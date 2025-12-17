Deviza
EUR/HUF388,5 +0,78% USD/HUF330,58 +0,76% GBP/HUF442,87 +0,53% CHF/HUF415,97 +0,83% PLN/HUF92,19 +0,75% RON/HUF76,28 +0,77% CZK/HUF15,92 +0,38% EUR/HUF388,5 +0,78% USD/HUF330,58 +0,76% GBP/HUF442,87 +0,53% CHF/HUF415,97 +0,83% PLN/HUF92,19 +0,75% RON/HUF76,28 +0,77% CZK/HUF15,92 +0,38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 061,8 -0,64% MTELEKOM1 802 +1,22% MOL2 864 +0,49% OTP34 390 -0,61% RICHTER9 650 -2,12% OPUS549 -1,09% ANY6 980 +0,57% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 049,71 -0,78% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 410,66 -0,13% BUX109 061,8 -0,64% MTELEKOM1 802 +1,22% MOL2 864 +0,49% OTP34 390 -0,61% RICHTER9 650 -2,12% OPUS549 -1,09% ANY6 980 +0,57% AUTOWALLIS149 +0,34% WABERERS5 340 -0,37% BUMIX10 049,71 -0,78% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 410,66 -0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az EU-csúcson: Ursula von der Leyen totális vereséget szenvedett, elbukott a nagy terv – Ukrajna nem kapja meg a befagyasztott orosz vagyont

hangulatindex
Németország
német vállalatok
ifo hangulatindex

Nagyon rossz hír érkezett Németországból, ami a magyar gazdaságnak biztosan fájni fog

Továbbra is pesszimizmus uralkodik a német vállatok körében, ezt támasztja alá, hogy egymást követő második hónapban is csökkent az müncheni Ifo ntézet hangulatindexe, sőt, május óta a legalacsonyabb szintjére zuhant. Szakértők így már csak jövőre várják a gazdasági fellendülését. Pedig a magyar gazdaság növekedése szempontjából is kulcsfontosságú, hogy javuljon a német gazdasági konjunktúra.
Járdi Roland
2025.12.17, 16:55

Ismét romlott a hangulat a német vállalatok körében ez derül ki az müncheni székhelyű Ifo intézet legfrissebb, szerdán közölt felméréséből.

német vállalatok
Nagyon rossz hír érkezett Németországból, ami a magyar gazdaságnak is fájni fog / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Német vállalatok: egyre borúsabban látják a jövőt

Az Ifo üzleti hangulatindexből 9000 német vállalat vezető megkérdezésén alapul. Bár a Reuters hírügynökség által megkérdezett közgazdászok enyhe, 88,2 pontra való emelkedésre számítottak, helyette tovább esett, így decemberben 87,6 pontra volt a novemberi 88,0 után.

A vállalatok hasonló szkepticizmussal tekintettek jelenlegi helyzetükre, mint korábban, ugyanakkor negatívabban ítélték meg kilátásaikat. 

Az év optimizmus nélkül zárul

 – állapította meg Clemens Fuest, az Ifo elnöke a Handelsblatt szerint. A feldolgozóiparban, a szolgáltatási szektorban és a kiskereskedelemben romlott az üzleti hangulat. A jelentés szerint az építőiparban továbbra is alacsony a hangulat. A jelenlegi utolsó negyedévben a német gazdaság valószínűleg legfeljebb minimálisan fog növekedni, de valószínűbb, hogy stagnálni fog - mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo gazdasági szakértője a Reutersnek. 

Más szakértők is hasonló véleményeket fogalmaztak meg. „Németország gazdasági kilátásai továbbra is lesújtóak az év végéhez közeledve” – mondta Jens-Oliver Niklasch, a Landesbank Baden-Württemberg munkatársa. Hozzátette, hogy az igazi csalódás a várakozások újbóli csökkenésében rejlik. A berlini jelzések valószínűleg jelentős szerepet játszanak ebben. „A politikusok nem teljesítenek; egyes esetekben még a valóságtól elrugaszkodottan is cselekszenek. A korábbi gazdasági ciklusokban az ipar exportpiacokon elért sikere gyakran lendületet adott hasonló fázisokban" – magyarázta az elemző, aki szerint ez most biztosan nem így van.

Merz teljesítménye kiábrándító eddig

A német gazdaság számára az év úgy ért véget, ahogy elkezdődött: a kiábrándító Ifo indexértékkel - írják kommentárjukban az ING Bank elemzői, akik kiemelik, hogy a német gazdaság érzelmi hullámvasúton mozgott idén, az optimizmustól a pesszimizmusig ingadozott, aminek a csúcspontja az volt, hogy a politikai döntéshozók – évekig tartó tagadás után – végre elismerték, hogy a jó idők korszaka valóban véget ért.

"Az új kormánykoalíciós megállapodás után az optimizmus visszatért Németországba, hogy aztán az év második felében a nemzeti depresszió újabb szakaszába lépjen a kreatív költségvetési elszámolással kapcsolatos kételyek és a strukturális reformok egyértelmű hiánya miatt. 2022 vége óta mindössze két negyedévben volt ténylegesen növekedés a gazdaságban" - állapítják meg,

Az ING Bank elemzői szerint ennek a szörnyű gazdasági teljesítménynek mégis van legalább egy jó oldala: úgy tűnik, hogy végül mindenki végre megértette, hogy Németország gazdasági problémái nem csupán szerencsétlen körülmények végzetes láncolata, hanem inkább az évekig tartó alulberuházások, a strukturális reformok hiánya és Kína exportcélpontból rendszerszintű riválissá válásának az eredményei. 

Az amerikai vámok és az erősebb euróárfolyam csak súlyosbították a problémákat, de nem a kiváltó okok. Az új kormány döntése az infrastrukturális és védelmi beruházások fellendítéséről csak a kezdet. Bizonyos mértékig ezek a beruházások, a nemrég bejelentett ipari energiaárak támogatásával együtt, a versenyképesség helyreállításához szükséges minimumot jelentik. Többre van szükség. Legyen szó akár a jól ismert bürokráciacsökkentésről, az e-kormányzás bevezetéséről, a demográfiai változások pénzügyi terheinek kezeléséről és mérsékléséről, vagy adócsökkentésekről, Friedrich Merz német kancellár és kormánya „teendőlistája” valószínűleg hosszabb, mint egy átlagos gyermek karácsonyi kívánságlistája - írták.  Végezetül hozzáteszik, hogy a német gazdaság 2026-ra maga mögött hagyhatja a stagnálást.

A magyar gazdaságnak nagyon kellene a német kereslet

Magyar szempontból sem mindegy, hogy mi történik Németországban. A némethez hasonlóan a magyar gazdaság is exportorientált, ráadásul a hazai export 25 százaléka közvetlenül Németországba irányul. Tehát, ha a német kereslet bezuhan, a magyar ipari teljesítményre is rányomja a bélyegét. Ezt látjuk a hazai ipar két éve tartó vesszőfutásában, aminél csak a járműgyártás teljesítménye esett nagyobbat. Mivel az export GDP-aránya közel 90 százalékot éri el, így a magyar növekedést is behatárolja a német konjunktúra. A 3-4 százalék feletti növekedéshez mindenképpen kellene Németország magára találása, nélküle ugyanis hosszabb távon ekkora növekedés egyensúlyi mutatók romlása nélkül aligha képzelhető el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu