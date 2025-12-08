Németország szép csendben elköszön a benzines és a dízeles motoroktól: 2026-ban elárasztják az elektromos autók – most jött el Kína ideje

Németországban jövőre 693 ezer új akkumulátoros-elektromos autót (BEV) fognak forgalomba helyezni a Német Autóipari Szövetség, a VDA becslése szerint. A szervezet úgy látja, hogy ez mintegy 30 százalékkal haladja majd meg az idén várható forgalomba helyezési adatokat.

Németország szép csendben elköszön a benzines és a dízeles motoroktól / Fotó: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH

Az egyéb alternatív hajtásláncokat, például a plug-in hibrideket is figyelembe véve a VDA közel egymillió új, elektromos meghajtású jármű regisztrációját várja jövőre.

A szervezet teljesen elektromos autókra vonatkozó becslése elmarad a nemzetközi gépjárműgyártók szövetségének (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller) 740 ezres várakozásától.

A teljes autópiaci forgalomra vonatkozóan a VDA csak szerény növekedést vár. A szövetség prognózisa szerint az összes hajtáslánc típusból jövőre mintegy 2,9 millió járművet helyeznek majd forgalomba Németországban, ami 2 százalékos növekedést jelenthet a 2025-ös adathoz képest. Ez még mindig messze elmarad a 2019-es rekordév 3,6 milliós forgalomba helyezésétől.

Németország autóipara nem tud lépést tartani a kínai autógyártókkal

A német autóipart sújtó gazdasági válság újabb súlyos áldozatot követelt. Csődöt jelentett az Alsó-Szászországban működő, bockenemi székhelyű Meteor GmbH. A hírt a Meteor Group vállalati értekezletén közölték, ahol megjelent Rainer Eckert csődgondnok is.

A Meteor kulcsfontosságú beszállítónak számít, mivel nélkülözhetetlen tömítéseket gyárt számos nagy autógyártó számára.

Bockenem polgármestere, Rainer Block lesújtónak nevezte a történteket, különösen karácsony közeledtével.

Block egyúttal felhívta egy súlyosabb problémára is a figyelmet. Szerinte Németország egyre kevésbé számít vonzó gyártási helyszínnek, ami hosszú távon hazai iparágak sorvadásához vezethet.

A Meteor csődje tehát nemcsak egy vállalat tragédiája, hanem intő jel az egész német autóipar számára, amely a globális versenyben és a gazdasági nehézségek idején egyre több kihívással szembesül.

A német autóipart az sem segíti, hogy Kína új autóit egyre nagyobb számban exportálják használtként, amelyek így olcsóbban és gyorsabban jutnak el a fejlődő piacokra. Ez a megoldás megkerüli a hivatalos exportengedélyek egy részét, és lehetővé teszi, hogy az autók kedvezőbb áron jussanak el a vevőkhöz.