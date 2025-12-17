Deviza
EUR/HUF387,45 +0,5% USD/HUF330,36 +0,69% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF414,94 +0,58% PLN/HUF92,06 +0,61% RON/HUF76,12 +0,56% CZK/HUF15,9 +0,24% EUR/HUF387,45 +0,5% USD/HUF330,36 +0,69% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF414,94 +0,58% PLN/HUF92,06 +0,61% RON/HUF76,12 +0,56% CZK/HUF15,9 +0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 091,18 -0,61% MTELEKOM1 800 +1,11% MOL2 876 +0,9% OTP34 290 -0,9% RICHTER9 710 -1,49% OPUS544 -2,02% ANY6 980 +0,57% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS5 360 0% BUMIX10 057,56 -0,7% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 414,19 +0,02% BUX109 091,18 -0,61% MTELEKOM1 800 +1,11% MOL2 876 +0,9% OTP34 290 -0,9% RICHTER9 710 -1,49% OPUS544 -2,02% ANY6 980 +0,57% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS5 360 0% BUMIX10 057,56 -0,7% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 414,19 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az EU-csúcson: Ursula von der Leyen totális vereséget szenvedett, elbukott a nagy terv – Ukrajna nem kapja meg a befagyasztott orosz vagyont

geopolitikai környezet
Donald Trump
olajár

Mikor már a békeremény boldogítaná az autósokat, egy távoli ország miatt megint fölmegy az olaj ára

A piac reagál a venezuelai blokádra. Fordult a trend, egy nappal korábban többéves mélypontra esett az olajár.
VG
2025.12.17, 14:41
Frissítve: 2025.12.17, 15:09

Jelentősen emelkedett szerdán az olajár, miután Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Venezuelára: blokádot hirdetett, hogy megakadályozza a szankcionált tankerek mozgását. Ezzel megfordult az egy nappal korábbi trend, amikor a kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatt 2021 eleje óta nem látott szintre esett az olaj ára.

olaj, oil, olajkút olajár
Az olajár irányát a geopolitika mozgatja / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A keddi 3 százalékos csökkenés után a Brent ára szerdán 2,4 százalékkal, hordónként 60,33 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára pedig 2,6 százalékkal, 56,69 dollárra emelkedett a Reuters tudósítása szerint.

Az amerikai elnök helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy teljes körű blokádot rendelt el a szankcionált olajszállító hajókra, amelyek Venezuelába érkeznek és onnan indulnak. Ezzel fokozza a nyomást Nicolás Maduro rezsimjére egy tanker korábbi lefoglalása után.

A blokád nem fog rövid távon különösebb gondot okozni a venezuelai olaj legnagyobb vásárlójának, Kínának. Jelentős mennyiségben van ugyanis úton a latin-amerikai országból energiahordozó, és a felhalmozott tartalék, valamint a gyenge kereslet is korlátozni fogja a hatásokat a világ második legnagyobb gazdaságára.

Az viszont már okozhat problémát, hogy 

a világpiacon kevés van a nehéz kőolajból, amilyen a venezuelai,

és amelyik egyébként az amerikai finomítók kedvence is.

A geopolitikától függ az olajár mozgásiránya

Az olajárak a hét elején az ukrajnai béketárgyalásokon elért haladásnak köszönhetően csökkentek, de a CNBC tudósítása szerint arra is utalhatnak, hogy lassul az amerikai gazdaság: az Egyesült Államokban novemberben összesen 64 ezer új munkahelyet teremtettek, októberben azonban 105 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta négyéves csúcsot ért el 4,6 százalékkal.

Az olajpiacra nyomást gyakorol az is, hogy az OPEC+ többévnyi termeléscsökkentés után gyorsan felfuttatta a termelést.

Bár az ukrajnai béke esélyei napról napra változnak, 

Washington siker esetén valószínűleg gyorsan feloldaná az orosz olajipari vállalatokra kivetett szankciókat.

„Ez jócskán csökkentené a rövid távú orosz ellátási zavarok jelentette kockázatot, és lehetővé tenné, hogy a jelenleg tengeren tárolt, jelentős mennyiségű orosz olaj visszakerüljön a piacra” – írta az ügyfeleknek szóló jegyzetében Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője.

Donald Trump amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok USA Venezuela tanker
Nem tudni, hány tankerre vonatkozik az amerikai blokád / Fotó: NurPhoto /AFP

A Rystad szerint a tengeren lévő hajókon tárolt orosz olaj mennyisége jelenleg körülbelül 170 millió hordóra becsülhető.

Az Egyesült Államokba is szállítanak venezuelai olajat

Az Oroszországra vonatkozó amerikai szankciók megszűnése Leon szerint módosítaná az OPEC+ politikáját is, a stratégia valószínűleg újra az lenne, hogy visszaszerezzék a piaci részesedésüket a termelés növelése révén.

Ami a venezuelai blokádot illeti, nem tudni, hogy hány tankert érint majd abból a mintegy 80-ból, amelyek megrakodva vagy rakodásra várva a partok közelében tartózkodnak.

Sok esik közülük szankciók hatálya alá, de nem mindegyik. 

A Chevron által bérelt tartályhajók is szállítanak venezuelai nyersolajat az Egyesült Államokba

 a Washington által korábban megadott engedély alapján.

A szerdai áremelkedéshez egyébként hozzájárult az is, hogy piaci források szerint a múlt héten jelentősen, 9,3 millió hordóval csökkentek az amerikai készletek. Ha az Energiainformációs Hivatal megerősíti az adatot, akkor az jóval magasabb, mint a Reuters által megkérdezett elemzők által előre jelzett 1,1 millió hordós csökkenés.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu