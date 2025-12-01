Deviza
Döntést hozott az OPEC az olajkitermelésről: az üzenet egyértelmű a világnak – több millió hordóról mondanak le naponta

Nem változtatja meg az OPEC+ 2026 első negyedévében a jelenlegi olajkitermelési szinteket, és további három hónappal meghosszabbítja a nyolc tagország által korábban bevezetett kitermelés-növelési szünetet – közölte az OPEC, vasárnapi tanácskozása után.
Andor Attila
2025.12.01, 07:21

A szervezet, amely a világ olajtermelésének mintegy felét adja, ezzel reagál a gyorsan romló piaci kilátásokra és a Brent hordónkénti árának jelentős esésére: a kőolajfajta pénteken 63 dollár körüli árfolyamon zárt, ami az év eleje óta 15 százalékos csökkenést jelent.

Olajtermelés
Olajtermelés: az OPEC nem nyúlt az eddigi szintekhez / Fotó: Shutterstock

Az OPEC+ továbbra is mintegy 3,24 millió hordó/nap termeléscsökkentést alkalmaz, ami a globális kereslet körülbelül 3 százaléka. A vasárnapi tárgyalások nem változtattak ezen.

A tétel a legtöbb tag 2026 végéig érvényben lévő 2 millió hordó/napos olajtermelés-csökkentését, valamint a nyolc tag által októberben megkezdett 1,65 millió hordó/napos csökkentésből még fennmaradó 1,24 millió hordó/napos csökkentést foglalja magában.

Új döntés született a tagállamok maximális kitermelési kapacitásának független felméréséről. 

Az OPEC közleménye szerint jóváhagytak egy mechanizmust, amely 2027-től szolgál majd új alapként a kvóták meghatározásához. A kapacitás-ellenőrzést 2026 január és szeptember között végzik el független tanácsadó cégek.

 A 22 OPEC+-tagból 19 ország esetében egy kijelölt cég végzi az értékelést, míg a szankciók alatt álló Oroszország, Irán és Venezuela esetében vagy külön céget bíznak meg, vagy a 2026. augusztus-októberi tényleges termelési adatok háromhavi átlagát veszik alapul.

A kapacitáskérdés évek óta feszültség forrása a szövetségen belül: az Egyesült Arab Emírségek jelentősen növelte kapacitását és magasabb kvótát követel, míg több afrikai tagállam termelése csökkent, de ellenáll a kvóták további csökkentésének.

Jorge Leon, a Rystad Energy geopolitikai elemzési vezetője, korábbi OPEC-tisztviselő a Reutersnek nyilatkozva úgy fogalmazott: "az üzenet egyértelmű: a stabilitás jelenleg fontosabb, mint a piaci részesedés visszaszerzése a romló piaci kilátások közepette."

Az oroszok elleni amerikai szankciók mindent megváltoztattak – Időt kér az OPEC 

Az OPEC+ 2025 decemberében napi 137 ezer hordóval növeli olajkitermelését, majd 2026 első három hónapjában szünetelteti a további emeléseket a piaci egyensúly megtartása érdekében. A döntést a stabil globális gazdasági kilátásokkal és az alacsony olajkészletekkel indokolták, miközben figyelik az új nyugati szankciók hatását az orosz olajiparra.
Az OPEC és a vele szövetséges olajtermelő országok, az úgynevezett OPEC+ csoport vasárnap bejelentette, hogy 2025 decemberében napi 137 ezer hordóval (bpd) emeli olajkitermelését, majd 2026 januárjától márciusig szünetelteti a további növeléseket – közölte a szervezet bécsi központja az online megtartott ülés után.

A csoport a döntést a stabil globális gazdasági kilátásokkal és az alacsony olajkészletekkel indokolta. Az erről kiadott közlemény szerint a lépés a 2023 áprilisában bevezetett és 2026 végéig meghosszabbított napi 1,65 millió hordós önkéntes termeléscsökkentés részleges visszavonásának a része
 

