Berlin ismét trükközik: úgy csapna le az orosz energiaóriásra, hogy még így is könyörögniük kell az amerikai szankciók felfüggesztéséért

Németország tervezi, hogy átalakítja az orosz Rosznyefty helyi eszközeinek felügyeletét, hogy megfeleljen az új amerikai szankcióknak. A kormány javaslata szerint a jelenlegi vagyonkezelést „közjogi alappá” alakítanák át, ami hosszabb távú megoldást kínálhat az USA engedélyének lejárta után.

Berlin a Rosneft németországi eszközeinek újragondolásával készül elkerülni a szankciókat, miközben a Kreml esetleges retorzióit is próbálja kivédeni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Berlin sürgősségi eljárással terjesztette a parlament elé a törvényjavaslatot, amely módosítaná a leányvállalat, a Rosneft Deutschland vagyonkezelését.

Jelenleg az ország energiahatósága, a Szövetségi Hálózati Ügynökség felügyeli a cég németországi részvényeit, de a tervezett „közjogi alap” lehetővé tenné, hogy bármely Németországban bejegyzett vállalat vagy szervezet átvállalja a felügyeletet.

A Bloomberg értesülései alapján az alap mellett egy független részvénykezelőt is kinevezne a bíróság.

A német kormány 2022, az orosz–ukrán háború kirobbanása óta felügyeli a Rosznyefty eszközeit. A vállalat három német finomítóban birtokol részesedést, amelyek az ország olajfeldolgozó kapacitásának 12 százalékát adják, köztük a Schwedtben található PCK Raffinerie GmbH üzemet is. Az államosítást eddig elkerülték, mert tartanak a Kreml esetleges megtorlásától az Oroszországban maradt német üzletekkel szemben.

Németország energiaellátása még így sincs biztoságban

Az új alap azonban nem old meg minden problémát. Michael Kellner, az ellenzéki Zöldek energiaügyi képviselője szerint kétséges, hogy az új vagyonkezelő nagyobb jogi mozgásteret kapna a beruházásokhoz, és Németországnak továbbra is rendszeresen meg kell kérnie az amerikai általános engedély meghosszabbítását a szankciók elkerüléséhez. Az alap csak akkor válna tartóssá, ha az EU is teljes körű olajszankciókat vezetne be Oroszországgal szemben.

A német Külgazdasági Minisztérium szóvivője elmondta: a kormány még nem hagyta jóvá a javaslatot, és a parlament szavazása szükséges a törvény életbe lépéséhez. A cél egyértelmű: Berlin szeretné elkerülni a félévente szükséges amerikai engedélykérést, miközben biztosítja az eszközök hosszú távú felügyeletét.