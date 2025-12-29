Nagyon érződik a Mol segítsége, Szerbia tartja magát a szankciók ellenére – a NIS-ről viszont sürgősen dönteni kellene végre
Az oroszországi Gazprom Nyefty és az orosz-szerb Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) a szerb kormánnyal együttműködve továbbra is ellátja üzemanyaggal Szerbiát, holott október 9-én életbe lépett az Egyesült Államok által a NIS ellen elrendelt szankció.
Nincs Szerbiában üzemanyaghiány, a Mol hathatósan besegít
A bejelentés Aleksandar Bocan-Harcenkótól, Oroszország szerbiai nagykövetétől származik a Szerbiai Magyar Szó szerint. A nagykövet az előbbiek mellett a Gazprom Nyefty „itteni partnereire" is utal, mint olyanokra, amelyek gondoskodtak a NIS zavartalan működéséről. (Az itteni szó szerbiai partnereket takar.) Állítása szerint egyetlen fogyasztó sem érzett semmilyen negatív hatást, sem az egyéni fogyasztók, sem a nagy felhasználók, például a mezőgazdasági ágazat vagy a nemzeti légitársaság, az Air Serbia.
Aleksandar Bocan-Harcenko eredetileg a Sputnik hírügynökségnek nyilatkozott, amelynek hangsúlyozta: a NIS továbbra is
- teljesíti valamennyi kötelezettségét,
- zavartalanul működik,
- és rendkívül magas minőségű termékekkel látja el a piacot.
Az üzemanyag eredetére a nagykövet nem tért ki, de a szerb kormány többször megerősítette, hogy elegendő stratégiai és árualapú üzemanyagkészlete van. Tudott, hogy megnőtt Szerbia üzemanyag-importja is, a fő forrás pedig a Mol magyarországi finomítója lehet. Azt, hogy szükség esetén a Mol besegít Szerbia üzemanyag-ellátásába, Orbán Viktor miniszterelnök már a szankció élebe lépése előtt előrevetette.
A szankciók által kikényszerített végleges megoldás azonban az lenne, ha az orosz résztulajdonis kiszállna a NIS-ből, mert ekkor a finomítótársaság mentesülhet az amerikai szankció alól.
A vevőjelöltek között volt, most pedig már a célegyenesben van a magyarországi Mol. Illetékesei kedden tárgyaltak az eladóval, az orosz Gazprommal. A Világgazdaságnak adott válaszában a Mol akkor megerősítette, hogy decembertől az addigi 2,5-szeresére emelte a kőolaj- és kőolajtermékek szerbiai kivitelét. A Gazprommal folytatott tárgyalása kapcsán azt hangsúlyozta, hogy minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely révén közösen erősíthető a térség ellátásbiztonságe. Szerbiát fontos országnak nevezte, és kijelentette, hogy kiváló az együttműködése a szerb partnereivel.
A Reuters kedden idézte Aleksandar Vucsics szerb elnököt, aki bejelentette, hogy Szerbia egy új megállapodás révén 2026. március 31-ig földgázt vásárol Oroszországból.
Dönteni kellene végre a NIS-ről, a tárgyalások idejére szüneteltetni kellene a szankciót
A szerb elnök is tud arról, hogy a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak a NIS orosz hányadának eladásáról. Ez ellen a szerb vezetésnek semmi kifogása, de január 15-ig meg kellene állapodniuk, mert a NIS-nek szüksége van az import olajra.
Ha nem születik megállapodás, akkor Szerbia kész kivásárolni az orosz tulajdonost a NIS-ből.
A mielőbbi megoldás érdekében az Egyesült Államok belátását is remélik az érintettek. A TASZSZ beszámolója szerint december 25-én a Mol és a NIS is arra kérte az Egyesült Államokat, hogy függessze fel a NIS-sel szembeni szankciókat. Az orosz hírügyönség Dubravka Djedovic-Handanovic minisztert idézte. A felfüggesztést arra az időre kérték, amíg lezajlanak a NIS Mol általi megvásárlásáról szóló tárgyalások.