A Voith német iparvállalat élére alig két hónapja nevezték ki Dirk Hokét, de már most hatalmas létszámleépítést jelentett be: a döntés szerint mintegy 2500 munkavállalótól válhat meg a cég, akiknek többsége Németországban dolgozik. A vezető szerint ugyanakkor a cél továbbra is az, hogy a lehető legtöbb esetben elkerüljék a kényszerű elbocsátásokat, és a lépéseket elsősorban szervezeti hatékonyságjavítással és áthelyezésekkel oldják meg.

Brutális leépítést jelentett be a Magyarországon is jelen lévő német iparvállalat: több ezer munkahely szűnik meg – túl drága a rezsi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hoke a Handelsblattnak adott interjúban arról beszélt, hogy a Voith világszinten egyre erősebb versenyhelyzetben kénytelen helytállni, és csak akkor maradhat tartósan növekedési pályán, ha megteremti a saját beruházásaihoz szükséges pénzügyi mozgásteret. Ez szerinte határozottabb költségcsökkentést, a folyamatok gyorsítását és a szervezet karcsúsítását teszi szükségessé. A vállalat vezetése az adminisztratív területeket jelölte meg elsődleges átalakítási célpontként, a pontos részleteket azonban csak az üzemi tanáccsal folytatott egyeztetések után szeretnék ismertetni.

A menedzser kiemelte:

Németország különösen érzékeny pont a vállalaton belül, mivel a magas energiaárak, a munkaerőköltségek és a szabályozási környezet összetettsége tovább nehezíti a versenyképességet.

A szervezeti átalakítás nem új jelenség Hoke vezetése alatt. Áprilisi kinevezése óta több felsővezetői pozíciót is átrendezett, és a cégvezetés szintjeit is jelentősen csökkenteni kívánja: a jelenlegi struktúra hat-nyolc vezetői szintre szűkítene. Hoke szerint a vállalat eddigi működését túl sok belső egyeztetés, valamint nehézkes döntéshozatal jellemezte, ami gátolta az innovációt és a gyors reakcióképességet. A változtatásokat a tulajdonos család és a felügyelőbizottság is támogatja.

Nem úgy megy a szekere a német iparvállalatnak, mint szeretné

A Voith a 2023/24-es üzleti évben 5,2 milliárd euró (kb. 2 080 milliárd forint) árbevételt ért el, ami öt százalékos visszaesés az előző évhez képest. Bár a teljes vállalati teljesítmény csökkent, a papíripari gépek, a vízerőművi turbinák alkatrészei és a hajtásrendszerek területei növekedést mutattak. Ezek továbbra is a cég három fő üzletágát jelentik. A haszonjármű-hajtásokkal foglalkozó üzletágat már korábban leválasztották, így az idei konszolidált beszámolóban nem szerepel.