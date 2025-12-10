Deviza
Brutális leépítést jelentett be a Magyarországon is jelen lévő német iparvállalat: több ezer munkahely szűnik meg – túl drága a rezsi

A Voith jelentős szervezeti átalakítást jelentett be, amely több ezer dolgozót érinthet Németországban és világszerte. A vállalat közlése szerint a létszámleépítés célja a pénzügyi mozgástér növelése és a versenyképesség javítása, ami a német iparvállalat számára kritikus kérdéssé vált az utóbbi időben. A vezetés egy hosszabb távú modernizációs program első lépéseként tekint a változásokra.
VG
2025.12.10, 18:45
Frissítve: 2025.12.10, 18:46

A Voith német iparvállalat élére alig két hónapja nevezték ki Dirk Hokét, de már most hatalmas létszámleépítést jelentett be: a döntés szerint mintegy 2500 munkavállalótól válhat meg a cég, akiknek többsége Németországban dolgozik. A vezető szerint ugyanakkor a cél továbbra is az, hogy a lehető legtöbb esetben elkerüljék a kényszerű elbocsátásokat, és a lépéseket elsősorban szervezeti hatékonyságjavítással és áthelyezésekkel oldják meg.

Brutális leépítést jelentett be a Magyarországon is jelen lévő német iparvállalat: több ezer munkahely szűnik meg – túl drága a rezsi
Brutális leépítést jelentett be a Magyarországon is jelen lévő német iparvállalat: több ezer munkahely szűnik meg – túl drága a rezsi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hoke a Handelsblattnak adott interjúban arról beszélt, hogy a Voith világszinten egyre erősebb versenyhelyzetben kénytelen helytállni, és csak akkor maradhat tartósan növekedési pályán, ha megteremti a saját beruházásaihoz szükséges pénzügyi mozgásteret. Ez szerinte határozottabb költségcsökkentést, a folyamatok gyorsítását és a szervezet karcsúsítását teszi szükségessé. A vállalat vezetése az adminisztratív területeket jelölte meg elsődleges átalakítási célpontként, a pontos részleteket azonban csak az üzemi tanáccsal folytatott egyeztetések után szeretnék ismertetni.

A menedzser kiemelte: 

Németország különösen érzékeny pont a vállalaton belül, mivel a magas energiaárak, a munkaerőköltségek és a szabályozási környezet összetettsége tovább nehezíti a versenyképességet. 

A szervezeti átalakítás nem új jelenség Hoke vezetése alatt. Áprilisi kinevezése óta több felsővezetői pozíciót is átrendezett, és a cégvezetés szintjeit is jelentősen csökkenteni kívánja: a jelenlegi struktúra hat-nyolc vezetői szintre szűkítene. Hoke szerint a vállalat eddigi működését túl sok belső egyeztetés, valamint nehézkes döntéshozatal jellemezte, ami gátolta az innovációt és a gyors reakcióképességet. A változtatásokat a tulajdonos család és a felügyelőbizottság is támogatja.

Nem úgy megy a szekere a német iparvállalatnak, mint szeretné

A Voith a 2023/24-es üzleti évben 5,2 milliárd euró (kb. 2 080 milliárd forint) árbevételt ért el, ami öt százalékos visszaesés az előző évhez képest. Bár a teljes vállalati teljesítmény csökkent, a papíripari gépek, a vízerőművi turbinák alkatrészei és a hajtásrendszerek területei növekedést mutattak. Ezek továbbra is a cég három fő üzletágát jelentik. A haszonjármű-hajtásokkal foglalkozó üzletágat már korábban leválasztották, így az idei konszolidált beszámolóban nem szerepel.

A hosszú távú stratégiában a költségcsökkentés mellett új növekedési irányok is megjelentek. Hoke szerint a vállalat mintegy 350 potenciális lehetőséget azonosított, melyek közül először 

  • a hővisszanyerés, 
  • a vízkezelés 
  • és a műanyag-újrahasznosítás területét vizsgálják mélyebben. 

A cél nem a gyors, nagy értékű felvásárlás, hanem kisebb lépésekben tesztelni, hogy a piac hogyan fogadja az új megoldásokat. A vezető szerint a Voithnak meg kell tanulnia könnyebben elengedni azokat az ötleteket, melyeknél nem látszik megtérülés: a korábbi évtizedekben ugyanis több, végül zsákutcába futó fejlesztés vitt el jelentős összegeket.

A változások nem minden dolgozó körében aratnak osztatlan sikert. A munkavállalói képviseletek szerint az átalakulás eddig kevés konkrétummal jár, és átláthatóbb kommunikációt várnak a vezetéstől. Hoke ugyanakkor hangsúlyozta: 

a folyamat átfogó és hosszú távú, ezért ütemezetten haladnak előre.

A cégvezető számára a családi tulajdonosi háttér új élmény, de szerinte egyben előny is, mert lehetővé teszi a kiszámíthatóbb és hosszabb távú tervezést. A 158 éves múltra visszatekintő Voithban jelenleg már nincs aktív családtag a napi irányításban, de a tulajdonosi gondolkodás továbbra is meghatározza a stratégiai irányokat.

Csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója

A német autóipart sújtó gazdasági válság újabb súlyos áldozatot követelt. Csődöt jelentett az Alsó-Szászországban működő, bockenemi székhelyű Meteor GmbH. A hírt a Meteor Group vállalati értekezletén közölték, ahol megjelent Rainer Eckert csődgondnok is. A Meteor kulcsfontosságú beszállítónak számít, mivel nélkülözhetetlen tömítéseket gyárt számos nagy autógyártó számára.

A vállalat nem sokkal a csőd előtt került az amerikai First Brands Group tulajdonába, ám a felvásárlást követően a First Brands és vele együtt a Meteor is fizetésképtelenné vált.

A 350 helyi dolgozót foglalkoztató németországi leányvállalat már benyújtotta a csődeljárás megindításához szükséges kérelmet. A Romániában, Franciaországban és az Egyesült Államokban is üzemeket működtető, és összesen mintegy 1600 alkalmazottal rendelkező Meteor Group azonban egyelőre nem jelentett csődöt, így ezeknél a telephelyeknél folytatódhat a termelés. A cég szóvivője szerint a bockenemi gyár működése sem áll le.

