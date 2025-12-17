Nagyon rossz hír érkezett Németországból, ami a magyar gazdaságnak biztosan fájni fog

Ismét romlott a hangulat a német vállalatok körében – ez derül ki az müncheni székhelyű Ifo intézet legfrissebb, szerdán közölt felméréséből.

Nagyon rossz hír érkezett Németországból, ami a magyar gazdaságnak is fájni fog / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Német vállalatok: egyre borúsabban látják a jövőt

Az Ifo üzleti hangulatindexből 9000 német vállalat vezető megkérdezésén alapul. Bár a Reuters hírügynökség által megkérdezett közgazdászok enyhe, 88,2 pontra való emelkedésre számítottak, helyette tovább esett, így decemberben 87,6 pontra volt a novemberi 88,0 után.

A vállalatok hasonló szkepticizmussal tekintettek jelenlegi helyzetükre, mint korábban, ugyanakkor negatívabban ítélték meg kilátásaikat.

Az év optimizmus nélkül zárul

– állapította meg Clemens Fuest, az Ifo elnöke a Handelsblatt szerint. A feldolgozóiparban, a szolgáltatási szektorban és a kiskereskedelemben romlott az üzleti hangulat. A jelentés szerint az építőiparban továbbra is alacsony a hangulat. A jelenlegi utolsó negyedévben a német gazdaság valószínűleg legfeljebb minimálisan fog növekedni, de valószínűbb, hogy stagnálni fog - mondta Klaus Wohlrabe, az Ifo gazdasági szakértője a Reutersnek.

Más szakértők is hasonló véleményeket fogalmaztak meg. „Németország gazdasági kilátásai továbbra is lesújtóak az év végéhez közeledve” – mondta Jens-Oliver Niklasch, a Landesbank Baden-Württemberg munkatársa. Hozzátette, hogy az igazi csalódás a várakozások újbóli csökkenésében rejlik. A berlini jelzések valószínűleg jelentős szerepet játszanak ebben. „A politikusok nem teljesítenek; egyes esetekben még a valóságtól elrugaszkodottan is cselekszenek. A korábbi gazdasági ciklusokban az ipar exportpiacokon elért sikere gyakran lendületet adott hasonló fázisokban" – magyarázta az elemző, aki szerint ez most biztosan nem így van.

Merz teljesítménye kiábrándító eddig

A német gazdaság számára az év úgy ért véget, ahogy elkezdődött: a kiábrándító Ifo indexértékkel - írják kommentárjukban az ING Bank elemzői, akik kiemelik, hogy a német gazdaság érzelmi hullámvasúton mozgott idén, az optimizmustól a pesszimizmusig ingadozott, aminek a csúcspontja az volt, hogy a politikai döntéshozók – évekig tartó tagadás után – végre elismerték, hogy a jó idők korszaka valóban véget ért.