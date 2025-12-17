Mikor már a békeremény boldogítaná az autósokat, egy távoli ország miatt megint fölmegy az olaj ára

Jelentősen emelkedett szerdán az olajár, miután Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Venezuelára: blokádot hirdetett, hogy megakadályozza a szankcionált tankerek mozgását. Ezzel megfordult az egy nappal korábbi trend, amikor a kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatt 2021 eleje óta nem látott szintre esett az olaj ára.

Az olajár irányát a geopolitika mozgatja / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A keddi 3 százalékos csökkenés után a Brent ára szerdán 2,4 százalékkal, hordónként 60,33 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára pedig 2,6 százalékkal, 56,69 dollárra emelkedett a Reuters tudósítása szerint.

Az amerikai elnök helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy teljes körű blokádot rendelt el a szankcionált olajszállító hajókra, amelyek Venezuelába érkeznek és onnan indulnak. Ezzel fokozza a nyomást Nicolás Maduro rezsimjére egy tanker korábbi lefoglalása után.

A blokád nem fog rövid távon különösebb gondot okozni a venezuelai olaj legnagyobb vásárlójának, Kínának. Jelentős mennyiségben van ugyanis úton a latin-amerikai országból energiahordozó, és a felhalmozott tartalék, valamint a gyenge kereslet is korlátozni fogja a hatásokat a világ második legnagyobb gazdaságára.

Az viszont már okozhat problémát, hogy

a világpiacon kevés van a nehéz kőolajból, amilyen a venezuelai,

és amelyik egyébként az amerikai finomítók kedvence is.

A geopolitikától függ az olajár mozgásiránya

Az olajárak a hét elején az ukrajnai béketárgyalásokon elért haladásnak köszönhetően csökkentek, de a CNBC tudósítása szerint arra is utalhatnak, hogy lassul az amerikai gazdaság: az Egyesült Államokban novemberben összesen 64 ezer új munkahelyet teremtettek, októberben azonban 105 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta négyéves csúcsot ért el 4,6 százalékkal.

Az olajpiacra nyomást gyakorol az is, hogy az OPEC+ többévnyi termeléscsökkentés után gyorsan felfuttatta a termelést.

Bár az ukrajnai béke esélyei napról napra változnak,

Washington siker esetén valószínűleg gyorsan feloldaná az orosz olajipari vállalatokra kivetett szankciókat.

„Ez jócskán csökkentené a rövid távú orosz ellátási zavarok jelentette kockázatot, és lehetővé tenné, hogy a jelenleg tengeren tárolt, jelentős mennyiségű orosz olaj visszakerüljön a piacra” – írta az ügyfeleknek szóló jegyzetében Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője.