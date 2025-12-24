Nagyot álmodott Kanada, Ázsia miatt építenének meg egy új olajvezetéket

Új olajipari infrastruktúra épülhet Kanadában. Az ottawai kormány egy új olajvezeték megépítését mérlegeli, négy évvel azután, hogy egy korábban tervezett Keystone XL projektet környezetvédelmi és emberi jogi aggályok miatt leállították. A mostani kezdeményezés célpontja elsősorban az olajban gazdag Alberta tartomány áll, miközben környezetvédők és őslakos közösségek attól tartanak, hogy a beruházás súlyos következményekkel járhat a természeti környezetre és a helyi lakosságra nézve. Az Origo a leendő kőolajvezeték jelentőségéről szóló cikkében arról ír, hogy annak révén az Egyesült Államok helyett Ázsiába szállítanák a fekete aranyat Kanadából.

Új kőolajvezeték épülhet Kanadában, feltéve, ha meglesz rá a pénz (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Változást jelez a kőolajvezeték terve

A lap arról ír, hogy az egyelőre a szövetségi kormány és Alberta tartomány között kötött, keretmegállapodásba foglalt tervek jelentős irányváltást jeleznek Kanada eddigi energiapolitikájában, amely az elmúlt években egyre inkább a dekarbonizációra és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére összpontosított. Most viszont új irányba állhat a hatalmas ország ebben a kérdésben. A lépés ugyanakkor része annak a stratégiának, amelynek célja Kanada kőolaj-kereskedelmi függőségének mérséklése az Egyesült Államoktól.

Jelenleg az Egyesült Államok vásárolja fel a kanadai nyersolaj több mint 90 százalékát.

Az óriási olajipari infrastruktúra áttételes jelentősége okán nem pusztán az ázsiai piacokhoz való hozzáférést könnyítené meg Kanada számára, hanem akár évtizedekre is meghatározhat bizonyos gazdaságfejlesztési irányokat. Az sem meglepő, hogy a projekt megvalósítása éles vitákat váltott ki.

Kanada üvegházhatású kibocsátásának közel egyharmada az olaj- és gáziparból származik, ezen belül az olajhomok-kitermelés különösen jelentős szennyezéssel jár.

Az olajvezetékre vonatkozó javaslatot ezért a liberális kormány több tagja is bírálta, és ellenállás tapasztalható Alberta szomszédos tartományában, Brit Columbiában is. Ez a tartomány elsősorban természeti adottságai miatt kedvelt turisztikai célpont, de itt található az ország egyetlen borvidéke is.