szerint az Ozempic értékesítése 2024-ben 900 millió dollár forgalmat ért el Kínában.

Az Eli Lilly egyelőre nem ismertette, hogy a Magyarországon is kapható Mounjaro milyen áron kerül fel a kínai támogatotti listára, mivel az árról még tárgyal a kormánnyal.

Árverseny indulhat a súlycsökkentő gyógyszerek és a cukorbetegség kezelésére szánt készítmények piacán

A Macquarie Capital elemzői szerint

az amerikai vállalat piaci részesedést szerezhet a dán Novo Nordisktól és a kínai Innovent Biologicstól is.

Utóbbi szintén elhízás és cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszereket gyárt.

„Még ha hivatalosan csak a cukorbetegség kezelésére hagyják is jóvá és támogatják, a kínai betegek nagyon tudatosak. A tirzepatid hatóanyagot a gyakorlatban elhízásra is használni fogják” – mondta Tony Ren, a Macquarie Capital egészségügyi kutatási vezetője a hírügynökségnek.

Cui Cui, a Jefferies ázsiai egészségügyi részlegének vezetője úgy látja, hogy

habár az elhízás elleni terápiák jellemzően drágábbak, mint a cukorbetegség elleni gyógyszerek, a Mounjaro árcsökkentése átrendezheti a teljes GLP-1 gyógyszerosztály árstruktúráját.

Az Innovent Biologics részvényei hétfőn 8 százalékkal estek, miután a Mounjaro támogatotti listára került.

A Mounjaro 94 százalékkal csökkenti a cukorbetegség kialakulását

A Világgazdaág nyáron számolt be arról, hogy a fogyasztószer hatóanyagával végzett hároméves vizsgálat kimutatta: ha prediabéteszes, elhízott vagy túlsúlyos felnőttek hetente szedték, 94 százalékkal csökkentette a diabétesz kialakulásának kockázatát a placebóval összehasonlítva.