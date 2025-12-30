Deviza
Senki más nem tűzijátékozik többet a németeknél, de most vérszemet kaptak az ellenzők egy elképesztő érvvel

Az évszázados hagyományokra visszatekintő újévi tűzijáték idén ellenállásba ütközik Németországban. Az orvosok, karitatív szervezetek és állatvédők egyszerre ostromolják az állami intézményeket, hogy korlátozzák a tűzijátékok használatát, az indoklás: háborús országokból érkező menekülteknél a poszttraumás stressz szindróma rohamszerű tüneteit idézhetik elő.
VG
2025.12.30, 13:32
Frissítve: 2025.12.30, 14:15

Sok német számára a világ legtermészetesebb dolga szilveszterkor tűzijátékokat robbantani, de az ellenállás ezzel az időtöltéssel szemben hirtelen megkeményedett. A tűzijátékokról szóló vita robbanópontra jut, szakértők kulturális változást sürgetnek — véli az Euronews. Az érvelésnek azonban van egy alapvető gyengesége, amit a hírportál maga sem kendőz el: a közvélemény-kutatások mintha nem azt támasztanák alá, hogy a németek megválni igyekeznének a régi szokástól.

Szerbia tűzijáték német
A látványos tűzijátékok a világ minden táján, így Németországban is tömegeket vonzanak újév első perceiben / Fotó: Xinhua via AFP

Tűzijáték: felerősödtek a kritikus hangok Németországban

A 2025-ös év véget ér, és mint a világ legtöbb pontján szilveszterkor, az éjféli tűzijátékok Németországban is régóta hagyománynak számítanak. De ez a régóta fennálló hagyomány egyre több kritikát kap, amit a városok központjainak megrongálódása, az ujjak és kezek csonkolódása, sőt halálesetek is kiváltanak.

A legutóbbi szilveszterkor öt ember vesztette életét a tűzijátékok vagy véletlen robbanások okozta sérülések miatt, és több százan megsérültek.

A Német Orvosi Szövetség, a Német Szemészeti Társaság és a regionális orvosi szervezetek többször is figyelmeztettek, hogy ilyenkor minden évben megnő a szem- és fülsérülések száma. Ezenkívül a petárdák és a velük járó hangos durranások traumatizáló hatással lehetnek az állatokra és azokra az emberekre, akik háborút éltek át.

Sok érintett számára a petárdák és a tűzijátékok nem ártalmatlan hagyomány részei, hanem hatalmas stresszforrások

– magyarázza Andreas Eggert, a Német Veteránok Szövetségének szövetségi alelnöke. 

Kiemelte, hogy sok Ukrajnából, Szíriából, Afganisztánból vagy más háborús övezetekből Németországba menekült ember is érintett.

Ők a szilveszteri tűzijátékot bombákra és tüzérségi támadásokra emlékeztetőnek tartják. Részben ezek miatt idén ismételten tűzijáték-tilalmat követeltek. Több mint 2,4 millióan írták alá a berlini rendőrségi szakszervezet Országos tűzijáték-tilalom, most! című petícióját.

Senki sem petárdázik annyit újévkor, mint a németek

Az Indexbox adatai szerint nincsen más olyan európai nemzet, amely annyi tűzijátékot és petárdát lő el, mint a németek. Az EU összesített tűzijátékpiaca 2024-ben kb. 425 millió amerikai dollár volt. Németország ennek az adatnak a 38-40 százalékát adja. Németországban évente nagyjából 150-165 millió euró forgalmat bonyolítanak a tűzijátéktermékek értékesítésén, különösen az év végi-szilveszteri szezonban a 2024-es adatok szerint.  

A robbanások nem csak a mókát jelezhetik

A petárdák és a velük járó hangos durranások traumatizáló hatással lehetnek az állatokra és azokra az emberekre, akik háborút éltek át. Sok érintett számára a petárdák és a tűzijátékok nem ártalmatlan hagyományok, hanem hatalmas stresszforrások – magyarázza Andreas Eggert, a Német Veteránok Szövetségének szövetségi alelnöke.

