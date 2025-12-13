Kiderült, mit tenne Amerika Magyarországgal, ez így még soha nem lett kimondva – Lázár teljesen kifakadt: „,egy nagy kalap sz…r!”

A kiszivárgott, hosszabb amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) szerint a Trump-kormány Európa jövőjét kulturális és politikai értékvonalak mentén alakítaná át. A dokumentum egyik legfontosabb eleme: Magyarországot a „kulcsországok” között említi, amelyekkel Washington szorosabbra fogná a kapcsolatot az EU gyengítésének céljával.

Fotó: AFP

„Az amerikaiak leírták azt, hogy mi a tervük. Már csak ilyenek, dokumentálják magukat. Azt írták le az amerikaiak, hogy az Európai Unió egy nagy kalap sz…r” – reagált az európai politika átrajzolásáról szóló stratégiára Lázár János egy, a Lázárinfóból a témában kiragadott videóval a Facebookon.

Az építési és közlekedési miniszter úgy fogalmaz: „Amerika szerint az Európai Unióra semmi szükség nincsen, lefordítom egyszerűen: Brüsszel egy nagy nulla!”

Lázár a stratégiát úgy értelmezi, hogy egy egységes EU helyett „néhány országgal szoros szövetségre van szükség. (…) Én ott ültem, Trumpnak az az érdeke, hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek. Azt mondom maguknak, hogy akármit is gondolnak a pénzügyi védőpajzsról, és akárhogy reménykedik itt néhány libsi, Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét” – így Lázár János.

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatát értékeli fel a kiszivárgott terv

A Defense One által látott dokumentum teljesen új irányt vázol az Egyesült Államok külpolitikájában, különösen az Európai Unióval kapcsolatban. Ez a hivatalosan közzétett NSS-nél jóval élesebben fogalmaz: az USA olyan országokkal akar szorosabb szövetségre lépni, amelyek „a hagyományos európai értékek megőrzését” tűzik zászlajukra, és amelyek politikailag jobboldali fordulatot képviselnek.

A felsorolásban négy ország szerepel név szerint: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Lengyelország.

Ez az amerikai megközelítés egyértelműen szakít a korábbi, EU-központú diplomáciával. A dokumentum szerint Európa „civilizációs töréspont” felé tart a bevándorlás és a szólásszabadság korlátozása miatt, így Washington úgy véli, hogy a kontinens jövője csak a jobboldali, szuverenitáspárti kormányokkal szövetkezve formálható újra.