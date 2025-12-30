Üzemanyagár: az OPEC+ összeül és aligha várhatnak tőle jó hírt az autósok

A Szaúd-Arábia és Oroszország vezette kulcsfontosságú OPEC+-tagországok január 4-én tartják havi videókonferenciájukat, és felülvizsgálják a novemberben hozott döntést, amely szerint az év eleji gyors termelésfelélénkülés után az első negyedévben nem növelik tovább a kínálatot – közölte a Bloomberg.

Az OPEC+-tagországok úsznak a kőolajban / Fotó: NurPhoto via AFP

A koalíció a hónap elején tartott találkozón megerősítette ezt a politikáját, és valószínűleg most is így fog tenni – állítják a küldöttek, akik névtelenséget kértek a zárt körű megbeszélésekről való információközléshez.

A világ olajban úszik, így az árak továbbra is csökkenni fognak

A nyersolaj határidős ára idén 17 százalékot vesztett értékéből, és a 2020-as világjárvány óta a legnagyobb éves csökkenés felé tart, mivel az OPEC+ és versenytársai kínálata megnőtt, míg a világszintű kereslet növekedése lelassult. Az International Energy Agencyhez hasonló előrejelzők rekordszintű túlkínálatot jósolnak a jövő évre, és még az OPEC titkársága is – amely általában optimistább, mint mások – szerény többletet prognosztizál.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és partnerei legutóbbi online találkozója a globális olajpiacok fokozott geopolitikai bizonytalanságának hátterében zajlik.

Az OPEC tagállama, Venezuela kénytelen volt megkezdeni a kútjainak bezárását az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kormánya által elrendelt blokád miatt, amely lefoglalta és üldözte az ország nyersolaját szállító tartályhajókat. Az orosz olajipari infrastruktúrát és tartályhajókat Ukrajna támadások célpontjává tette, amelyek Kazahsztánra, a szövetség másik tagjára is kihatottak.

Döntést hozott az OPEC az olajkitermelésről: az üzenet egyértelmű a világnak – több millió hordóról mondanak le naponta

Az Arab-öböl-menti OPEC+ tagországok sem szégyenkezhetnek

A csoport vezetője, Szaúd-Arábia és szomszédja, az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok is ritkán tapasztalt nyilvános feszültség alá kerültek a jemeni háború miatt, Rijád kedden felszólította az Egyesült Arab Emírségeket, hogy szüntessék be a jemeni fegyveres csoportok támogatását.

A szaúdiak és szövetségeseik áprilisban megdöbbentették az olajkereskedőket azzal, hogy felgyorsították a 2023 óta szünetelő ellátás újraindítását, annak ellenére, hogy a világpiacok ellátása már így is kielégítő volt.

Megállapodtak abban, hogy gyorsan visszaállítják a kezdeti 2,2 millió hordó per napos szállítási mennyiséget, majd lassabban kezdték újraindítani a következő szintet, mielőtt a múlt hónapban úgy döntöttek, hogy szüneteltetik a folyamatot. A két szintből körülbelül napi 1,2 millió hordót még nem indítottak újra, mivel egyes országok nehezen tudják teljesíteni a vállalt mennyiséget.