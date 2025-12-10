Az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból: megnevezték az okokat, komoly sérelmek merültek fel - "az eredeti célok már nem egyeznek napjaink amerikai érdekeivel"

A republikánus kongresszusi képviselő, Thomas Massie benyújtott egy törvényjavaslatot az Egyesült Államok NATO-ból való kilépéséről, derül ki a törvényhozó irodájának közleményéből.

A NATO a világ jelenlegi legnagyobb katonai erővel rendelkező szervezete / Fotó: NurPhoto via AFP

Menekülés a NATO-ból, de mi lehet az oka?

„A HR 6508 számú törvényjavaslat, a NATO-törvény előírja az Egyesült Államok kilépését a Észak-atlanti Szerződés Szervezetéből” – közölte Thomas Massie sajtóközleményben. Ez a bizonyos törvény előírja, hogy az elnök a NATO-nak hivatalosan értesítse

az Egyesült Államok kilépését az Észak-atlanti Szerződés 13. cikke alapján.

Ezen kívül megállapítja azt is, hogy a NATO eredeti, hidegháborús célja már nem áll összhangban az Egyesült Államok jelenlegi nemzetbiztonsági érdekeivel. Ennek megfelelően hozták nyilvánosságra az új nemzetbiztonsági stratégiát.

Ki kell lépnünk a NATO-ból, és a fennmaradó pénzösszeget a saját országunk védelmére kell fordítanunk. Alkotmányunk nem engedélyezi a külföldi ügyekbe való állandó beavatkozást, amiről alapító atyáink is kifejezetten figyelmeztettek minket”

– hangsúlyozta Massie. Megjegyzi, hogy a benyújtott törvényjavaslat megakadályozza az amerikai adófizetők pénzének felhasználását a szövetség közös költségvetésének finanszírozására és hogy a szervezet európai tagjai rendelkeznek elegendő gazdasági és katonai potenciállal saját védelmük biztosításához.

Lengyelországnak szüksége van a segítségre

Ahogy azt korábban megírtuk Lengyelországba számos amerikai katona érkezik Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter bejelentése alapján. A miniszter arra a kérdésre, hogy lehet-e számítani az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia értelmében az Európában állomásozó amerikai katonai erők kivonására, azt válaszolta, hogy „Lengyelországban az amerikai erők növelése valósul meg, és arról sincs szó, hogy az amerikai csapatokat kivonnák Németországból” – értesült az MTI.

Massie azonban megállapította, hogy az európai NATO-tagok megfelelő gazdasági és katonai kapacitással rendelkeznek saját védelmük biztosításához és az amerikai adófizetők dollármillióit mentené meg attól, hogy az keletre szivárogjon Európa felé.

A törvényjavaslat megakadályozza az amerikai adófizetők pénzének felhasználását a NATO közös költségvetéséhez, beleértve a polgári költségvetést, a katonai költségvetést és a biztonsági beruházási programot

– fűzte hozzá.