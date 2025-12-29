Ítéletet mondtak a német gazdaságról: nem erre várt hazánk – „Aki a válság lezárásában reménykedett, 2026-ban is csalódni fog”
A német gazdaságban a 2025–2026-os évfordulón először mutatkozik némi óvatos bizakodás az elmúlt évekhez képest, ám a fellendülés továbbra sem ígérkezik dinamikusnak.
Az Institut der deutschen Wirtschaft (IW) munkáltatóközeli gazdaságkutató intézet felmérése szerint a megkérdezett 46 nagy ágazati szövetség közül 19 számít arra, hogy 2026-ban a termelés meghaladja a 2025-ös szintet, míg 9 szervezet visszaesést vár.
Az IW kiemeli: a mérsékelten pozitív egyenlegből nem következik erőteljes gazdasági lendület. Ezt tükrözik a beruházási várakozások is, ugyanis a megkérdezett 46-ból 11 ágazati szövetség tervez több beruházást jövőre, mint idén, ugyanakkor 14 a befektetések csökkenésével számol.
Michael Hüther, az IW igazgatója a felmérés megállapításait kommentálva hangsúlyozta, hogy
aki a gazdasági válság gyors és átfogó lezárásában reménykedett, az 2026-ban is csalódni fog.
Hüther szerint a bizonytalanság, a gyenge külkereskedelem és a magas költségszint továbbra is változatlan keretfeltételeket jelentenek a vállalatok számára.
Az aktuális helyzet megítélése viszont kevésbé bizonyult pesszimistának a megkérdezett szervezet körében a mostani, mint az előző felmérésben. A 2025–2026-os éves felmérésben 18 ágazati szövetség jelezte, hogy területén rosszabb a helyzet, mint egy éve, míg a 2024–2025-ös felmérésben még 49-ből 31 szervezet számolt be romlásról.
A derűlátás elsősorban a szolgáltatási szektorban jelenik meg, különösen a bankoknál és a biztosítóknál. Javuló kilátásokról számolt be az építőipar és az ingatlanszektor is. Az iparban 2026-ra érdemi javulást egyedül a repülő- és űripar vár, amelyek profitálhatnak a növekvő védelmi kiadásokból. Mérsékelt termelésbővülésre számít többek között a hajógyártás, a gépipar és az elektrotechnikai ágazat, míg az autóipar, a papíripar és a textilipar romló üzleti kilátásokat jelez.
Az IW szerint az ipar nemzetközi versenyképességét továbbra is a Németországban magas telephelyköltségek rontják, amelyeket világszerte fennálló kereskedelmi korlátozások és vámok súlyosbítanak.
A foglalkoztatási kilátások összességében kedvezőtlenek. A felmérés alapján 22 ágazati szövetség létszámcsökkentésre számít 2026-ban, mindössze 9 vár munkaerő-bővülést, míg 15 stabil foglalkoztatással kalkulál. Az ipari ágazatok többsége további elbocsátásokat jelez, kivételt csupán a gyógyszeripar, a repülő- és űripar, valamint a hajógyártás és tengeri technológia jelent, ahol új munkahelyek létrehozását tervezik.
A 2026-ra vonatkozó konjunktúra-előrejelzések szerint a német gazdaság három gyenge év után mérsékelt növekedési pályára állhat. A prognózisok 0,8–1,3 százalék közötti GDP-bővülést valószínűsítenek.
A növekedést elsősorban egyszeri tényezők hajthatják:
- jelentős állami infrastrukturális
- és védelmi kiadások,
- valamint naptári hatás,
ugyanis 2026-ban több munkanap lesz, mint 2025-ben.
„A német gazdaság jelenleg alacsonyabb szinten stabilizálódik” – fogalmazott Hüther, hozzátéve, hogy ha az ország ismét tartós növekedési pályára akar állni, ahhoz komoly gazdaságpolitikai erőfeszítésekre lesz szükség.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a kétévi recesszió után a fellendülés még mindig várat magára, miközben a kancellár támogatottsága 25 százalékra esett. Bár a kormány költekezési csomagja hatalmas, a német gazdaság növekedése 2026-ra 0,9 százalékra lassult.
A Német Gazdasági Tanács kritikával illette a kormány bizonyos kiadásait, például a szülők, elsősorban az anyák gyerekgondozással töltött idejét jutalmazó nyugdíj-kiegészítést, a vendéglátóipari csökkentett áfát és a mezőgazdasági dízeltámogatások visszaállítását, mert ezek „nem jövőorientált beruházások”. Schnitzer szerint a nyári javulás a gyártásban „elillant, a gazdaság pedig ismét stagnál”.