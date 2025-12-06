A világ legnagyobb olajkészletére fáj az Egyesült Államok foga: pont ez a kedvence az amerikai finomítóknak – eddig valamiért senki nem termelte ki

Donald Trump amerikai elnök a kábítószer-csempészetre hivatkozva adott utasítást hajók elleni támadásokra a Karib-tengeren, és akarja távozásra kényszeríteni Nicolás Maduro venezuelai elnököt, de szakértők szerint szinte biztosan szerepet játszik az Egyesült Államok fellépésében az olaj is. Venezuela ugyanis nem csupán tetemes készletekkel, de éppen azzal a fajta kőolajjal rendelkezik, amelyik az amerikai finomítók kedvence.

Nem Venezuela mozgatja az olaj világpiaci árát / Fotó: AFP

A Fehér Ház tagadja, hogy az olaj lenne az ok az amerikai katonai erők térségbeli összevonására, és a konfliktus egyelőre valóban nem mozgatja az árakat.

Ettől függetlenül tény, hogy Venezuela rendelkezik a legnagyobb kőolajkészletekkel a világon, amelyek becslések szerint elérik a 303 milliárd hordót. Ehhez képest az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége (Energy Information Administration) adatai szerint 2023-ban mindössze napi 742 ezer hordót termeltek ki.

A venezuelai olaj az amerikai finomítók kedvence

A MarketWatch elemzésében kiemelte, hogy a venezuelai kőolaj extra nehéz, de sok amerikai finomító pontosan ezt a fajtát részesíti előnyben üzemanyagok, például dízel előállításához – és jelenleg kevés van belőle a világpiacon a Moszkva elleni szankciók miatt.

Ezt a fajtát ugyanis a világon a legnagyobb mennyiségben

Venezuela,

Kanada

és Oroszország

biztosítja.

Az amerikai finomítók egy része a korábbi szoros kétoldalú együttműködés miatt konkrétan nehéz kőolaj feldolgozására épült, és

az összes létesítmény majdnem 70 százaléka ezzel az alapanyaggal működik a leghatékonyabban.

A venezuelaiak készülnek a háborúra / Fotó: Anadolu via AFP

A nehezebb nyersolaj általában olcsóbb, mert nem olyan könnyű feldolgozni, és jelentős előzetes beruházási költségeket igényel az American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM), az amerikai üzemanyaggyártók szakmai szövetsége szerint. Ez a típusú nyersolaj általában szélesebb körben elérhető a globális piacon.

Maduro távozása megnyitná a lehetőségeket

A multinacionális olajcégek azonban már Maduro elődje, Hugo Chávez elnöksége alatt nagyrészt otthagyták Venezuelát. Ha Maduro távozna, akkor elérhetővé válna ez a nehéz savanyú kőolaj, bár Tom Kloza, a Gulf Oil vezető olajpiaci elemzője szerint ebben az évtizedben aligha érhető el ezen a téren nagyobb változás.