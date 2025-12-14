Dagad a botrány, követeli jussát az olajból hazánk szomszédja a románoktól – milliárdokat fektettek be, ez „erkölcsi kötelességük!"

A Románia partjainál található Neptun Deep offshore gázmező hozamából Ausztriának is részesednie kellene Gerhard Roiss volt OMV-vezér nyilatkozata szerint, miután az OMV romániai leányvállalata, az OMV Petrom 51,5 százalékos tulajdonosa a mezőnek, és eurómilliárdokat fektetett a projektbe. Roiss 2011–2015 között vezette az osztrák olajtársaságot, amikor a fekete-tengeri mezőben földgázt találtak.

A Neptun Deeep óriási mennyiségű földgázt hoz majd a felszínre / Fotó: AFP (illusztráció)

A Neptun Deep óriási osztrák beruházással jött létre

Roiss szerint ezért egyfajta morális kötelesség, hogy az osztrák népesség is részesüljön a beruházás áldásaiból, egyrészt az energiabiztonság növekedésén, másrészt az alacsonyabb árakon keresztül. A várhatóan 2027-től termelő Neptun Deep összesen mintegy 4 milliárd euró beruházást igényelt, melyből az OMV részesedéséhez mérten vette ki a részét. A gázmezőben a román állam is közel 20,7 százalékos tulajdonos.

A fekete-tengeri mező várhatóan az osztrák fogyasztást (évi 7 milliárd köbméter) meghaladó mennyiséget, évi 8 milliárd köbmétert hoz felszínre a nyersanyagból, azonban a romániai Profit összefoglalója szerint

ez a mennyiség nem éri el Ausztriát, Romániában és a szomszédainál marad majd.

Roiss szavai azután érkeznek, hogy az OMV Petrom és a bukaresti kormány megállapodásra jutott, ami a Neptun Deep mellett számos más olaj- és gázipari kérdést is érint. A megállapodás előtt Ilie Bolojan román miniszterelnök mind az osztrák kormánnyal, mind az OMV vezetőivel egyeztetett.

Magyarországon is sok múlik

Bár Románián és Magyarországon keresztül a Neptun Deepből származó gáz elérhetne Ausztriába, a magyar–osztrák vezeték egyelőre csak Ausztria felől Magyarország felé teszi lehetővé a szállításokat. Az egykori OMV-vezér szerint azonban az osztrák rendszerirányítónak, a Gas Connect Austriának (GCA) azon kéne dolgoznia, hogy lehetővé tegye a kétirányú áramlást is.

Az osztrák sajtó forrásai szerint Magyarország ellenállása jelenthet gondot a vezeték kétirányúvá tételével szemben, noha hazánk más forrásokból is meg tudja oldani az ellátását, és az Európai Unió szabályai is megkövetelik, hogy a határkeresztező vezetékek kétirányúak legyenek. Azonban a GCA felmérte a piaci igényeket is, melyek alapján

nincs kereslet a vezeték kétirányúsítására.

Az OMV ugyanis számos más forrással is rendelkezik a norvég gáztól az LNG-ig és más piaci forrásokig.