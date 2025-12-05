Súlyos támadásokat jelentettek, feltűnt egy ultramodern gyilkológép: Zelenszkijék tagadnak – az orosz-ukrán háború elért Nyugat-Afrikáig?

Súlyosan megrongálódott egy robbanásban egy olyan panamai zászló alatt hajózó, török tulajdonban lévő olajszállító hajó Szenegál partjainál a múlt héten, amelyik nemrégiben orosz kikötőben járt. Ukrajna ugyan nem vállalta a felelősséget a támadásért, de sorra történnek támadások a világ több pontján az orosz árnyékflotta ellen, ami felveti a gyanút, hogy az ukrajnai háború elért immár egészen Nyugat-Afrikáig.

Könnyű célpont az orosz árnyékflotta / Fotó: AFP

Az érintett török tanker, a Mersin a gyanú szerint az orosz árnyékflotta része, és majdnem 40 ezer tonna üzemanyagot szállított, amikor robbanások sorozata rázta meg Dakar partjai közelében. A üzemeltető, az isztambuli székhelyű Besiktas Shipping jelentése szerint senki sem sérült meg a fedélzeten, és nem került veszélyes anyag a tengerbe. A hajó azonban súlyos károkat szenvedett, víz alá került a gépház.

A robbanások okait a mai napig nem hozták nyilvánosságra, de az Euronews tudósítása szerint

a török cég „elfogadhatatlan biztonsági kockázatokra” hivatkozva minden oroszországi üzletet felfüggesztett.

Ukrajna nem vállalta a felelősséget

A támadásért senki sem vállalta a felelősséget, de a gyanú a France24 szerint azonnal Ukrajnára terelődött. Kijev hallgatása azonban nem meglepő, mert a hajó nem szerepel egyetlen szankciós listán sem – vagyis hivatalosan ártatlan.

„A fegyveres konfliktusokra vonatozó jogszabályok szerint a háborúzó feleknek különbséget kell tenniük polgári és katonai célpontok között – emlékeztetett Basil Germond, a Lancasteri Egyetem nemzetközi és tengeri biztonsági szakértője. – Ugyanakkor történelmileg, a két világháborúhoz hasonló totális háborúkban a kereskedelmi hajózás gyakran vált célponttá a gazdasági háború részeként. Tehát az energiaexport stratégiai célpontnak tekinthető – hasonlóan Oroszország ukrajnai energiaellátó hálózatára mért támadásaihoz vagy Ukrajna orosz finomítókra mért támadásaihoz” – magyarázta.

Ebben az esetben az ukránoknak azért is nehéz lenne vállalni a felelősséget, mert a Mersinnek hivatalosan semmi köze Oroszországhoz.