Történelmi magyar városban épül új nemzetközi repülőtér a Kárpát-medencében: rögtön Kelet-Európa légi kapuja lehet – itt vannak a részletek

A beruházás évi több ezer turistát és számtalan új munkahelyet hozhat a régióba, ha véget ér a háború. Munkácson hamarosan megnyílik Ukrajna első, a függetlenség óta teljesen újonnan épített nemzetközi repülőtere.
VG
2025.12.15, 21:01
Frissítve: 2025.12.15, 21:16

Bár a háború még véget sem ért, Ukrajna már a békebeli gazdasági feltámadásra készül, ebben pedig Kárpátalja kiemelt szerepet fog kapni: Munkácson épül az ország új nemzetközi repülőtere, amelytől a kormány nemcsak a turizmus, hanem a külföldi befektetők visszatérését is várja a régióba.

Berlin Brandenburg Airport BER munkács
Munkácson hamarosan megnyílik Ukrajna első, a függetlenség óta teljesen újonnan épített nemzetközi repülőtere / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Turistaáradat és külföldi pénzcsap Munkácson

A város a következő években Kelet-Európa új légi kapujává válik: itt kap helyet Ukrajna első, a függetlenség óta teljesen újonnan épített nemzetközi repterének. A 228 hektáros területen felépülő létesítmény kifutópályája 2,7-2,8 kilométer hosszú lesz, így a legelterjedtebb „C” kategóriás utasszállító repülőgépeket, például a Boeing 737-et és az Airbus A320-at is képes fogadni. A várostól mindössze 4,7 kilométerre fekvő új repülőtér építése során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy minimalizálják a lakott területek feletti átrepülést.

A projekt a Munkács polgármestere, Andriy Baloga és a Fininpro állami vállalat vezetője, Oleh Tarasyuk közötti együttműködési megállapodás nyomán indult el. A kivitelezés első lépése a földterületek kijelölése és a dokumentáció elkészítése volt, a kifutópálya építése 2025-ben kezdődik, míg a terminál és a civil-katonai infrastruktúra várhatóan 2026-2027-re készül el. 

A beruházás teljes költsége körülbelül 4 milliárd hrivnya, finanszírozását az állami költségvetés és nemzetközi hitelvonalak biztosítják.

Az új repülőtér nemcsak a közlekedést javítja, hanem jelentősen növeli a régió befektetési vonzerejét. A Kárpátaljai vezetés szerint a közvetlen légijáratok beindítása csökkentheti a helyi exportőrök logisztikai költségeit, és vonzóbbá teszi a régiót a külföldi beruházók számára. A projekt részeként modern utas- és áruterminál épül, valamint kiemelkedő teherszállítási kapacitást is kialakítanak.

A turizmus számára is hatalmas lehetőséget kínál az új repülőtér: előzetes becslések szerint a nemzetközi járatok indulása 20-30 százalékkal növelheti Kárpátalja turistaforgalmát, ami jelentősen fellendíti a szálloda-, vendéglátó- és szolgáltató szektort. 

A beruházás közvetlen hatásaként több mint 500 jól fizető állandó munkahely jön létre a repülőtéren, és további több ezer munkahely közvetetten a kapcsolódó ágazatokban.

Munkács nemzetközi reptere stratégiai jelentőségű állami projektként épül, és várhatóan 2029 elején fogadja az első utasjáratokat. A repülőtér nemcsak a régió logisztikai és turisztikai központjává válik, hanem új lendületet ad Kárpátalja gazdasági fejlődésének is.

