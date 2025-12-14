Deviza
EUR/HUF381.83 -0.8% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF435.92 -0.61% CHF/HUF409.5 -0.61% PLN/HUF90.6 -0.42% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41% EUR/HUF381.83 -0.8% USD/HUF326.58 -0.42% GBP/HUF435.92 -0.61% CHF/HUF409.5 -0.61% PLN/HUF90.6 -0.42% RON/HUF75.34 -0.41% CZK/HUF15.8 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Neptun Deep
Románia
omv
Ausztria

Dagad a botrány, követeli jussát az olajból hazánk szomszédja a románoktól – milliárdokat fektettek be, ez „erkölcsi kötelességük!"

Románia legnagyobb offshore gázmezőjében az OMV is jelentős tulajdonos. Azonban a Neptun Deep mezőn megtermelt földgáz várhatóan nem éri majd el Ausztriát, a nyersanyagot már hamarabb eladják.
K. B. G.
2025.12.14., 17:28

A Románia partjainál található Neptun Deep offshore gázmező hozamából Ausztriának is részesednie kellene Gerhard Roiss volt OMV-vezér nyilatkozata szerint, miután az OMV romániai leányvállalata, az OMV Petrom 51,5 százalékos tulajdonosa a mezőnek, és eurómilliárdokat fektetett a projektbe. Roiss 2011–2015 között vezette az osztrák olajtársaságot, amikor a fekete-tengeri mezőben földgázt találtak.

A Neptun Deeep óriási mennyiségű földgázt hoz majd a felszínre / Fotó: AFP (illusztráció)

A Neptun Deep óriási osztrák beruházással jött létre

Roiss szerint ezért egyfajta morális kötelesség, hogy az osztrák népesség is részesüljön a beruházás áldásaiból, egyrészt az energiabiztonság növekedésén, másrészt az alacsonyabb árakon keresztül. A várhatóan 2027-től termelő Neptun Deep összesen mintegy 4 milliárd euró beruházást igényelt, melyből az OMV részesedéséhez mérten vette ki a részét. A gázmezőben a román állam is közel 20,7 százalékos tulajdonos.

A fekete-tengeri mező várhatóan az osztrák fogyasztást (évi 7 milliárd köbméter) meghaladó mennyiséget, évi 8 milliárd köbmétert hoz felszínre a nyersanyagból, azonban a romániai Profit összefoglalója szerint 

ez a mennyiség nem éri el Ausztriát, Romániában és a szomszédainál marad majd. 

Roiss szavai azután érkeznek, hogy az OMV Petrom és a bukaresti kormány megállapodásra jutott, ami a Neptun Deep mellett számos más olaj- és gázipari kérdést is érint. A megállapodás előtt Ilie Bolojan román miniszterelnök mind az osztrák kormánnyal, mind az OMV vezetőivel egyeztetett. 

Magyarországon is sok múlik

Bár Románián és Magyarországon keresztül a Neptun Deepből származó gáz elérhetne Ausztriába, a magyar–osztrák vezeték egyelőre csak Ausztria felől Magyarország felé teszi lehetővé a szállításokat. Az egykori OMV-vezér szerint azonban az osztrák rendszerirányítónak, a Gas Connect Austriának (GCA) azon kéne dolgoznia, hogy lehetővé tegye a kétirányú áramlást is.

Az osztrák sajtó forrásai szerint Magyarország ellenállása jelenthet gondot a vezeték kétirányúvá tételével szemben, noha hazánk más forrásokból is meg tudja oldani az ellátását, és az Európai Unió szabályai is megkövetelik, hogy a határkeresztező vezetékek kétirányúak legyenek. Azonban a GCA felmérte a piaci igényeket is, melyek alapján 

nincs kereslet a vezeték kétirányúsítására. 

Az OMV ugyanis számos más forrással is rendelkezik a norvég gáztól az LNG-ig és más piaci forrásokig.

Osztrák törvényhozók azonban egyebek mellett azért is szeretnék, ha a Neptun Deep mezőn kitermelt földgáz elérné az országot, mert a gázárak az áramárakra is kihatással vannak. A Neptun Deep várható termelése szerepet játszott az orosz gázról való leválást célzó uniós döntésben is.

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
oroszország

Az oroszok elköszöntek Európától, „azok csak a háború folytatását akarják" – Amerikától várják az iránymutatást, hogy megszülessen a béke

Különös szövetség formálódik, olybá tűnik, az Európai Unió háborúpárti döntéshozóit már nem veszik komolyan Moszkvában.
5 perc
Románia

Dagad a botrány, követeli jussát az olajból hazánk szomszédja a románoktól – milliárdokat fektettek be, ez „erkölcsi kötelességük!"

Románia legnagyobb offshore gázmezőjében az OMV is jelentős tulajdonos.
3 perc
Simon Gábor

Hiába nincs hely, egy trükkel mégis könnyen hálózatra csatlakozhat a napelem - itthon is terjed, de még tisztázni kell a részleteket

A hálózati kapacitások szűkössége miatt a hazai villamosenergia-szektorban egyre nehezebb a növekvő volumenű időjárásfüggő termelés és a villamosenergia-tárolók rendszerbe integrálása.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu