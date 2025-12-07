Sürget az idő, csődbe viszik Franciaországot a nyugdíjasok

Franciaország lakossága olyan sebességgel öregszik, hogy ennek következtében a következő évtizedekben a koronavírus-járványhoz hasonló csúcsokra fognak ugrani a nyugdíjasok ellátását finanszírozó közkiadások, miközben csökkennek az adóbevételek, figyelmeztetett a héten Pierre Moscovici, a számvevőszék elnöke demográfiai és közpénzügyi jelentésében.

A francia nyugdíjasok élvezik a legtovább a munka utáni pihenést / Fotó: Hemis via AFP

2070-re a francia állampolgárok közel egyharmada 65 év feletti lesz, miközben a munkaképes korú népesség több mint hárommillióval csökken. Ez a demográfiai változás aláássa a francia jóléti állam alapjait, miközben az egészségügyi ellátás, a nyugdíjak és az időskori ápolás költségei már most is a közkiadások több mint 40 százalékát teszik ki.

A közkiadások Franciaországban már így is a legmagasabbak közé tartoznak a világon,

a GDP 57,3 százalékát adják, de ez az arány 2070-re 60,8 százalék fölé is ugorhat, ha az egy főre jutó nyugdíj- és jóléti ellátások változatlanok maradnak. Ezt a küszöböt korábban csak rövid időre lépték át a világjárvány idején.

Ezzel szemben ahhoz, hogy az arány 57,3 százalékon maradjon, az egy főre jutó közkiadásokat 2070-re akár 6,1 százalékkal is csökkenteni kellene, ismertette a jelentést az Anadolu török hírügynökség.

Évszázados mélyponton a termékenység

Az egész fejlett világban ketyeg az időzített bomba, megállíthatatlannak tűnik a születésszám csökkenése, ami komoly kockázatot vetít előre a gazdaságban.

Ahhoz, hogy egy ország megtartsa a népességét, minden nőnek átlagosan 2,1 gyermeket kell a világra hoznia – ez az úgynevezett termékenységi arányszám.

Foggal-körömmel harcoltak a nyugdíjreform ellen / Fotó: Hans Lucas via AFP

Franciaország egykor ki is emelkedett Európában a magasabb születési arányával, ez az előny azonban mára elveszett, a termékenységi arányszám 2024-re 1,62-re csökkent, ami az I. világháború óta a legalacsonyabb, a születések száma az Ined jelentése szerint 21 százalékkal zuhant 2010-hez képest.

A nyugdíjasok száma viszont emelkedik. A korai nyugdíjba vonulás és a magas várható élettartam miatt ráadásul a franciák hosszabb ideig élvezhetik a nyugdíjas életet, mint a legtöbben. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) statisztikája szerint a francia férfiak átlagosan 23,3 évet élnek le nyugdíjasként – ez a legmagasabb a 38 tagállam között. A németek esetében például csak 18,8 év.