Eggert szerint több szinten is változásra van szükség. Társadalmi szinten ez azt jelenti, hogy fel kell hívni a figyelmet arra, és meg kell értetni az emberekkel, hogy a mentális betegség nem gyengeség, és hogy bizonyos kiváltó okok valódi következményekkel járnak. 

Emellett komolyan meg kell fontolni a magántűzijátékok időbeli és helyszíni korlátozását.

Szerkezetileg megbízható, könnyen hozzáférhető támogató szolgáltatásokra van szükség az érintettek és családtagjaik számára, a hagyományos terápiás órákon kívül is. Eggert szerint szemléletbeli változásra is szükség van.

El kell mozdulnunk a »nincs gond, ha mégis csinálod« hozzáállástól, és inkább azt kell megkérdeznünk, hogy egy gondoskodó társadalom mennyire hajlandó figyelembe venni másokat. A mi aggodalmunk egyértelmű: nem a tűzijátékok teljes betiltásáról van szó, hanem a tiszteletről, a felelősségről és azok védelméről, akik már így is több mint eleget szenvedtek.

The Guardian arról írt, hogy a németek szerint fel kellene venni a harcot a szomszédos országokból illegálisan behozott, illetve a házilag barkácsolt pirotechnikai eszközökkel szemben, míg mások ennél is tovább mennének, és többek között a zöldpárt is azon a véleményen volt, hogy nem szabadna magánszemélyek számára veszélyes pirotechnikai eszközöket értékesíteni.

Az illegális tűzijátékok okozzák a legtöbb bajt

Klaus Reinhardt, a Német Orvosi Kamara elnöke egy interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy az illegális tűzijátékok komoly veszélyt jelentenek, ezért érdemes lenne betiltani a pirotechnikai eszközök használatát magánszemélyek számára – írja a DW. Reinhardt hozzátette, a központi helyszíneken szervezett tűzijátékok ellen senkinek nincs kifogása, és nem a tiltáson van a hangsúly, hanem „egy érett társadalom felismeréséről, amely tudja, mikor kell tartózkodni a veszélyes dolgoktól”, mert a tűzijátékok komoly sérüléseket okozhatnak.

Németországban csak december 29. és 31. között engedélyezett a tűzijátékok és hasonló pirotechnikai eszközök árusítása. 

Azok, akik nem értenek egyet a tiltással, arra hivatkoznak, hogy szilveszterkor elsősorban az alkoholfogyasztás miatt telnek meg a sürgősségi osztályok, nem a tűzijátékok miatt, és mint azt Patrick Schnieder közlekedési miniszter, a konzervatív CDU politikusa is hangsúlyozta, a hagyomány része, hogy ez emberek durrogtatva ünneplik az új évet.

Vita a tűzijátékok betiltásáról

Az Ipsos tanulmánya szerint országszerte a németek mintegy 69 százaléka tartja a szilveszteri tűzijátékokat az ünnepségek elengedhetetlen részének, míg a lakosság egy része támogatja a korlátozásokat vagy a teljes tilalmat. A berlini közszolgálati műsorszolgáltató RBB megbízásából készült felmérés azonban azt mutatja, hogy a berlini lakosok mintegy háromnegyede szeretné, ha betiltanák a magánszemélyek által szilveszterkor történő tűzijátékokat. Csak körülbelül minden ötödik ellenzi ezt.

Tavaly szilveszterkor legalább 15 rendőr sérült meg Berlinben, közülük többen közvetlenül a tűzijátékok miatt.

A rendőrségi jelentések szerint körülbelül 390 embert vettek őrizetbe. A hagyományos petárdák mellett az úgynevezett „tűzijátékgránátok” voltak a fő okai a súlyos sérüléseknek és károknak a fővárosban — jelentette a Bundespolizei.

Ezek az illegális robbanószerkezetek nem engedélyezettek magáncélú használatra, mivel sokkal erősebben robbannak, mint a hagyományos tűzijátékok, és sérüléseket okozhatnak gyermekeknek, károkat okozhatnak autókban és épületekben, sőt, lakóházakat is lakhatatlanná tehetnek.

