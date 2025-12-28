A Deutsche Bahn több mint 23 milliárd eurót tervez befektetni vasúthálózatának korszerűsítésébe 2026-ban. Ez a valaha egyetlen év alatt befektetett legmagasabb összeg – mondta Philipp Nagl, a DB InfraGo vasúti infrastruktúra leányvállalatának vezetője, írja a Spiegel.

Annyira rossz állapotban van a német vasút, hogy a Deutsce Bahn-nak gigantikus összeget kell elköltenie jövőre

Német vasút: idén is kétezer km-t felújítottak

2025-ben a Deutsche Bahn mintegy 19 milliárd eurót fektetett be vasúti infrastruktúrájának korszerűsítésébe, amelyet elavultnak és túlterheltnek tartottak. Több ezer váltót, több száz kilométernyi felsővezetéket és közel 2300 kilométernyi pályát újítottak fel. Ezenkívül 60 új biztosítóberendezést helyeztek üzembe, bár nem a kölni központi pályaudvaron, ahol az egyik ilyen biztosítóberendezés üzembe helyezése szoftverproblémák miatt meghiúsult, annak ellenére, hogy az állomást teljesen bezárták. Az elmúlt év legfontosabb építési projektjei közé tartozik

a Hamburg és Berlin közötti, folyamatban lévő általános felújítás,

a berlini Brandenburgi repülőtér és a berlini belváros közötti összeköttetés,

valamint a Rajna-vidék-Pfalz tartományban található Ahr-völgyi Vasútvonal újjáépítése, amelyet a 2021-es árvíz pusztított el.

Nagyon rossz a pontossága a német vonatoknak

„Ha továbbra is folyamatosan beruházunk a meglévő hálózatba ezen a szinten, a hálózat fokozatosan, de fejlődhet” – mondta Nagl. 2025-ben a vasút összesen körülbelül 26 000 építési helyszínt számlált; jövőre ez a szám várhatóan 28 000-re emelkedik. Az InfraGo saját közleménye szerint az elmúlt évben 5700 vasútállomásából mintegy 950-et korszerűsített.

A most befektetett hatalmas összegek ellenére az utasok nap mint nap tapasztalják a német vasúthálózat rossz állapotát. A távolsági vonatok pontossága rekord alacsony

– állapítja meg a lap szerzője, hozzátéve, hogy számos építkezés továbbra is megzavarja a vonatközlekedést, és a váratlan fennakadások mindennaposak.

„Ezeket a rendszereket még soha nem üzemeltették ilyen hosszú ideig ekkora terhelés alatt, ellentétben például egy régi relés biztosítóberendezéssel” – mondta az InfraGo vezérigazgatója.

40 évre tervezték őket – és némelyik már 70 éve üzemel.

Végül minden alkatrész eléri a használhatóságának határát, különösen mivel egyre több forgalom bonyolódik ezeken a rendszereken.