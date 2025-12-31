Elkezdődött: Moszkva egyik legfontosabb szövetségese engedi el az orosz olajat – Washingtonnal nem mernek ujjat húzni?

Az Indian Oil Corp az Ecopetrol kolumbiai állami olajvállalattal kötött opcionális szállítási megállapodás keretében először vásárolt kolumbiai olajat, mivel India legnagyobb finomítója diverzifikálni kívánja az orosz olajjal kapcsolatos függőségét. Az indiai finomítók azt követően kezdtek új nyersolaj keresésébe, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió szigorúbb szankciói Oroszország termelői és olajszállító hajói ellen megnehezítették India számára a beszerzést.

India kipróbálja a kolumbiai nyersolajat: ez lehet a szankcionált orosz olaj alternatívája / Fotó: Indranil Aditya / NurPhoto / AFP

A Reuters cikke szerint a világ legnépesebb országának orosz olajimportja decemberben hároméves mélypontra, napi 1,2 millió hordóra zuhanhat a novemberi 1,84 millióról.

Az Indian Oil Corp 2 millió hordó kolumbiai Castilla nyersolajat vásárolt, amelyet február végén szállítanak le. A finomító vállalat opcionális szerződéssel rendelkezik, amely összesen mintegy 12 millió hordó nyersolaj megvásárlására vonatkozik. A szerződést még 2021 végén írták alá, és azóta évente megújítják. Egyelőre sem az IOC, sem az Ecopetrol nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Az IOC olajszükségletének nagy részét Oroszországból és a Közel-Keletről fedezi, és ritkán vásárol dél-amerikai olajat, annak ellenére, hogy opcionális vásárlási szerződéseket kötött Mexikóval, Brazíliával és Kolumbiával is. A hírügynökségnek nyilatkozó források szerint ennek az lehet az oka, hogy megállapodás feltételeinek, így az áraknak is, mind a vevő, mind az eladó számára elfogadhatónak kell lenniük, és a dél-amerikai nyersolaj ritkán volt versenyképes az orosz és közel-keleti minőségű olajjal.

A Guru Gobind Singh olajfinomító Pandzsábban, amelyet a Lakshmi Mittal milliárdos indiai vállalkozó által tulajdonolt Mittal Energy és az indiai állami Hindustan Petroleum közösen birtokol, idén legalább négy alkalommal fogadott orosz olajat tiltólistás hajókról , összesen mintegy 280 millió dollár értékben – derítette ki a Financial Times műholdképek, hajózási adatok és vámnyilvántartások alapján.