Ennyi volt: bezár a világ egyik legnagyobb naperőműve, Robert Ficónál betelt a pohár – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei februárban
A kormányok néha rossz lóra tesznek, ez történt a Mojave-sivatagban, a kaliforniai–nevadai határ közelében lévő Ivanpah naperőművel. A Los Angeles Times a világ legrondább naperőművének minősítette a 2014 óta működő létesítményt, amelyet akkor a napenergia jövőjeként hirdettek. Alig több mint egy évtizeddel később bezárják.
Ennek a naperőműnek az üzleti modellje nem jött be
Az erőmű társtulajdonosa, az NRG Energy januárban jelentette be, hogy felbontja az áramszolgáltatókkal kötött szerződéseket, és a hatósági jóváhagyástól fűggően 2026 elejétől leállítja a létesítményt. A naperőmű tervezésekor még áttörésnek tekintették az itt alkalmazott, koncentrált vagy termikus napenergia technológiáját. Úgy működik, hogy
- több százezer számítógép-vezérelt tükör, heliosztát követi a napot,
- a sugarakat három toronyra koncentrálja, amelyek tetején vízzel töltött kazán vannak.
- nap koncentrált energiája ezt a vizet gőzzé alakítja,
- amely egy turbinát meghajtva termel áramot.
A projektet a kormány 1,6 milliárd dolláros hitelgaranciával segítette, két közműszolgáltató pedig 2039-ig szóló áramvásárlási szerződést kötött az NRG-vel. Azonban azóta kiderült, hogy a technológia soha nem működött olyan jól, mint tervezték, és az üzemeltetése is körülmény volt. Még nagyobb baj, hogy időközben a rivális fotovoltaikus energia nagyon olcsó lett. Így, bár a termelt energia ára 2009-ben, a szerződések megkötésekor még versenyképes volt, ma már nem az.
Csődbe mennek a magyar cégek a román határnál
Románia schengeni csatlakozása miatt megszűntek a kilométeres sorok a nyugati határnál. Ez áldás a sofőröknek, de például a nagyváradi autópálya-matricás konténerek alkalmazottai attól tartottak, hogy megszűnnek a vállalkozásaik.
A kutasok is panaszkodtak: Hegyes Mihai benzinkút tulajdonos szerint Schengenbe való belépés után drasztikusan lecsökkent a közlekedés, mert már nem jönnek a kamionok, és az autók is elkerülnek minket. Összességében 30-40 százalékkal esett a csökkenése.
A helyiek számára is hátrány, hogy Románia belépett a schengeni megállapodásba, mert senki sem vált náluk valutát, és üresek az éttermek is. Mircea Onea nagylaki polgármester szerint a forgalom csökkenése és egyes kereskedelmi cégek csődje is negatív spirált indít majd el, hiszen az előbbiek miatt a helyi költségvetés bevételei is esnek.
A helyi hatóságok szerint az A1-es autópálya felé történő megnyitása javíthatna a csőd szélén álló Nagylak helyzetén.
Oroszország nem kapja meg ingyen az ukrán békét
Moszkva hajlandó lenne lemondani a befagyasztott vagyonának egy részéről a februári állapot szerint. Ezért cserébe azonban valószínűleg jelentős területi követelései lennének, amelyeket hivatalosan is Oroszországhoz akarna csatolni. Mint azóta kiderült, vannak is követelése.
Akkor úgy állt, hogy Oroszország beleegyezhet abba, hogy az Európában befagyasztott állami vagyonából 300 milliárd dollár Ukrajna újjáépítésére használjanak fel, de ragaszkodni kívánt ahhoz, hogy ennek legalább egy részét orosz ellenőrzésű területeken költsék el – értesült a Reuters.
Ez a február 18-i szaúdi orosz-amerikai találkozón került terítékre. Akkor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök is azt mondta, hogy remélik, hamarosan találkozhatnak.
Kelet-Ukrajna nagy területeit pusztította el a háború, mindkét oldalon több százezer katona halt meg vagy sebesült meg, miközben ukránok milliói menekültek el az országból. Másfél éve a Világbank 486 milliárd dollárra tette az ukrajnai újjáépítés és a helyreállítás költségét.
Az azóta eltelt hónapokban több egyeztetésre is sor került különböző – elsősorban amerikai-ukrán és amerikai orosz – fórumokon, érdemi előrelépés nélkül . A befagyasztott orosz vagyon sorsa jelenleg is terítéken van.
Új Mercedes-modell gyártása érkezhet Kecskemétre
A német ipar bicegése lehetőséget teremt a Mercedes a kecskeméti gyárának: a társaság a költségcsökkentés jegyében nagyobb termelési volument hozhat magyarországi egységébe. A luxusautóiról ismert konszern nyeresége 2024-ben jelentősen csökkent, elsősorban a németországi és a kínai kereslet visszaesés miatt. A csoport rézvényeseire jutó nettó nyereség 10,207 milliárd euró lett, 28,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Az Ntv értesülései szerint Harald Wilhelm pénzügyi igazgató arról beszélt, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Egyik németországi gyárat sem szeretnék bezárni, de a csoporton belüli fluktuációval és elbocsátásokkal visszavágnák öltségeiket.
Így Kecskemétre költözhet az egyik fontos Mercedes-modell, amivel egyidejűleg a következő három évben 100 ezer járművel csökkenthetik a németországi gyártókapacitást. Nagyjából ugyanennyivel, évi 200 ezerre bővíthetik a kecskeméti gyár kapacitását.
Ez úgy történne, a Mercedes az egyik modelljének gyártásának az egészét áthelyezné Magyarországra, ahol megközelítőleg 70 százalékkal alacsonyabb a gyártás költsége, jórészt az olcsóbb munkaerő miatt. Itt ugyanis alacsonyabbak a bérek, de annak a terhei is.
Robert Ficónál betelt a pohár
Szlovákia kormányfője segítséget kért Donald Trump legerősebb emberétől: nem csak a Szlovákiába juttatott USAID-pénzek listáját kéri, hanem fel akarja térképezni a lehetséges szlovák–amerikai projekteket. Ezért akart találkozni mielőbb Elon Muskkal. Cikkünk írásakor nem volt nyoma, hogy Elon Musk reagált volna a megkeresésre.
Fico levele nem volt túl hosszú. A szlovák elnöke felhívta benne a figyelmet, hogy a USAID bejelentett megszüntetése a Szlovák Köztársaság belügyeit is érinti. Szerinte kétségtelen, hogy a USAID forrásait Szlovákiában politikai célokra is felhasználták, hogy torzítsák a politikai rendszert és bizonyos politikai pártoknak kedvezzenek.
Azt pedig, hogy találkozni is akart Muskkal, azzal magyarázta Fico, hogy „a külföldi pénzekkel való visszaélés kérdése Szlovákiában olyan súlyos, hogy kész vagyok személyesen is találkozni Önnel. Más olyan projektekről is tárgyalhatnánk, amelyek kölcsönösen előnyösek lennének a szlovák–amerikai kapcsolatok számára”.