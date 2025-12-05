Hivatalos: a Netflix veszi meg az HBO és a Harry Potter-jogok tulajdonosát – a Warner beadta a derekát, létrejön Hollywood új szuperhatalma

A globális szórakoztatóipar újabb fordulóponthoz érkezett: a Netflix bejelentette, hogy felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, ezzel az eddigi legnagyobb streaming- és stúdióbirodalmat létrehozva. A bejelentés nemcsak a piaci erőviszonyokat rajzolhatja át, hanem hosszabb távon azt is eldöntheti, milyen modell mentén működik majd a streamingpiac a következő évtizedben. A várhatóan 2026 harmadik negyedévére időzített tranzakció kapcsán mindkét vállalat vezetése történelmi jelentőségű lépésről beszél, miközben az iparági szereplők már most találgatják, hogyan alakul át a tartalomgyártás, a verseny és a fogyasztói kínálat.

A megállapodás értelmében a Netflix mintegy 82,7 milliárd dolláros (kb. 30 600 milliárd forintos) vállalatértékelés mellett szerzi meg a Warnert, beleértve film- és televíziós stúdióit, az HBO-t és a HBO Max streamingplatformot is. A részvényesek 23,25 dollár (kb. 8600 forint) készpénzt és 4,50 dollár (kb. 1665 forint) értékű Netflix-részvényt kapnak minden Warner-papír után, egy előre rögzített árfolyamsáv mellett. Ez összesen 27,75 dollár (kb. 10 260 forint) részvényenkénti értéket jelent. A konstrukciót mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta.

A tranzakció egyik feltétele, hogy a Warner Bros. Discovery korábban bejelentett átalakítása lezáruljon:

a Warner 2026 harmadik negyedévére külön tőzsdei társaságba szervezi át a CNN-t, a TNT Sportsot, a Discovery-csatornákat és a kapcsolódó nemzetközi hálózati portfóliót tömörítő Global Networks üzletágát.

Ez stratégiai lépés a felvásárlás szabályozói jóváhagyásának megkönnyítése érdekében, hiszen az összevont tartalomportfólió így a streamingre és a stúdiógyártásra koncentrálhat.

A két vállalat szerint az egyesülés egy olyan tartalomközpontú óriást hoz létre, amely egyszerre épít a Netflix technológiai és adatvezérelt működésére, illetve a Warner Bros. ikonikus, több mint százéves örökségére. Az új konglomerátum alatt olyan címek kerülnek egy platformra, mint

a Trónok harca,

a Harry Potter,

a Sopranos,

a DC-univerzum,

illetve a Netflix saját sikerei, például a Stranger Things vagy a Bridgerton.

A vállalatvezetők állítása szerint ez nemcsak szélesebb kínálatot, hanem nagyobb gyártási kapacitást és több lehetőséget is jelent a kreatív szakemberek számára.