A legfőbb kérdések a témában:

Miért veszélyes befagyasztani egy háborúban álló ország vagyonát?

Milyen veszélyekre figyelmeztetett Orbán Viktor Mohácson és a vasárnapi interjújában?

Mi az az Euroclear?

Mennyi pénzről döntött az Európa Tanács?

Miért nem érdemes egy cérnát is kihúzni a pulóverből ilyen esetben?

A mögöttünk álló hét egyik legfontosabb témája volt, ezért nem a véletlen műve, hogy Orbán Viktor kétszer is szóba hozta a hét végén az orosz vagyon befagyasztását. Már a mohácsi DPK-n megadta a miniszterelnök az alaphangot, Lentulai Krisztián podcastjében pedig ráerősített arra, hogy milyen veszélyekkel jár az, hogy ha egy országnak a „nemzetközi pénzügyi rendszer legfőbb alapelvét felrúgva” nem adják vissza a pénzét. A kormányfő történelmi lépésnek nevezte az Európai Tanács döntését, mint mondta, ismeretei szerint a második világháborúban sem csináltak olyat a németekkel, amit most az orosz vagyonnal tesznek. Hangsúlyozta, egy olyan eljárás, ahol egy konfliktusban az egyik érintett fél (Oroszország) tulajdonát a másik fél (Ukrajna) finanszírozására használják, egyenértékű egy hadüzenettel.

Már Orbán Viktor jóslata is félelmet keltett, de a valóság még ennél is durvább – olyan helyen csaphat be az orosz villám, ami Magyarországnak is nagyon fájhat / Fotó: NurPhoto via AFP

Ha kihúzzák a cérnát, az nem csak egy országnak fájhat

Emlékeztetett, az orosz devizatartalékot különböző, erre szakosodott európai pénzintézetekben tartják, Magyarország is így jár el, a mi a devizatartalékunk ráadásul „ma nagyobb, mint a történelem során bármikor”.„Mi is különböző helyeken tartjuk, például annál a belga cégnél is, mint ahol az oroszok, és most ezt a vagyont le fogják foglalni – eddig csak befagyasztották –, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására ebben a háborúban.” „Mi a helyzet?” – tette fel a kérdést a Mandinernek adott interjúban Orbán Viktor, hozzátéve, az egész folyamat jogszerűtlen, komoly kockázata van annak, hogy az oroszok a sérelmük miatt elégtételt követelnek, ekkor pedig valakinek helyt kell állni. – Miután ők egy belga céggel szerződtek, aki persze mutogathat másra, valójában egy belga céggel szemben fognak az oroszok pert nyerni.

Itt olyan méretű üzletről beszélünk, a nemzeti devizatartalékok kezelése egy olyan nagy léptékű pénzügyi üzlet, ami egy belga nemzetgazdaságot megrendíthet, húzta alá a kormányfő.

Orbán ehhez hozzátette azt is: „Ha jól emlékszem a számokra, az Euroclearnek is van Oroszországban 16 milliárd euró, az oroszok által ott azonnal befagyasztott vagyona, tehát ha itt hozzányúlnak, ott ezt ő bukja. Ezek mögött a pénzek mögött más országokkal kötött ügyletek is vannak, az egész olyan, mint egy pulóver, ha elkezdem föltekerni, nemcsak a belga szín jön ki, hanem más országé is” – mutatott rá, utalva arra, hogy itt könnyen dőlhet a dominó.