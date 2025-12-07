Szétrohad Putyin "51-es körzete" — megakadt az orosz kozmonautaprogram 1961 óta először: valószínűleg azóta nem is újították fel az állomást
A Bajkonurban található 31-es indítóállomás indítókomplexuma gazdag űrkutatási történelemmel rendelkezik, amely még 1961-ben kezdődött, azóta pedig több mint 400 alkalommal kelt útra orosz R-7 és Szojuz sorozatú rakéta Bajkonurból — írja a Meduza.
Az R-7 sorozatú rakéták (és azok utódai, a Szojuz sorozatú rakéták) indítókomplexuma jelentősen eltér a többi indítóhelyszíntől. Itt a rakéta nem áll függőlegesen vagy horizontálisan, hanem valójában egy négylábú állvány tartja. Indulás előtt a rakéta alatt szabad hely marad a gázelvezető csatorna számára, amely a gázelvezető csatornába, azaz a gödörbe vezet.
Ahhoz, hogy a rakétát felkészítsék az indulásra, a gázelvezető csatorna belsejéből kilóg a „szervizkabinnak” nevezett elem.
Ez egy háromszintes fémváz, amely biztosítja a technikusok hozzáférést a rakétahajtóművekhez a kilövőállvány alatt. Ez 44 perccel a kilövés előtt visszahúzódik a kilövőállvány fülkéjébe, és a rakétahajtóművek felől vastag acélfallal fedik le. Eleinte csak műholdakat indítottak, de később a Szojuz sorozatban pilóta nélküli űrhajókat is. 2020-tól a 31-es kilövőállomás viseli az ICS orosz szegmensének teljes ellátási terhelését, mivel a 1-es „Gagarin-start” kilövőállomást duplikáló állomást bezárták.
Ezúttal a szervizkabin vagy nem volt teljesen behúzva a fülkébe, vagy nem volt megfelelően rögzítve, emiatt a rakéta indítása után a gázelvezető csatorna aljára került, berobbant és megrongálta a teljes indítóalapot.
Így jelenleg a Roszkoszmosznak nincs lehetősége a következő rakétát elindítani ebből a kilövőállomásból.
Számos alternatív helyszín jutott eszükbe az oroszoknak
A Bajkonur mellett a Vosztocsnij űrállomáson, Pleszeckben és a dél-amerikai francia guyanai űrközpontban is vannak olyan indítóállások, amelyek alkalmasak a Szojuz rakéták indítására. Azonban egyiküket sem használták még soha az ISS program keretében történő indításokhoz.
Pleseck esetében ezt a ballisztikai feltételek nem teszik lehetővé, mivel a kozmodrom északon található. A Francia Guyanában található indítókomplexumot megtartották annak ellenére, hogy 2022-ben megszűnt az együttműködés Oroszország és Európa között.
A Vosztocsnijban nincs megfelelő infrastruktúra a Progress teherűrhajók kezeléséhez, a pilóta nélküli Szojuzokhoz pedig még a kilövőállomás sem áll készen.
Váratlan helyről nyújtják a segítő kezet az oroszoknak
A „Gagarin-start” modernizálása a mai „Szojuzok” számára 2019-től volt tervben, Oroszország, Kazahsztán és az Egyesült Arab Emírségek közös projektjeként, az Emírségek finanszírozásával. 2021 végén Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz akkori vezetője bejelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek készek megkezdeni a projekt finanszírozását még az államközi szerződés aláírása előtt.
Alig néhány hónappal később, 2022 áprilisában Rogozin elismerte: reményeink, hogy a Oroszország–Kazahsztán–Egyesült Arab Emírségek triumvirátusban eredményt érünk el és további finanszírozást kapunk, nem jártak sikerrel...
Úgy gondolom, hogy egyelőre a „Gagarin-indítás” a nagy szovjet űrhajózás emlékeztetőjeként és azoknak a szemrehányásaként fog állni, akik az űrt politikai szeszélyeik tárgyává tették”.