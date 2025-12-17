Mikor már a békeremény boldogítaná az autósokat, egy távoli ország miatt megint fölmegy az olaj ára
Jelentősen emelkedett szerdán az olajár, miután Donald Trump amerikai elnök fokozza a nyomást Venezuelára: blokádot hirdetett, hogy megakadályozza a szankcionált tankerek mozgását. Ezzel megfordult az egy nappal korábbi trend, amikor a kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatt 2021 eleje óta nem látott szintre esett az olaj ára.
A keddi 3 százalékos csökkenés után a Brent ára szerdán 2,4 százalékkal, hordónként 60,33 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára pedig 2,6 százalékkal, 56,69 dollárra emelkedett a Reuters tudósítása szerint.
Az amerikai elnök helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy teljes körű blokádot rendelt el a szankcionált olajszállító hajókra, amelyek Venezuelába érkeznek és onnan indulnak. Ezzel fokozza a nyomást Nicolás Maduro rezsimjére egy tanker korábbi lefoglalása után.
A blokád nem fog rövid távon különösebb gondot okozni a venezuelai olaj legnagyobb vásárlójának, Kínának. Jelentős mennyiségben van ugyanis úton a latin-amerikai országból energiahordozó, és a felhalmozott tartalék, valamint a gyenge kereslet is korlátozni fogja a hatásokat a világ második legnagyobb gazdaságára.
Az viszont már okozhat problémát, hogy
a világpiacon kevés van a nehéz kőolajból, amilyen a venezuelai,
és amelyik egyébként az amerikai finomítók kedvence is.
A geopolitikától függ az olajár mozgásiránya
Az olajárak a hét elején az ukrajnai béketárgyalásokon elért haladásnak köszönhetően csökkentek, de a CNBC tudósítása szerint arra is utalhatnak, hogy lassul az amerikai gazdaság: az Egyesült Államokban novemberben összesen 64 ezer új munkahelyet teremtettek, októberben azonban 105 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta négyéves csúcsot ért el 4,6 százalékkal.
Az olajpiacra nyomást gyakorol az is, hogy az OPEC+ többévnyi termeléscsökkentés után gyorsan felfuttatta a termelést.
Bár az ukrajnai béke esélyei napról napra változnak,
Washington siker esetén valószínűleg gyorsan feloldaná az orosz olajipari vállalatokra kivetett szankciókat.
„Ez jócskán csökkentené a rövid távú orosz ellátási zavarok jelentette kockázatot, és lehetővé tenné, hogy a jelenleg tengeren tárolt, jelentős mennyiségű orosz olaj visszakerüljön a piacra” – írta az ügyfeleknek szóló jegyzetében Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője.
A Rystad szerint a tengeren lévő hajókon tárolt orosz olaj mennyisége jelenleg körülbelül 170 millió hordóra becsülhető.
Az Egyesült Államokba is szállítanak venezuelai olajat
Az Oroszországra vonatkozó amerikai szankciók megszűnése Leon szerint módosítaná az OPEC+ politikáját is, a stratégia valószínűleg újra az lenne, hogy visszaszerezzék a piaci részesedésüket a termelés növelése révén.
Ami a venezuelai blokádot illeti, nem tudni, hogy hány tankert érint majd abból a mintegy 80-ból, amelyek megrakodva vagy rakodásra várva a partok közelében tartózkodnak.
Sok esik közülük szankciók hatálya alá, de nem mindegyik.
A Chevron által bérelt tartályhajók is szállítanak venezuelai nyersolajat az Egyesült Államokba
a Washington által korábban megadott engedély alapján.
A szerdai áremelkedéshez egyébként hozzájárult az is, hogy piaci források szerint a múlt héten jelentősen, 9,3 millió hordóval csökkentek az amerikai készletek. Ha az Energiainformációs Hivatal megerősíti az adatot, akkor az jóval magasabb, mint a Reuters által megkérdezett elemzők által előre jelzett 1,1 millió hordós csökkenés.