Ítéletet mondtak a német gazdaságról: nem erre várt hazánk – „Aki a válság lezárásában reménykedett, 2026-ban is csalódni fog”

A német gazdaságban a 2025–2026-os évfordulón először mutatkozik némi óvatos bizakodás az elmúlt évekhez képest, ám a fellendülés továbbra sem ígérkezik dinamikusnak.

A német gazdaságban fontos szerepet betöltő autóiparban romlik a helyzet / Fotó: dpa Picture-Alliance /AFP

Az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) munkáltatóközeli gazdaságkutató intézet felmérése szerint a megkérdezett 46 nagy ágazati szövetség közül 19 számít arra, hogy 2026-ban a termelés meghaladja a 2025-ös szintet, míg 9 szervezet visszaesést vár.

Az IW kiemeli: a mérsékelten pozitív egyenlegből nem következik erőteljes gazdasági lendület. Ezt tükrözik a beruházási várakozások is, ugyanis a megkérdezett 46-ból 11 ágazati szövetség tervez több beruházást jövőre, mint idén, ugyanakkor 14 a befektetések csökkenésével számol.

Michael Hüther, az IW igazgatója a felmérés megállapításait kommentálva hangsúlyozta, hogy

aki a gazdasági válság gyors és átfogó lezárásában reménykedett, az 2026-ban is csalódni fog.

Hüther szerint a bizonytalanság, a gyenge külkereskedelem és a magas költségszint továbbra is változatlan keretfeltételeket jelentenek a vállalatok számára.

Az aktuális helyzet megítélése viszont kevésbé bizonyult pesszimistának a megkérdezett szervezet körében a mostani, mint az előző felmérésben. A 2025–2026-os éves felmérésben 18 ágazati szövetség jelezte, hogy területén rosszabb a helyzet, mint egy éve, míg a 2024–2025-ös felmérésben még 49-ből 31 szervezet számolt be romlásról.

A derűlátás elsősorban a szolgáltatási szektorban jelenik meg, különösen a bankoknál és a biztosítóknál. Javuló kilátásokról számolt be az építőipar és az ingatlanszektor is. Az iparban 2026-ra érdemi javulást egyedül a repülő- és űripar vár, amelyek profitálhatnak a növekvő védelmi kiadásokból. Mérsékelt termelésbővülésre számít többek között a hajógyártás, a gépipar és az elektrotechnikai ágazat, míg az autóipar, a papíripar és a textilipar romló üzleti kilátásokat jelez.

Az IW szerint az ipar nemzetközi versenyképességét továbbra is a Németországban magas telephelyköltségek rontják, amelyeket világszerte fennálló kereskedelmi korlátozások és vámok súlyosbítanak.