Deviza
EUR/HUF385,51 -0,23% USD/HUF327,76 -0,13% GBP/HUF441,7 -0,4% CHF/HUF414,42 -0,37% PLN/HUF91,34 -0,07% RON/HUF75,63 -0,27% CZK/HUF15,92 +0,02% EUR/HUF385,51 -0,23% USD/HUF327,76 -0,13% GBP/HUF441,7 -0,4% CHF/HUF414,42 -0,37% PLN/HUF91,34 -0,07% RON/HUF75,63 -0,27% CZK/HUF15,92 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,48% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,64% ANY7 100 +1,13% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,14% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,48% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,64% ANY7 100 +1,13% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,14% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
áram
Hollandia
villanyóra
okosmérő

Korszakosat lép előre az EU-tagország, mégis botrány tört ki: milliószám veszik az okosmérőt – de honnan?

A kínai technológia biztonsági kockázataival riogatnak a helyi gyártók. Az okosmérőket beszerző hálózatüzemeltetők szerint azonban nincs ok az aggodalomra.
K. B. G.
2025.12.30, 16:45

Áll a bál Hollandiában, miután több regionális hálózatüzemeltető mások mellett a kínai Kaifa Technologiestől rendel milliószámra okosmérőket, noha a cégben az állami kézben lévő China Electronics Corporations is 35 százalékos tulajdonrésszel bír.

Az okosmérőket, szemben a hagyományos villanyórával, távolról is le lehet olvasni / Fotó: Northfoto

Biztonsági kockázatot jelentene a kínai okosmérő?

Ráadásul az állami vállalat többek között a kínai hadsereg számára is szállít telekommunikációs eszközöket, miközben több holland nyugdíjalap és biztosító befektetései közül is ki van zárva – írja a De Telegraf.

A 4 millió okosmérő beszerzéséről szóló szerződést a 162 villamossági szektorban működő gyártót tömörítő Fedet részéről Henry Lootens azért kritizálta, mert szerinte a hálózatüzemeltetők a kritikus infrastruktúrához vásárolnak Európán kívülről alkatrészeket, olyan cégtől, ahol a biztonsági kockázatokat és az emberi jogok megsértését nem lehet kizárni.

A Kaifa Technologies a távolról leolvasható okosmérőkhöz szenzorokat szállít, miután az analóg villanyórákat január elsejétől kötelező digitálisra cserélni az országban, ami segít kiegyensúlyozni a hálózati terhelést, miután a hőszivattyúk vagy az elektromos autók és napelemek terjedése növeli a kilengéseket. 

A hálózatüzemeltetők szerint minden szabályos volt, és nincs ok az aggodalomra

A hálózatüzemeltetők szerint a kínai termékek minden jogi feltételnek megfelelnek, míg piaci források szerint áruk jóval alacsonyabb annál, amit az európai gyártók képesek nyújtani. A helyi beszerzés ellen szóltak azok a kételyek is, hogy a holland vagy európai cégek képesek-e rövid idő alatt elegendő okosmérőt szállítani.

A hálózatüzemeltetőket tömörítő Netbeheer Nederland szerint azonban nincs ok az aggodalomra, hiszen számos dokumentációval rendelkeznek a Kaifától, melynek eszközeit is már régóta használják, ráadásul az okosmérők kizárólag mérési célokat szolgálnak, nincs rajtuk kapcsoló vagy más távoli beavatkozásra alkalmas technológia. 

A Kaifa eszközein elvégzett auditok sem tártak fel problémákat.

Lootens szerint azonban nem igaz, hogy nincs megfelelő európai gyártó, amely képes lenne a munkát a kívánt minőségben elvégezni, miközben a kínai cég alacsony ára mögött az állami támogatások állhatnak.

Az Általános Hírszerző és Biztonsági Szolgálat (AIVD) már korábban is jelzett aggályokat a létfontosságú holland szektorok, köztük az energiahálózat fölötti kínai befolyás miatt. Egy hálózatüzemeltető pedig júniusban megszüntetett egy szerződést a TBEA kínai villamossági óriással, miután kényszermunka használatával kapcsolatos vádak jelentek meg a kínai cégről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu