Deviza
EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF327.76 +0.23% GBP/HUF438.02 +0.04% CHF/HUF409.84 +0.2% PLN/HUF90.53 -0.05% RON/HUF75.25 +0.14% CZK/HUF15.79 +0.02% EUR/HUF383 +0.08% USD/HUF327.76 +0.23% GBP/HUF438.02 +0.04% CHF/HUF409.84 +0.2% PLN/HUF90.53 -0.05% RON/HUF75.25 +0.14% CZK/HUF15.79 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
rezsiszámla
Németország
energiaválság
gázfűtés
gázárak

Előre szóltak a németeknek: iszonyú gázáremelés vár rájuk – nem lehet megúszni, csak ha hőszivattyúra állnak át

Egy új tanulmány szerint a gázfűtéssel rendelkező háztartások éves költségei a következő évtizedekben akár tízszeresére nőhetnek. A német energiapiacon egyre nagyobb szélsőségek jelennek meg, a kormányzati hibák miatt pedig egyre drágább árat fizetnek a fogyasztók.
VG
2025.12.11, 06:00

Aki Németországban gázzal szeretne fűteni, annak jobb, ha felkészül: a következő években a jelenlegi költségek többszörösére nőhet az energia ára. A szakértők a hőszivattyúra és más alternatív megoldásokra hívják fel a figyelmet, de a jelenlegi helyzeten ezek sem tudnak enyhíteni.

német
A német energiapiacon egyre nagyobb szélsőségek jelennek meg, a kormányzati hibák miatt pedig egyre drágább árat fizetnek a fogyasztók / Fotó: Anelo / Shutterstock

A gázfűtés jövője Németországban és a hasonló energiapolitikát követő országokban egyre drágábbnak ígérkezik. A Fraunhofer Intézet friss tanulmánya szerint a háromfős háztartások éves gázköltségei ma átlagosan 430 eurót tesznek ki, de 2045-re akár 4300 euróra emelkedhetnek. Ez a tízszeres költségnövekedés főként a hálózati díjak tervezett emelkedésének és a kibocsátási adók fokozódásának köszönhető. 

A fogyasztókra háruló teher egyre nagyobb, mivel a gázellátás fokozatos leépítése miatt a fennmaradó hálózat fenntartása jelentősen megdrágult.

A tanulmány külön kiemeli, hogy a hagyományos gázfűtés hosszú távon egyre kevésbé fenntartható megoldás. A növekvő hálózati díjak és a karbonköltségek miatt a fosszilis fűtések ára elszabadulhat, így azok, akik most beruháznak, komoly anyagi terhet vállalhatnak a következő évtizedekre.

A szakértők ezért a megújuló és alternatív megoldások felé terelik a figyelmet: a hőszivattyúk, a napenergia és a korszerű energiatakarékos rendszerek nemcsak a költségeket csökkenthetik, hanem a környezetre gyakorolt hatást is mérsékelhetik.

A német gázárakat a kormány tette fel a hullámvasútra

Rávilágítottak arra is, hogy a helyi önkormányzatok és állami szervek döntései közvetlen hatással vannak a háztartások költségeire. Minél kevesebb felhasználó marad a gázhálózaton, annál nagyobb terhet kell viselniük az infrastruktúra fenntartásáért.

Ez a mechanizmus nemcsak Németországban érvényes, hanem más országokra, így Magyarországra is figyelmeztető jel lehet.

A gázfűtés drágulása tehát nem csupán a fogyasztók egyéni döntése, hanem politikai és gazdasági folyamatok következménye is. Akik hosszú távon szeretnék kordában tartani a fűtési költségeiket, azoknak már most érdemes alternatívát keresni, legyen az hőszivattyú, napkollektor vagy energiatakarékos felújítás. A Fraunhofer-tanulmány üzenete egyértelmű: a fosszilis alapú fűtés hamarosan luxuscikké válhat, ha valaki Berlinben végre nem rántja el a kormányt.

Berlin ismét trükközik: úgy csapna le az orosz energiaóriásra, hogy még így is könyörögniük kell az amerikai szankciók felfüggesztéséért

A tervezet a Bundestag energiabizottságán kerül vitára december 17-én. Berlin a Rosneft németországi eszközeinek újragondolásával készül elkerülni a szankciókat, miközben a Kreml esetleges retorzióit is próbálja kivédeni.

 

Energiaválság

Energiaválság
1088 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu