Kockázatok vannak, de a konszenzus szerint a 60 dollár alatti olajárról fog szólni 2026

2026-ban tartósan 60 dollár alatt maradhatnak az olajárak, messze a 90-100 dolláros árszinttől. A geopolitikai bizonytalanságok – köztük a venezuelai, orosz és iráni helyzet – átmeneti felhajtóerőt jelenthetnek az áraknál, ám önmagukban nem képesek ellensúlyozni a túlkínálatból és a termelési felfutásból eredő nyomást az árcsökkenésre – írja az Origo befektetései bankok, valamint energiapiaci elemzők véleményét összegezve annak kapcsán, hogy a napokban több intézményi előrejelzés is várható az olajár alakulásáról.

60 dollár alatti kőolajárat várnak az elemzők 2026-ra / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Olajár: vannak, akik szerint ebből 50 dollár is lehet

A lap az elemzői véleményeket szemlézve kitér rá, hogy egyes megállapítások szerint a várható, 60 dollár alatti hordonkénti olajárnál látni némi kockázatot. A Macquarie ausztrál befektetési bank elemzői ugyancsak áresést várnak a túlkínálat miatt, de hangsúlyozzák: a venezuelai politikai bizonytalanság, az orosz szankciók és az amerikai téli időjárás lassíthatják az árcsökkenést. A bank szerint az OPEC+-tömörülésnek 2026 második felében ismét termeléscsökkentésekhez kell nyúlnia, ha stabilizálni szeretné a piacot.

A holland ABN AMRO Bank „hosszan fennmaradó túlkínálatra” számít. Előrejelzésük szerint

a Brent ára az év elején még 58 dollár lehet, de

2026 végére akár 50 dollárra is mérséklődhet.

Az éves átlagárat 55 dollárra teszik.

A skandináv SEB Bank szerint a piac egyre mélyebbre csúszik a többletben, és az árak „lefelé lejtő pályán” mozognak. Bár a Washington és Caracas közötti feszültség némi geopolitikai felhajtóerőt okoz, ez nem elegendő az általános, csökkenést váró hangulat felülírására.

Érdemes megemlíteni, hogy egyes elemzések szerint az 50 dolláros, vagy azt megközelítő olajár sem elképzelhetetlen. A Reuters november végi elemzői felmérése alapján a WTI jövőre átlagosan 59 dollárra eshet, míg a Brent 62 dollár körül alakulhat, alacsonyabban, mint az előző havi prognózis.

A Goldman Sachs azonban ennél is nagyobb esést lát: a WTI átlagát 53 dollárra várja.

A bank szerint 2026 lesz „az utolsó nagy kínálati hullám” éve, amelyet a piacnak le kell dolgoznia. A globális olajpiac a Goldman előrejelzése szerint 2027-ben kezd ismét egyensúlyba kerülni.

