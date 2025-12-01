„Megtorlással, megelőző csapással?" – most lett elege a NATO-nak, agresszív módba kapcsolhat a szövetség az oroszok miatt

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) katonai bizottságának vezetője szerint a szervezet fontolgatja, hogy „agresszívabb” válaszlépéseket tegyen Oroszország kibertámadásaira, szabotázsaira és légtérsértéseire. Giuseppe Cavo Dragone admirális a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a nyugati katonai szövetség fontolgatja, hogy fokozza válaszlépéseit Moszkva hibrid hadviselésére.

A NATO olasz admirálisa a szövetség jelenlegi tevékenységeiről nyilatkozott / Fotó: Anadolu via AFP

Balti diplomaták teljes háborús hangulatban

Ez a forgatókönyv az admirális szerint is távol áll a NATO hagyományos gondolkodásmódjától és alapítóinak szemléletétől, ami a vezetőség belső ellentéteire enged következtetni. Dragone elismerte, hogy komoly jogi kérdésekbe botlik az ügy, ha elkezdik fontolgatni a fokozott agresszió lehetőségét.

Különösen a kelet-európai és balti országok diplomatái sürgetik a NATO-t, hogy lépjen.

Egy ilyen katonai válasz a kibertámadások esetében a legkivitelezhetőbb, ahol sok ország rendelkezik támadó képességekkel, de kevésbé lenne egyszerű a szabotázs vagy a drónok behatolása esetén.

Agresszív vagy proaktív?

Európát számos hibrid háborús incidens sújtotta – néhányat Oroszországnak tulajdonítanak, mások eredete nincs tisztázva –, a balti-tengeri kábelek elvágásától a kontinens egész területén végrehajtott kibertámadásokig és drónberepülésekig, amelyekről korábban hírt adtunk.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét 1949-ben azért alapították, hogy politikai és katonai eszközökkel garantálja tagjai szabadságát és biztonságát.

Alapvető elve, hogy egy tagállam elleni támadás az összes tagállamot érintő támadásnak számít, amely ellen közösen védekeznek. Ezt az elvet azonban nap mint nap kikezdi a modern kor hadviselése és a bizonytalan világpolitikai légkör.

A NATO hadihajója körül dán F–35-ös gépek köröznek / Fotó: NATO

Kell-e agressziót mutatnia a NATO-nak?

A NATO Baltic Sentry kritikus infrastruktúravédelmi programjának sikere ellenére továbbra is hallani kritikát a szövetségben, miután egy finn bíróság elutasította az Eagle S legénysége ellen indított pert, amely hajó az árnyékflotta tagjaként több tenger alatti elektromos és adatkábelt is elvágott, amíg nemzetközi vizeken tartózkodott.